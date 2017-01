Umfrage: Fast die Hälfte der Deutschen isst nicht am Tisch / Vor dem PC, beim Gehen oder gar auf dem Fahrrad - die Deutschen nehmen sich immer weniger Zeit für eine entspannte Mahlzeit

Mettmann (ots) - 45 Prozent der Deutschen essen überall, nur nichtam Esszimmer- oder Küchentisch. Bei ihnen liegen zum Speisen eher dasSofa, der Platz vor dem heimischen PC oder Laptop, der Schreibtischauf der Arbeit oder sogar zu Hause im Stehen im Trend. Weitereinteressante Einblicke in das Essverhalten der Deutschen gibt dieVerbraucher-Umfrage "Wo essen die Deutschen?" desMarktforschungsinstituts Toluna im Auftrag von eismann unter 1.006Personen ab 18 Jahren.Gemütlich am Esstisch, mit voller Konzentration auf das warmeMahl? Bei den Deutschen scheinen Mahlzeiten eher zurNebenbeschäftigung zu werden. Gut jeder Dritte diniert mehrmalswöchentlich zu Hause auf dem Sofa vorm TV. Noch geschäftiger mögen es21 Prozent: Sie tafeln am liebsten daheim vor dem PC oder Laptop. Beiden Studenten machen das sogar 44 Prozent. Weitere 21 Prozent nehmenihren Lunch mehrmals in der Woche auf der Arbeit vor dem Schreibtischzu sich. Einen Snack zu Hause im Stehen bevorzugt vor allem dieGeneration unter 35 Jahren (20 Prozent). Und auch aus der GenerationÜ35 nimmt immerhin jeder Zehnte mehrmals wöchentlich eine Mahlzeit imStehen zu sich. Das Bett ist bei den meisten krümelfreie Zone: hierschmausen nur etwa neun Prozent.Neben den - immerhin - "stationären" Essern, legen einige wenige"Mobile Eater" noch einen drauf: Unterwegs beim Gehen snacken sieben,im Auto sechs, zwischendurch im Flur auf der Arbeit fünf, in Bus undBahn vier Prozent der Deutschen. Ebenfalls vier Prozent nehmen ihreMahlzeit sogar mehrmals pro Woche auf dem Fahrrad zu sich. Für eineentspannte Mittagspause auf einer Parkbank oder Wiese nehmen sich dieDeutschen jedenfalls immer weniger Zeit, hier lagen dieUmfrageergebnisse unter vier Prozent.Über die Umfrage:Bevölkerungsrepräsentative Umfrage der eismannTieflkühl-Heimservice GmbH, durchgeführt von Toluna, n = 1.006Deutsche zwischen 18 und 55+ Jahren, Dezember 2016Über eismann:Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedientseit 1974 Kunden in ganz Deutschland, die Genuss und Qualitätschätzen. Etwa 1.100 selbstständige Handelsvertreter und mehr als 700Mitarbeiter kümmern sich hierzulande um die bequeme Versorgung mithochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden imregelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalogangeboten. Mehr auf www.eismann.de.Pressekontakt:eismann Tiefkühl-Heimservice GmbHTel.: +49 (0) 2104 219 350E-Mail: presse@eismann.deOriginal-Content von: eismann Tiefk?hl-Heimservice GmbH, übermittelt durch news aktuell