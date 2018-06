Villingen-Schwenningen (ots) - Die große Mehrheit der Deutschengeht auch krank zur Arbeit. Wie eine Studie der SchwenningerKrankenkasse zeigt, kommen 83 Prozent "oft zur Arbeit", obwohl esihnen gesundheitlich nicht gut geht. Die meisten "Krankarbeiter" gibtes mit 90 Prozent in Bayern, die wenigsten in den östlichenBundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.Allerdings liegt der Wert auch hier mit 76 Prozent noch erschreckendhoch. "Viele Mitarbeiter verordnen sich selbst im Krankheitsfall eineArt Anwesenheitspflicht", kommentiert Dr. Tanja Katrin Hantke,Gesundheitsexpertin der Schwenninger, dieses Phänomen. "Ärztebezeichnen es auch als Präsentismus.""Präsentismus ist in unserer Gesellschaft mittlerweile weiterverbreitet als Absentismus, also das absichtliche Blau machen imJob", sagt Hantke. Das belegt auch die Studie: Nur 18 Prozent derBefragten haben in den letzten zwölf Monaten an mindestens einem Tagdie Arbeit geschwänzt, verglichen mit den erwähnten 83 Prozent, die"oft krank zur Arbeit gehen".Wer sich krank ins Büro schleppt, gefährdet nicht nur die eigeneGesundheit, sondern setzt unbewusst auch Kollegen unter Druck. Siefühlen sich dann ebenfalls genötigt, im Krankheitsfall Präsenz zuzeigen. "Hier bedarf es einer klaren Ansage durch die Chef-Etage",sagt Hantke. "Wer krank ist, hat zu Hause zu bleiben. Auch Homeofficeist dann tabu." Pflichtgefühl werde an dieser Stelle falschinterpretiert. "Man hat dann die Pflicht, sich selbst zu schonen,aber auch an Kollegen zu denken, die nicht leichtsinnig angestecktwerden sollten."Für den Arbeitgeber ist Präsentismus nur vordergründig ein Gewinn:Laut Schätzungen einer Studie der Felix-Burda-Stiftung kostet einMitarbeiter, der zu Hause bleibt, die Firma im Schnitt 1.200 Euro proJahr. Geht er dagegen krank zur Arbeit, verliert das Unternehmensogar 2.400 Euro: erstens durch krankheitsbedingte Leistungseinbußenund zweitens durch einen längeren Krankheitsverlauf. Steckt er dannnoch weitere Kollegen an, multiplizieren sich die Kostenentsprechend.Die Umfrage zum Thema finden Sie hier:www.Die-Schwenninger.de/StudieKurzprofil "Die Schwenninger Krankenkasse":Die Schwenninger Krankenkasse zählt mit rund 330.000 Kunden zu denTop 20 der bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. Sitz derZentrale ist Villingen-Schwenningen, dazu kommen 14 Geschäftsstellen.Den Vorstand bilden seit 2006 Siegfried Gänsler als Vorsitzender undThorsten Bröske. Die für ihre Leistungen mehrfach ausgezeichneteSchwenninger beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Mit "DieGesundarbeiter - Zukunftsverantwortung Gesundheit" hat dieSchwenninger 2012 als erste gesetzliche Krankenkasse eine Stiftunggegründet. Diese fördert Projekte im Bereich Prävention undGesundheitsfürsorge, schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche.Pressekontakt:Roland FrimmersdorfUnternehmenssprecherDie Schwenninger KrankenkasseSpittelstraße 5078056 Villingen-SchwenningenTelefon: 07720 9727-11500Fax: 07720 9727-12500Mail: R.Frimmersdorf@Die-Schwenninger.deWeb: www.Die-Schwenninger.deBüro Berlin:Telefon: 030 98363885Original-Content von: Die Schwenninger Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell