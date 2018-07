Köln (ots) -Sommerzeit ist Urlaubszeit. Doch je mehr Verantwortung die Arbeitmit sich bringt, desto schwerer fällt es, im Urlaub wirklichabzuschalten. Zudem sorgen mobile Kommunikationsmittel dafür, dassArbeitnehmer ständig erreichbar sind - zumindest theoretisch. Gut 13Prozent aller angestellten Arbeitnehmer in Deutschland geben an, dassihr Arbeitgeber von ihnen erwartet, auch im Urlaub erreichbar zusein. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage desMeinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von TÜV Rheinland.Immerhin fast 80 Prozent der rund 2.900 Befragten gaben dagegen an,dass von ihnen eher selten oder nie erwartet werde, erreichbar zusein. Nach Ansicht der Gesundheitsexperten von TÜV Rheinland einpositives Signal, denn Urlaub soll auch Arbeitsfrei sein.Urlaub muss auch Freizeit seinStändige Erreichbarkeit oder aber freie Tage, die dazu genutztwerden, im Homeoffice in Ruhe Dinge abzuarbeiten, sind nur zweiVerhaltensweisen, von denen Dominique Bialasinski,Fachgebietsleiterin für betriebliche Gesundheitsförderung bei TÜVRheinland, entschieden abrät. "Ferien sind zur Erholung da undsollten der Wiederherstellung der Arbeitskraft dienen. Wird im Urlaubgearbeitet, mindert das den wohltuenden Effekt", sagt Bialasinski.Ein langer Urlaub bringt mehr EntspannungBesonders erholsam ist der Urlaub bei einer Länge von zwei bisdrei Wochen. So bietet sich ein längerer Jahresurlaub eher an alsviele kurze Auszeiten. Denn: "Erholung geschieht nicht aufKnopfdruck. Körper und Geist benötigen einige Tage, um abzuschaltenund zu entspannen", so die Expertin. Lange Reisen nach Übersee,Jetlag und Zeitumstellung verzögern die Entspannungsphase zusätzlich.Auch die Erreichbarkeit während des Urlaubs schränkt die Erholungein. Für bestimmte Berufsgruppen und Positionen ist der Draht zurFirma während der Abwesenheit allerdings Realität. "Wenn es wirklichnotwendig ist, im Urlaub erreichbar zu sein, sollten dafür im Vorfeldklare Regeln abgesprochen und festgelegt werden. Zudem empfiehlt essich festzuhalten, welche Verantwortlichkeiten und Aufgaben delegiertwerden können", betont Bialasinski.Vorgesetzte haben VorbildfunktionVorgesetzte sollten auch ihre Vorbildfunktion gegenüber denMitarbeitern im Blick haben. Wer sich aus dem Urlaub heraus nocheinschaltet, schürt damit im Team den ungesunden Druck und dieErwartung, in den Ferien erreichbar zu sein und ebenfalls nichtabzuschalten. Gerade den Workaholics und Arbeitnehmern mit hohemPensum rät Bialasinski, Urlaub frühzeitig zu planen - und nicht erstdann, wenn sich Erschöpfung bemerkbar macht. Auch für dieAbwesenheitsvorbereitung ist die rechtzeitige Planung sinnvoll. Nachden Ferien lässt sich die Erholung am besten durch kurzeEntspannungsphasen und bewusstes Erinnern an die Urlaubszeitkonservieren. Die Expertin weiß: "Die Auszeit von der Arbeit gehörtfür erfolgreiches Schaffen und die Bildung einer guten persönlichenResilienzfähigkeit dazu."Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell