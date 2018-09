Umfrage der Gates Foundation kommt zum Ergebnis, dass junge Menschen optimistischer in die Zukunft blicken als ältere Generationen; höchster Optimismus in Ländern mit geringeren und mittleren Einkommen

Umfrage "Goalkeepers Global Youth" bestärkt die Rolle der Jugendbei Umsetzung der Global GoalsSeattle (ots/PRNewswire) - Die Bill und Melinda Gates Foundationhat heute die Ergebnisse ihrer Umfrage Goalkeepers Global Youth (https://www.ipsos.com/en-us/news-polls/Gates-goalkeepers-youth-optimism)bekannt gegeben, einer Meinungsumfrage, die von Ipsos Public Affairsim Vorfeld der zweiten jährlichen Goalkeepers-Veranstaltung derStiftung diese Woche in New York durchgeführt wurde. In der Umfragewurden Erwachsene und junge Menschen in 15 Ländern über ihreAnsichten bezüglich ihres eigenen Lebens, sozialer Probleme und derRichtung ihrer Länder befragt. Die Daten wurden von mehr als 40.000Befragten ab dem zwölften Lebensjahr in Ländern mit höheren Einkommen(Australien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Schweden, USAund Saudi-Arabien) sowie Ländern geringer und mittlerer Einkommen(Brasilien, China, Indien, Indonesien, Kenia, Mexiko, Nigeria undRussland) erhoben. Grundlage sind die Einstufungen der WeltbankDie Umfrage kam zu dem Ergebnis, dass junge Menschen bezüglichihrer eigenen Zukunft, der Zukunft ihres Landes und der Weltoptimistischer sind als ältere Menschen. Der Optimismus ist inLändern mit geringen und mittleren Einkommen am höchsten. Die jungenMenschen (Altersgruppe 12-24) in diesen Ländern sind in allenParametern am optimistischsten. Die Umfrage kam des weiteren zu demErgebnis, dass junge Menschen in diesen Ländern mit größererWahrscheinlichkeit der Überzeugung sind, dass sie Einfluss auf dieArt und Weise haben, wie ihre Länder regiert werden, und dass ihreGeneration einen positiveren Einfluss auf die Welt haben wird als dieGeneration ihrer Eltern.Übereinstimmend mit dem Goalkeepers Data Report(http://gatesfoundation.org/goalkeepers/report) dieses Jahres, derletzte Woche veröffentlicht und gemeinsam mit Bill und Melinda Gatesverfasst und ausgearbeitet wurde, legt die Umfrage nahe, dassJahrzehnte der erstaunlichen Fortschritte im Kampf gegen Armut undKrankheiten in den Ländern mit geringen und mittleren Einkommenwahrgenommen werden. Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der Menschen,die in extremer Armut leben, um mehr als eine Milliarde gesunken. Dasrapide Bevölkerungswachstum in den ärmsten Ländern jedoch, speziellin Schwarzafrika, ist ein Risiko für den weiteren Fortschritt. DerBericht dieses Jahres kommt zu dem Schluss, dass Investitionen injunge Menschen, speziell in deren Gesundheit und Bildung,entscheidend für die Freisetzung von Produktivität und Innovation undweiteren Fortschritt sind.Weitere wichtige Ergebnisse der Umfrage Goalkeepers Global Youth:- Die Bewohner von Ländern geringer und mittlerer Einkommen stimmender folgenden Aussage mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit zu:"Meine Generation wird positivere Auswirkungen auf die Welt habenals meine Eltern" (63 %) - im Vergleich mit Menschen in Ländernhöherer Einkommen (39 %). In beiden Ländergruppen stimmen jungeMenschen dieser Aussage mit höherer Wahrscheinlichkeit zu alsältere Menschen.- Insgesamt 79 % der Altersgruppe 12-24 in Ländern geringer undmittlerer Einkommen geben an, dass sie optimistisch bezüglich derZukunft der Welt sind, im Vergleich mit der Hälfte in Ländernhöherer Einkommen.- Von den Zielen für nachhaltige Entwicklung (Global Goals(https://www.globalgoals.org/goalkeepers)) sind Abschaffung derArmut (33 %), Verbesserung der Bildung (31 %) und Zugang zuArbeitsplätzen (27 %) die wichtigsten Prioritäten, denenFührungskräfte sich gemäß Menschen aller Altersgruppen und Regionenhauptsächlich widmen sollten.