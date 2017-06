Umfrage: Drei von vier Bundesbürgern sehen dem Einsatz von Robotern positiv entgegen / 76 Prozent halten bedingungsloses Grundeinkommen für unumgänglich

Hamburg (ots) - Die große Mehrheit der Deutschen steht dem Themakünstliche Intelligenz und dem Einsatz von Robotern überaus positivgegenüber. So meinen 70 Prozent der Bundesbürger, dass Roboter ihnenlästige Routineaufgaben abnehmen könnten und Freiraum für Kreativitätund Flexibilität schafften. 75 Prozent der Deutschen erwartenpositive Auswirkungen für die hiesige Volkswirtschaft und hoffen,dass mit dem Einzug der Roboter in die Fabrikhallen einevollautomatisierte Produktion statt in Fernost auch in Deutschlandwieder rentabel wird. Das sind zentrale Ergebnisse einerOnline-Umfrage der international tätigen Venture-Capital-Gesellschafte.ventures zum Thema "Die Roboter kommen: Ist künstliche Intelligenzgut für unsere Gesellschaft?" zu der im Mai dieses Jahres 1.000Bundesbürger in Deutschland befragt wurden.Allerdings machen sich viele Teilnehmer Sorgen um die Auswirkungender künstlichen Intelligenz auf das Leben der Menschen. So befürchtendrei von vier Deutschen, dass die Mittelschicht und das Fundament derGesellschaft bedroht werden, wenn gut bezahlte Jobs von Roboternübernommen würden. 76 Prozent der Befragten meinen daher, dass dieDigitalisierung der Arbeitswelt ein bedingungsloses Grundeinkommenfür jeden unumgänglich mache. Die Roboter sollten daher besteuertwerden wie Menschen, um elementare volkswirtschaftliche Aufgabenweiter finanzieren zu können."Alle industriellen Revolutionen unserer Geschichte haben zunächstscheinbar Arbeitsplätze bedroht, gleichzeitig aber viele neue undbessere Jobs geschaffen", bewertet Arnulf Keese, General Partner beie.ventures, die Ergebnisse der Umfrage. Der Wandel habe bewirkt, dassdie Wertigkeit und damit die Sicherheit der Arbeitsplätze insgesamtgestiegen seien. Der Umbruch werde allerdings massiv ausfallen undkönne viele Jobs bedrohen, meint Keese: "Wir müssen uns über diewirtschaftlichen Konsequenzen dieser Transformation Gedanken machenund Menschen, die ihren Job verlieren, eine neue Aufgabe bieten." DerStartup-Investor hält es daher wie viele seiner Kollegen aus demSilicon Valley für richtig, über ein bedingungsloses Grundeinkommennachzudenken: "Es geht aber nicht nur um Geld, sondern vor allemdarum, Menschen einen Sinn im Leben zu geben".Der Venture-Capitalist e.ventures sieht die künstliche Intelligenzals kommende Basistechnologie. Nahezu jedes Startup setze heuteFormen der künstlichen Intelligenz ein, um aus der DatenflutKenntnisse zu erlangen, meint Keese. Bei den Investments geht ese.ventures vor allem um neue Anwendungen, die aus der künstlichenIntelligenz entstehen und am Markt erfolgreich sein können: "Wirsuchen die besten Gründer und Teams mit den besten Ideen und helfenihnen dabei, Ihre Ideen erfolgreich zu entwickeln."Unter folgendem Link finden Sie ein exklusives Interview mitArnulf Keese sowie die Umfrageergebnisse zum Thema "Die Roboterkommen: Ist künstliche Intelligenz gut für unsere Gesellschaft?"http://www.eventures.vc/news/umfrage-kuenstliche-intelligenz/Über e.ventures (http://www.eventures.vc)e.ventures ist ein internationaler Frühphasen-Investor innovativerInternet-Unternehmen. Anspruch von e.ventures ist es, mit disruptivenGeschäftsmodellen neue Märkte zu schaffen. Unsere Investment Managerbegleiten weltweit erstklassige Gründer und Teams auf ihrem Weg zumerfolgreichen und nachhaltig agierenden Unternehmen. Zu deninternational bekannten Investments von e.ventures zählen u.a.Groupon, Angie's List, Maker Studios, Shopping.com, Sonos und kaufDa.Die Otto Group ist langjähriger "Anchor-Investor". Als globalagierendes Team unterstützt e.ventures seine Portfolio-Unternehmen inallen wichtigen Märkten. Von den Standorten in San Francisco,Hamburg, Berlin, Tokyo, Peking und São Paulo hält e.ventures direktenKontakt zu den spannendsten Hot-Spots der digitalen Revolution.Pressekontakt:Andreas NöltingTel: 0172 4207288andreas@noeltingmedia.comwww.noeltingmedia.comOriginal-Content von: e.ventures, übermittelt durch news aktuell