Umfrage: Frische Lebensmittel sind Fitnessmotor Nr. 1

Neckarsulm (ots) - Frische Lebensmittel stehen für die Deutschenan erster Stelle, wenn es um ihre Fitness geht. Das belegt eineaktuelle Umfrage im Auftrag von Kaufland.86 Prozent der Deutschen sind der Überzeugung, dass frischeLebensmittel die Fitness steigern. Mit dem Fitnesstraining selbstnehmen es viele Befragte aber nicht so ernst: 39 Prozent treibenüberhaupt keinen Sport. Dafür glaubt jeder siebte Befragte, dass eineDiät der Fitness förderlich ist. Das hat eine repräsentative Umfrageergeben, die Kantar Emnid Mitte Januar 2017 für Kaufland durchgeführthat. Hier die Ergebnisse im Detail:61 Prozent wissen: Neben Vitaminen sind auch Proteine wichtig fürdie FitnessLangfristiges Leistungsvermögen lässt sich nur mit einerausgewogenen Ernährung erreichen. Dazu gehören vor allem frischeLebensmittel. Das glauben 86 Prozent der Befragten und liegen damitlaut Deutscher Gesellschaft für Ernährung (DGE) absolut richtig:Frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse enthalten ein ausgewogenesMaß an Vitaminen, Ballast- und Mineralstoffen. Sie versorgen uns mitden Nährstoffen, die wir benötigen, um aktiv zu sein und gesund zubleiben.Auf die Frage, was zusätzlich zu frischen Lebensmitteln dieFitness steigere, antworteten die Befragten wie folgt(Mehrfachnennungen möglich):- Proteine: 61 Prozent- ballaststoffreiche Ernährung: 60 Prozent- fleischhaltige Ernährung: 40 Prozent- Fruchtsäfte: 39 Prozent- ballaststoffarme Ernährung: 26 Prozent- Diät: 14 Prozent- Energydrinks: 9 ProzentFalsch informiert: Diäten tragen nicht zu Fitness beiDamit beweist die klare Mehrheit der Befragten, dass sie gut überErnährung und Fitness informiert ist. Anderseits fördert die Umfrageauch Wissenslücken zutage. Ballaststoffarme Lebensmittelbeispielsweise aus weißem Mehl und Zucker enthalten kaumMikronährstoffe wie Kupfer, Zink und Eisen - und sind somit für dieFitness unbrauchbar. Wer sich an ballaststoffarmen Lebensmitteln sattisst, verhilft seinem Körper nicht zu Fitness. Auch eine Diät istkein guter Fitmacher. Denn für einen funktionierenden Energie- undFettstoffwechsel benötigt der Körper alle wichtigen Nährstoffe inausreichender Menge. Bekommt er sie nicht, wird er schwächer undanfälliger für Verletzungen. Energydrinks wiederum können kurzfristigmobilisieren - für einen nachhaltigen Fitnesseffekt sorgen sie abernicht, sind sich Sport- und Ernährungswissenschaftler einig. Mehrüber den Zusammenhang von Fitness und Ernährung verrät der großeReport im Online-Magazin von Kaufland.Sportmuffel: 39 Prozent bewegen sich zu wenigUm fit zu bleiben, sollte man mindestens 75 Minuten pro WocheSport treiben - das empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO).Die sportliche Betätigung lässt sich in mehrere Einheiten von jemindestens zehn Minuten aufteilen. Laut der aktuellenKaufland-Umfrage schaffen das aber viele nicht: 39 Prozent gebensogar an, überhaupt keinen Sport zu machen. Dafür trainieren 15Prozent der Befragten vier- bis sechsmal pro Woche, 6 Prozent sogarsiebenmal und mehr.Fehlende Zeit wird als größter Sportkiller angegebenWas hält die Befragten davon ab, Sport zu treiben? Fast jederZweite (48 Prozent, Mehrfachnennungen möglich) nennt als Grundfehlende Zeit. Kurios: Die Frage, wie viele Minuten die Befragtentäglich für ihre Fitness entbehren könnten, führt zu einemDurchschnittswert von 52 Minuten! Immerhin in einem Aspekt sind sichdie Befragten einig (92 Prozent Zustimmung): Sport muss Spaß machen.Über KauflandDie Kaufland-Gruppe betreibt bundesweit über 650Lebensmittelfachmärkte. Sie hat ihren Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg. Mit bis zu 60.000 Artikeln bietet Kaufland einegroße Sortimentsauswahl. Der Fokus liegt auf den Frische-Abteilungenfür Obst und Gemüse, Molkereiprodukte sowie Fleisch, Wurst, Käse undFisch - auch in Bedienung. Dabei legt Kaufland besonderen Wert aufheimische Qualitätsprodukte. Ergänzt wird das Angebot durchHaushaltswaren, Elektroartikel, Textilien, Schreibwaren, Spielwarenund Saisonartikel sowie wöchentliche Aktionsware. Kaufland ist zumfünften Mal in Folge "Händler des Jahres". In der KategorieSupermärkte belegte das Unternehmen den ersten Platz und punkteteinsbesondere bei Preis-Leistungs-Verhältnis und Sortiment sowie beiAktionen und Angeboten.Pressekontakt:Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KGPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitChristine AxtmannRötelstraße 3574172 Neckarsulmpresse@kaufland.deTel.: 07132 / 94-348114Original-Content von: Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell