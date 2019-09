Umfrage: Geschäftsführer verbinden auf Reisen oft Beruf und Freizeit / Dienstreisen werden gern für privaten Urlaub verlängert (FOTO)

Berlin (ots) -Das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden: Knapp drei Viertel derGeschäftsreisenden haben schon einmal eine sogenannte Bleisure-Reiseunternommen und Geschäftliches (Business) und Privates (Leisure)miteinander gekoppelt. Besonders Geschäftsführer und Vorstände gönnensich diese Kombination. Das sind Ergebnisse der aktuellen Umfrage"Chefsache Business Travel 2019", einer Initiative von TravelManagement Companies im Deutschen Reiseverband (DRV).Nach dem Messebesuch noch Freunde in der Stadt besuchen oder amAbend nach dem Kundentermin ins Theater: Wer aus beruflichen Gründenohnehin schon die Reisestrecke zurückgelegt hat, denkt oft praktischund nutzt den Ort auch für Persönliches. 72 Prozent derGeschäftsreisenden haben auf diese Art bereits das Nützliche mit demAngenehmen verbunden. Wer öfter als drei Mal pro Monat beruflichunterwegs ist, macht besonders häufig von Bleisure-Reisen Gebrauch.80 Prozent der Vielreisenden haben ihre Geschäftsreise bereits fürprivate Aufenthalte verlängert. Ebenso groß ist die Nutzung in derChefetage: Acht von zehn Geschäftsführern kombinieren Dienstreisenmit (Kurz-)Urlaub. Angestellte Fach- und Führungskräfte hingegennutzen die Möglichkeit weniger. Von ihnen nehmen etwa zwei Dritteldie Möglichkeit zur Verlängerung wahr.Jeder Dritte der befragten Geschäftsreisenden hat bereitsvorsorglich die Rückreise um ein paar Stunden nach hinten verschoben,um sich etwa noch mit Bekannten zu treffen. 21 Prozent haben ihrenPartner oder die ganze Familie mit ins Hotel genommen oder diesenachgeholt, wenn sie auf Dienstreise waren. Am beliebtesten isthingegen, die Reise selbst noch ein wenig auszukosten: Rund dieHälfte hat dafür eine oder mehrere Übernachtungen angehängt. "AufReisen stressen besonders die An- und Abreise, das hat unsere Studiebestätigt. Wer beruflich viel unterwegs ist, versucht diese Phasen zuverringern und nutzt öfter die Gelegenheit, sich nach getaner Arbeitnoch vor Ort zu erholen", sagt Andreas Neumann, Geschäftsführer derDERPART Reisevertrieb GmbH, einem Partner der DRV-InitiativeChefsache Business Travel.Urlaub nach dem Geschäftstermin darf auch etwas kostenFür zusätzliche Hotelübernachtungen alleine oder mit Partnerselbst Geld draufzulegen, nehmen 55 Prozent dafür gern auf sich. Auchdie Mehrkosten für Familie oder Freunde zahlt jeder Zweiteselbstverständlich privat. Jedoch ist nur jeder dritteGeschäftsreisende bereit, tief in die eigene Tasche zu greifen undeinen höheren Flugpreis zu bezahlen, um erst später nach Hausefliegen zu können. "Prinzipiell ist bei den Geschäftsreisen aber dieBereitschaft da, anfallende Mehrkosten für die private Verlängerungder Reise zu übernehmen. Geschäftsreisebüros können Unternehmen beider Erstellung klarer Reiserichtlinien helfen, um Mitarbeiternaufzuzeigen, was in Sachen Bleisure Travel möglich ist und wasnicht", so Neumann. "Wichtig ist vor allem, dass Dienstreisende ihrenArbeitgeber über ihre Pläne informieren."Zur Studie "Chefsache Business Travel 2019"Die Studie "Chefsache Business Travel 2019" wurde im Auftrag desDeutschen Reiseverbands (DRV) durchgeführt. 100 Geschäftsführer, dieselbst regelmäßig auf Geschäftsreisen sind, sowie 100geschäftsreisende Führungs- und Fachkräfte aus Unternehmen ab 250Mitarbeitern wurden dafür über ein Online-Panel zum ThemaGeschäftsreisen befragt. Die Daten wurden im März 2019 vomdurchführenden Marktforschungsinstitut mo'web erhoben.Über die Kampagne "Chefsache Business Travel"Auf Geschäftsreisen setzen Unternehmen ihre wichtigste Ressourceein: den hochqualifizierten Mitarbeiter. Knapp 90 Prozent schickenihre Mitarbeiter mit dem Ziel auf Reisen, Geschäftsabschlüsse unterDach und Fach zu bringen oder zumindest vorzubereiten. Dereffizienten Gestaltung von Geschäftsreisen im Unternehmen misst dieChefetage jedoch trotzdem oft keine strategische Bedeutung zu. Dabeiwird diese Aufgabe immer komplexer. Nicht nur Kosten, sondern auchandere Kriterien wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Sicherheit giltes zu beachten.Ziel der Initiative von Travel Management Companies im DRV ist es,Geschäftsreisen als strategisches Managementthema zu verankern undden Nutzen eines professionellen Geschäftsreisemanagements inZusammenarbeit mit den Geschäftsreisebüros auf Entscheiderebenebesser bekannt zu machen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sieunter www.chefsache-businesstravel.de.Die Kampagne Chefsache Business Travel wird von den TravelManagement Companies American Express GBT, BCD Travel, CWT, DERPARTTravel Service, Egencia, FIRST Business Travel und dem DRV getragen.Pressekontakt:Kerstin Heinen, Dr. Ellen Madeker, PressesprecherinnenTelefon: (030) 2 84 06-15, E-Mail: presse@drv.deFür den Inhalt verantwortlich: Torsten Schäfer, Leiter KommunikationOriginal-Content von: DRV Deutscher Reiseverband e.V., übermittelt durch news aktuell