Umfrage: Großes Vertrauen in die medizinische Forschung (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

München (ots) -- Die Mehrheit der Deutschen ist zuversichtlich, dass die Pharma-Forschung neue Therapieansätze - auch gegen Krebs - finden wird- Erfolgreiche Forschung & Entwicklung: Wachsende Anzahl voninnovativen Biopharmazeutika- 91 Prozent fordern eine Verstärkung der Forschung - für selteneund weit verbreitete KrankheitenDrei Viertel (74 Prozent) der Deutschen haben großes Vertrauen indie medizinische Forschung in Deutschland.(1) Sie sindzuversichtlich, dass Wissenschaftler neue Therapien gegen schwereKrankheiten finden werden. Die Pharmaindustrie sehen die Befragten(77 Prozent) als äußerst kompetent in ihrem Fachbereich an.(1) 59Prozent sind sogar überzeugt, dass Pharmaunternehmen einen Durchbruchim Kampf gegen Krebs erzielen werden.(1) Das sind Ergebnisse derrepräsentativen Umfrage "Einstellungen zu Prävention und neuenTherapieansätzen" unter 1.000 Deutschen im Auftrag desBiotechnologie-Unternehmens Amgen.Die Innovationskraft der medizinischen Forschung wird an derwachsenden Anzahl von biotechnologisch hergestellten Arzneimittelndeutlich. Im Jahr 2017 gab es erstmals mehr Zulassungen fürBiopharmazeutika als für andere, chemisch-synthetisch hergestellte,Medikamente: 23 neue, biotechnologische Präparate kamen auf denEU-Markt.(2) "Wir sind überzeugt, dass uns die Biotechnologiewertvolle Möglichkeiten bietet, neue Therapieansätze gegen vieleschwere Krankheiten zu finden", sagt Dr. Roman Stampfli,Geschäftsführer der Amgen GmbH. "Wir erforschen die Ursachen vonErkrankungen und suchen nach neuen Erkenntnissen. Mit diesem Wissenentwickeln wir innovative Therapieansätze mit dem Ziel, dieVersorgung von Patienten mit ernsthaften Erkrankungen zu verbessern."Einen großen Forschungsbedarf sieht die Mehrheit der Deutschen imKampf gegen Zivilisationskrankheiten. Sie fordert einen Ausbau derForschungsaktivitäten bei Krebs (92 Prozent),Herz-Kreislauf-Erkrankungen (84 Prozent) und Osteoporose (80Prozent).(1) Zugleich machen 91 Prozent der Befragten keinenUnterschied zwischen seltenen und weit verbreiteten Krankheiten.(1)Für sie ist die Erforschung neuer Therapien für seltene Krankheitengenauso wichtig wie für Krankheiten, die einen größeren Teil derBevölkerung betreffen. Dass Forschung teuer ist, wissen dieBefragten. Bei der Frage nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis sind 94Prozent der Umfrage-Teilnehmer jedoch überzeugt, dass sich derAufwand lohnt, wenn dafür ein neuer Therapieansatz gefunden wird.(1)Zur StudieFür die Studie "Einstellungen zu Prävention und neuenTherapieansätzen" wurden 1.000 Deutsche im Auftrag desBiotechnologie-Unternehmens Amgen repräsentativ zu Prävention undneuen Therapiemöglichkeiten, zu Forschung und medizinischemFortschritt befragt. Die Befragung führte das MarktforschungsinstitutToluna im August 2018 online durch.Über AmgenAmgen ist ein weltweit führendes unabhängigesBiotechnologie-Unternehmen, das mit nahezu 20.000 Mitarbeitern infast 100 Ländern weltweit seit fast 40 Jahren vertreten ist. InDeutschland arbeiten wir an drei Standorten mit über 750 Mitarbeiternjeden Tag daran, Patienten zu helfen. Weltweit profitieren jährlichMillionen von Patienten mit schweren oder seltenen Erkrankungen vonunseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie,Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und beichronisch-entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. NebenOriginalpräparaten beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars. Wirverfügen über eine vielfältige Pipeline. www.amgen.deReferenzen1. Amgen-Studie "Einstellungen zu Prävention und neuenTherapieansätzen", Marktforschungsinstitut Toluna, August 20182. Biotech-Report "Medizinische Biotechnologie in Deutschland2018", Boston Consulting Group, vfa bio - Verband ForschenderArzneimittelhersteller e.V.Zukunftsgerichtete AussagenDieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf denaktuellen Erwartungen und Einschätzungen von Amgen basieren. AlleAussagen, mit Ausnahme von Aussagen über Fakten aus derVergangenheit, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dies gilt auch fürAussagen über Ertragsprognosen, Betriebsergebnismargen,Investitionsaufwendungen, liquide Mittel oder andereFinanzkennzahlen, erwartete gerichtliche, schiedsgerichtliche,politische, regulatorische oder klinische Ergebnisse oder Praktiken,Verhaltensmuster von Kunden und Verschreibern,Entschädigungsaktivitäten und -ergebnisse sowie andere ähnlichePrognosen und Ergebnisse.Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit beträchtlichen Risiken undUnwägbarkeiten behaftet, einschließlich der nachfolgend genannten undin den von Amgen eingereichten Security and ExchangeCommission-Berichten näher beschriebenen. Dazu gehört auch unserjüngster Jahresbericht auf dem Formblatt 10-K sowie nachfolgendePeriodenberichte auf den Formblättern 10-Q und Form 8-K. Sofernnichts anderes angegeben ist, trifft Amgen diese Aussagen zumvermerkten Datum und verpflichtet sich nicht dazu, in diesem Dokumententhaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn neueInformationen vorliegen, Ereignisse eintreten oder aufgrund andererGründe.Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie übernommenwerden und tatsächliche Ergebnisse können von den erwartetenabweichen. Unsere Ergebnisse werden dadurch beeinflusst, wieerfolgreich wir neue und bestehende Produkte im In- und Auslandvermarkten. Sie hängen von klinischen und regulatorischenEntwicklungen ab, die aktuelle und zukünftige Produkte betreffen, vonder Umsatzsteigerung bei kürzlich eingeführten Produkten, vomWettbewerb mit anderen Produkten (einschließlich Biosimilars), vonProblemen oder Verzögerungen bei der Herstellung unserer Produktesowie von globalen Wirtschaftsbedingungen. Darüber hinaus wird derVertrieb unserer Produkte vom Preisdruck, der Wahrnehmung in derPolitik und der Öffentlichkeit und von den Erstattungsrichtlinien derprivaten und gesetzlichen Krankenkassen sowie Behörden und ManagedCare Provider beeinflusst und kann zudem von Entwicklungen beigesetzlichen Bestimmungen, klinischen Studien und Richtlinien sowienationalen und internationalen Trends zur Eindämmung von Kosten imGesundheitswesen beeinflusst werden. Überdies unterliegen unsereForschungs- und Testarbeit, unsere Preisbildung, unser Marketing undandere Tätigkeiten einer starken Regulierung durch in- undausländische staatliche Aufsichtsbehörden. Wir oder andere könntennach der Markteinführung unserer Produkte Sicherheits- oderHerstellungsprobleme oder Nebenwirkungen feststellen. UnserUnternehmen könnte von behördlichen Untersuchungen,Rechtsstreitigkeiten und Produkthaftungsklagen betroffen sein.Darüber hinaus könnte unser Unternehmen von neuen Steuergesetzenbetroffen sein, die zu erhöhten Steuerverbindlichkeiten führen. Fürden Fall, dass wir unseren Verpflichtungen aus der mit denUS-Regierungsbehörden geschlossenen Vereinbarung zurUnternehmensintegrität nicht nachkommen, drohen beträchtlicheSanktionen. Außerdem könnte der Schutz der für unsere Produkte undunsere Technologie angemeldeten und erteilten Patente von unserenMitbewerbern angegriffen, außer Kraft gesetzt oder unterlaufenwerden. Zudem könnten wir in aktuellen oder zukünftigenRechtsstreitigkeiten unterliegen. Wir führen einen Großteil unsererkommerziellen Fertigung in wenigen Schlüsselbetrieben durch und sinddarüber hinaus bei unseren Herstellungsaktivitäten teilweise vonDritten abhängig. Lieferengpässe können den Vertrieb bestimmteraktueller Produkte und die Entwicklung von Produktkandidatenbeschränken. Zudem stehen wir bei vielen der von uns vermarktetenProdukte sowie in Bezug auf die Entdeckung und Entwicklung neuerProdukte in Konkurrenz zu anderen Unternehmen. Die Entdeckung oderIdentifizierung neuer Produktkandidaten kann nicht garantiert werden,und der Schritt vom Konzept zum Produkt ist nicht gesichert. Daherkann nicht dafür garantiert werden, dass ein bestimmterProduktkandidat erfolgreich sein und vermarktet werden wird. DesWeiteren werden manche Rohstoffe, Medizinprodukte und Komponenten fürunsere Produkte ausschließlich von Drittanbietern geliefert. DieEntdeckung signifikanter Probleme mit einem Produkt, das einemunserer Produkte ähnelt, kann auf eine gesamte Produktklassezurückfallen und den Vertrieb der betreffenden Produkte, unserUnternehmen und unser Betriebsergebnis stark beeinträchtigen. DieAkquisition anderer Unternehmen oder Produkte unsererseits sowieunsere Anstrengungen zur Eingliederung aufgekaufter Betriebe kannfehlschlagen. Möglicherweise gelingt es uns nicht, Geld zu günstigenKonditionen am Kapital- und Kreditmarkt aufzunehmen oder überhauptGeld aufzunehmen. Wir sind immer stärker von IT-Systemen,Infrastruktur und Datensicherheit abhängig. Unser Aktienkurs schwanktund kann von unterschiedlichsten Ereignissen beeinflusst werden.Unser Geschäftserfolg kann die Zustimmung unseres Verwaltungsrats zurAusschüttung einer Dividende sowie unsere Fähigkeit zur Zahlung einerDividende oder zum Rückkauf unserer Stammaktien beschränken.Die wissenschaftlichen Informationen, die in dieser Medianotebesprochen sind, und die in Verbindung zu unseren sich in derklinischen Prüfung befindlichen Produktkandidaten stehen sindvorläufig und investigativ. Solche sich in der klinischen Prüfungbefindlichen Produktkandidaten sind nicht von der U.S. Food and DrugAdministration zugelassen und es können keine Rückschlüssehinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit der sich in der klinischenPrüfung befindlichen Produktkandidaten gezogen werden.Pressekontakt:Bettina Jödicke-BraasE-Mail: communication@amgen.deTelefon: 089-149096-1627Original-Content von: Amgen GmbH, übermittelt durch news aktuell