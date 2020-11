Umfrage: Große Koalition verliert leicht an Zustimmung

BERLIN (dpa-AFX) - Die große Koalition verliert in einer neuen Umfrage leicht an Zustimmung.



Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Kantar für die "Bild am Sonntag" büßen CDU/CSU (35 Prozent) und SPD (15 Prozent) jeweils einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche ein. Derweil legen die Grünen um einen Prozentpunkt zu - auf jetzt 19 Prozent. Die Zustimmungswerte für FDP (7 Prozent), Linkspartei (8 Prozent) und AfD (9 Prozent) bleiben unverändert./zeh/DP/he