Umfrage: Flugtaxis und autonome Autos stehen hoch im Kurs (FOTO)

Eine aktuelle Umfrage (1) im Auftrag der Initiative "Deutschland -Land der Ideen" zu den Trends der Mobilität zeigt, wie die Deutschenzukünftig unterwegs sein wollen. Fast jeder zweite Deutsche (41Prozent) würde gerne schon bald in ein Flugtaxi steigen oder miteinem autonomen Auto fahren. Insbesondere junge Menschen sind offenfür Innovationen in der Mobilität. 65 Prozent der 18- bis 29-Jährigenwünschen sich Flugtaxis und unbemannte Drohnen für kurze Strecken und60 Prozent autonom fahrende Autos. Dies ergab eine aktuelle Umfrageder forsa Politik- und Sozialforschung GmbH im Auftrag derStandortinitiative "Deutschland - Land der Ideen". Anlass ist derDeutsche Mobilitätspreis, den die Initiative gemeinsam mit demBundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)ausrichtet und sich in diesem Jahr dem Thema Nachhaltigkeit widmet.Das Auto, noch immer Statussymbol der DeutschenSharing-Angebote versus Statussymbol Auto: Rund ein Drittel derBefragten würde auf den Besitz eines eigenen Autos verzichten undstattdessen dafür Sharing-Angebote nutzen. Für 62 Prozent gehört eineigenes Auto zum Leben dazu. Geht es um den Ausbau vonVerkehrsinfrastruktur wie Straßen, Fahrrad- und Fußwege befürwortendies mehr als drei Viertel der Befragten. Besonders stark wünschensich die Deutschen den Ausbau für die aktive Mobilität -Fahrradwege(84 Prozent) und Fußwege (81 Prozent).Großteil der Deutschen schon jetzt digital unterwegsBereits mehr als jeder Dritte (71 Prozent) nutzt in Deutschlandein Smartphone zur Wegefindung. Auch bei den älteren Deutschen istdas Smartphone zur Navigation angekommen. Unter den ab 60-Jährigensind es 59 Prozent. Auch Fahrkarten werden oft digital gekauft. Unterden 18- bis 29-jährigen nutzen dies bereits über die Hälfte, unterden Deutschen ab 60 Jahren immerhin 36 Prozent. Obwohl mittelstechnischem Fortschritt neue Kommunikationswege möglich sind und maninzwischen fast alles liefern lassen kann, fänden lediglich 15Prozent der Bevölkerung es gut, wenn sich alles von zu Hauseerledigen ließe. Die Digitalisierung macht die Deutschen also nichtzu Stubenhockern: Nicht mehr aus dem Haus gehen zu müssen ist für diemeisten Deutschen (81 Prozent) keine Option.Über den Deutschen MobilitätspreisMit dem Deutschen Mobilitätspreis machen die Initiative"Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehrund digitale Infrastruktur (BMVI) digitale Innovationen für eineintelligente Mobilität öffentlich sichtbar. In diesem Jahr widmetsich der Wettbewerb dem Thema Nachhaltigkeit. Prämiert werdendigitale Lösungen, die Verkehr und Logistik nachhaltiger machen. Diezehn Preisträger der Best-Practice-Phase werden Anfang August 2018öffentlich bekannt gegeben. Ab dem 28. August sind mit Start derOpen-Innovation-Phase die Ideen aller Bürgerinnen und Bürger gefragt.Mehr erfahren Sie unter www.deutscher-mobilitätspreis.de.(1) Repräsentative Umfrage von forsa im Mai 2018 mit 1.010Bundesbürgern ab 18 Jahren