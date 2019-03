Umfrage: Hausbesitzer unzufrieden mit Umsetzung der Energiewende

Finanztrends Video zu



mehr >

Sankt Augustin (ots) - Deutschlands Eigenheimbesitzer unterstützenmehrheitlich die Energiewende. Der politisch gewählte Weg zurpraktischen Umsetzung wird gleichzeitig aber von der überwiegendenMehrheit der Immobilienbesitzer negativ bewertet. Das ist dasErgebnis einer im Februar von Kantar Emnid im Auftrag desZentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) durchgeführtenrepräsentativen Umfrage unter 1 000 Immobilienbesitzern. Während 65Prozent die von der Politik beschlossene Energiewende grundsätzlichbefürworten, stufen 68 Prozent der Immobilienbesitzer die politischeUmsetzung als eher nicht gut bis gar nicht gut ein. Nur knapp jederDritte zeigt sich damit zufrieden."Die Ergebnisse unserer Umfrage bestärken uns in der Kritik, dassdie Politik im Rahmen der Energiewende insgesamt zu zögerlich agiertund zu geringe Impulse für den Wärmemarkt setzt", urteilt HelmutBramann, Hauptgeschäftsführer des ZVSHK. Schließlich werde gut einDrittel der in Deutschland verbrauchten Endenergie für Heizung undWarmwasserbereitung aufgewandt.Einen Trend zu einer Wärmewende lassen die Umfrageergebnisse nichterkennen. Zwar geben etwas mehr als ein Viertel der befragtenImmobilienbesitzer (27%) an, in den nächsten fünf Jahren das Bad oderdie Heizung renovieren zu wollen, doch ein starker Trend zurHeizungsmodernisierung lässt sich daraus nicht ablesen. Für dieHeizung entscheiden sich nur 16%, für das Bad 15%. "In Anbetracht desnach wie vor großen Anteils an technisch veralteten Heizungen imMarkt ist diese Quote sehr gering", sagt Helmut Bramann.Der ZVSHK fordert deshalb von der Politik ein Umdenken bei derSteuerung der Energiewende. "Die bisherigen staatlichen Fördermittelals Modernisierungsanreize im Wärmemarkt, bringen nicht dienotwendigen Anreize, sie werden von den Verbrauchern nicht wirklichsignifikant genutzt. Alles in allem lässt sich bisher keinBefreiungsschlag für eine Wärmewende erkennen", betontHauptgeschäftsführer Bramann. "Der Klimaschutz im Wärmemarkt brauchtwirkungsvolle Impulse, wie etwa die im Koalitionsvertrag vorgesehenesteuerliche Abschreibung auf energetische Sanierungsmaßnahmen."Pressekontakt:Frank EbischBereichsleiter Kommunikation- Pressesprecher -Zentralverband Sanitär Heizung KlimaRathausallee 653757 St. AugustinT.: 02241 9299-114M. 0151 241 56 979f.ebisch@zvshk.dewww.zvshk.deOriginal-Content von: Zentralverband SHK, übermittelt durch news aktuell