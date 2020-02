Umfrage: Das Erste behauptet seine Vorrangstellung als qualitativ bester Fernsehsender in Deutschland

Köln (ots) - Auch im vergangenen Jahr wurde dem Ersten das qualitativ besteProgramm aller Sender in Deutschland bescheinigt. Dies geht aus derRepräsentativbefragung "ARD-Trend" bei 3.000 Bundesbürgern ab 14 Jahren hervor,die im November 2019 vom Institut KANTAR durchgeführt wurde.Auf die Frage, welcher Sender die qualitativ besten Programme anbietet,entfielen mit 24 Prozent die meisten Nennungen auf dasARD-Gemeinschaftsprogramm. Der Bewertungsvorsprung gegenüber dem ZDF oder RTL,die 14 bzw. 13 Prozent der Nennungen erhielten, fiel dabei sehr groß aus. In dermündlich-persönlichen Umfrage wurde auch nach der Senderkompetenz inverschiedenen Programmfarben gefragt. Dabei zeigte sich, dass dieInformationsleistung des Ersten besonders gewürdigt wird. Es verfügt nachAnsicht des Publikums u.a. über die besten Nachrichtensendungen, die bestenpolitischen Magazine und die besten Kulturmagazine. Zusätzlich honoriert wurdenaber auch die unterhaltenden Angebote des Ersten: So gelten auch seineQuizshows, Krimis und deutsche Serien als die besten im deutschen Fernsehen.Die hohe qualitative Anerkennung durch das Publikum wurde auch aufprofessioneller Ebene bestätigt, wie zahlreiche Preise und Auszeichnungen durchFachjurys belegen. Beispielhaft seien nur die sechs Grimme-Preise im Jahr 2019erwähnt - im Wettbewerb Fiktion für "Familie Lotzmann auf den Barrikaden" undden RBB-"Tatort: Meta", im Wettbewerb Information und Kultur für dieDokumentationen "Betrug", "Am rechten Rand", "Ungleichland" und "KulenkampffsSchuhe" sowie im Wettbewerb Unterhaltung für "Kroymann".Auch beim Baden-Badener Fernsehfilmfestival ging eine Produktion des Ersten alsSieger hervor: Der SWR-"Tatort: Für immer und dich". Die qualitativeVorrangstellung von Sendungen des Ersten ist im Übrigen keine Momentaufnahme. Inden vergangenen zehn Jahren ging sieben Mal der Hauptpreis an Das Erste (2x anden SRF und 1x an das ZDF).Pressekontakt:Presse und Information Das ErsteE-Mail: Presseservice@DasErste.deTel.: 089/5900-42896Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29876/4518844OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell