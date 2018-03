Umfrage: Facebook schadet der Demokratie

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Deutschen glaubt, dass Facebook der Demokratie schadet. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die "Bild am Sonntag". 60 Prozent der Befragten waren der Meinung, dass soziale Netzwerke wie Facebook für die Demokratie negative Auswirkungen haben.

Von einer positiven Wirkung auf die Demokratie gingen nur 33 Prozent der Befragten aus. 7 Prozent waren sich unsicher oder haben keine Angabe gemacht. 89 Prozent der Deutschen denken demnach, dass Facebook in der Lage ist, die politische Meinung der Menschen zu beeinflussen. Nur 10 Prozent glauben das nicht. Ein Prozent war sich unsicher oder hat keine Angabe gemacht. Für die Umfrage hat Emnid am 22. März genau 502 Personen befragt. Fragen: "Wie denken Sie, wirken sich soziale Netzwerke wie Facebook auf die Demokratie aus? Sind sie nützlich oder schädlich?" / "Denken Sie, dass soziale Netzwerke wie Facebook in der Lage sind, die politische Meinung der Menschen zu beeinflussen?"