- In Ländern höherer Einkommen sind Abschaffung der Armut (29 %),Bekämpfung des Klimawandels (24 %), Verbesserung der Bildung (21%), und Beenden von Konflikten (21 %) die wichtigsten Prioritäten.- In Ländern geringer und mittlerer Einkommen sind Verbesserung derBildung (41 %), Abschaffung der Armut (37 %) und Zugang zuArbeitsplätzen (32 %) die wichtigsten Prioritäten.- In Ländern geringer, mittlerer und höherer Einkommen besteht fürFrauen die größere Wahrscheinlichkeit der Zustimmung zur folgendenAussage: "Das Leben ist für Männer und Jungen besser als für Frauenund Mädchen." Die Differenz ist in Ländern höherer Einkommendeutlicher. Dort stimmen 49 % der Frauen zu, im Vergleich zu 37 %der Männer. In Ländern geringer und mittlerer Einkommen stimmen 45% der Frauen zu, im Vergleich zu 43 % der Männer.Im Zusammenhang mit dem Bericht und der Umfrage Global Youthwerden Bill und Melinda Gates Gastgeber von Goalkeepers(https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/index.html) sein, wennRegierungsspitzen in New York zur UN-Generalversammlungzusammenkommen. Am 26. September werden dynamische jungeFührungspersönlichkeiten aus Regierungen, Geschäftswelt, Technik,Medien, Unterhaltung und dem gemeinnützigen Sektor Innovationen undAnsätze zur Umsetzung der Global Goals besprechen.Am 25. September, am Abend vor der Tagesveranstaltung derGoalkeepers, werden die Goalkeepers Global Goals Awards vergeben.Bill and Melinda Gates gehören zu den Gastgebern. In Partnerschaftvon Bill und Melinda Gates Foundation und UNICEF werden die Preiseherausragende, auf die Jugend gezielte Arbeit weltweit würdigen, diedirekte Beziehung zu den 17 Global Goals besitzt. Die drei Kategoriender Auszeichnung lauten: Progress Award, Changemaker Award undCampaign Award.Hinweise an RedakteureInformationen zur Bill und Melinda Gates FoundationGeleitet von der Überzeugung, dass jedes Leben den gleichen Wertbesitzt, setzt sich die Bill und Melinda Gates Foundation mit ihrerArbeit dafür ein, allen Menschen ein gesundes und produktives Lebenzu ermöglichen. Ipsos wurde 1975 inFrankreich gegründet und ist zu einer weltweiten Forschungsgruppe mitüberzeugender Präsenz in sämtlichen wichtigen Märkten herangewachsen.Ipsos ist in der weltweiten Branche der Marktforschung die Nummervier.Ipsos verfügt über Niederlassungen in 88 Ländern und liefertumfassende Fachkenntnis in fünf Spezialgebieten: Marken, Werbung undMedien, Kundenbindung, Marketing, Public Affairs sowie Durchführungvon Umfragen. Die Mitarbeiter von Ipsos bewerten Marktpotenzial undinterpretieren Markttrends. Sie entwickeln Marken und bauen dieseauf. Sie helfen Klienten dabei, langfristige Beziehungen mit ihrenKunden aufzubauen. Sie testen Werbung und studieren die Reaktion vonZielgruppen in unterschiedlichen Medien. Zudem messen sie dieöffentliche Meinung weltweit.Informationen zu GoalkeepersGoalkeepers ist die Kampagne der Stiftung, um den Fortschritt hinzu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (auch: Globale Ziele) zubeschleunigen. Wir wollen die Geschichten und Daten, die hinter denGlobalen Zielen stehen, durch Veranstaltungen und durch einenjährlichen Bericht publik machen und hoffen, auf diese Weise eineneue Generation von Führungspersönlichkeiten zu inspirieren -"Goalkeepers", die das Fortschrittsbewusstsein fördern, von ihrenFührungen Rechenschaft fordern und das Engagement zur Verwirklichungder Globalen Ziele vorantreiben.Informationen zu den Global GoalsAm 25. September 2015 verpflichteten sich 193 Staats- undRegierungschefs am Sitz der Vereinten Nationen in New York auf die 17Ziele für nachhaltige Entwicklung (auch: Globale Ziele). Es handeltsich um eine Reihe ehrgeiziger Ziele und Zielsetzungen, mithilfederer bis 2030 drei außerordentliche Dinge vollbracht werden sollen:Armut beenden, Ungleichheit und Ungerechtigkeit bekämpfen, denKlimawandel stoppen.