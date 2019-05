Umfrage: Deutsche Verbraucher wollen Cybersicherheits-Check in der TÜV-Hauptuntersuchung

Hod Hasharon / München (ots) - Verbraucher in Deutschland habenSorge, dass vernetzte Autos auch in Zukunft gehackt werden underwarten von den Automobilherstellern, dass sie die Fahrzeugeentsprechend absichern. Dies ist das Ergebnis einer im April vonStatista durchgeführten Umfrage im Auftrag von Karamba Security.Darin gaben 87 Prozent der 1.000 Befragten an, dass sie dieVerantwortung für die Cybersicherheit eines vernetzten Fahrzeugs beiden Herstellern sehen. Zu den größten Bedenken gehört, dass kritischeSicherheitsfunktionen gehackt werden, was zu Fehlfunktionen odereinem Unfall führen könnte (80%). Weit abgeschlagen liegt die Angstvor Autodiebstahl mit 44 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von derAngst vor dem Diebstahl privater Daten (37%). Fast alle Befragten(92%) in Deutschland sind der Meinung, dass sicherheitsrelevanteSoftware alle zwei Jahre in der TÜV-Hauptuntersuchung überprüftwerden sollte. Karamba Security hat eine ähnliche Umfrage in denVereinigten Staaten durchführen lassen. Dort sehen nur etwa 59Prozent der Befragten die Verantwortung für die Absicherungvernetzter Fahrzeuge bei Autoherstellern. 22 Prozent sehen dieseVerantwortung sogar bei den Fahrern selbst."Die Umfrage zeigt, dass die Verbraucher zwar eine Zukunft mitautonomen und vernetzten Fahrzeugen akzeptieren, aber große Angstnoch vor Cyberangriffen haben, die ihre persönliche Sicherheit undUnversehrtheit bedrohen. Für die Automobilindustrie bleibt dies daswichtigste Aufgabe, die es zu lösen gilt", sagt Ami Dotan, CEO undMitbegründer von Karamba Security.Fahrer deutscher Automarken erwarten, autonome Fahrzeuge schnellerauf den Straßen zu sehenEtwas mehr als die Hälfte der Befragten sieht die Zukunft desautonomen Fahrens optimistisch. Insgesamt 57 Prozent sehen inautonomen Fahrzeugen die Zukunft des Fahrens. In diesem Zusammenhanghat die Umfrage auch gezeigt, dass die Eigentümer der vier deutschenMarken BMW, Audi, VW und Mercedes davon ausgehen, dass innerhalb vondrei bis fünf Jahren völlig autonome Fahrzeuge auf der Straße seinwerden (14%). Unter den Eigentümern anderer europäischer undinternationaler Marken erwarten dies nur 8 Prozent. Wenn es jedochdarum geht, dem autonomen Fahrzeug sein Leben anzuvertrauen, sind dieMeinungen geteilt. Auch in zehn Jahren würden nur 38 Prozent derBefragten ihr Kind oder ihr Enkel in einem völlig autonomen Fahrzeug- ohne einen tatsächlichen Fahrer, der eingreifen könnte - mitfahrenlassen.Cybersicherheit von Anfang an einbettenCybersicherheit ist eine der höchsten Prioritäten für dieAutomobilindustrie. Der Markt wächst: So prognostizieren dieAnalysten von Markets & Markets, dass der globale Markt fürautomobile Cybersicherheit von jetzt rund 1,34 Milliarden US-Dollarauf 5,77 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 wachsen wird. Diezunehmende Konnektivität der Fahrzeugsysteme beinhaltetsicherheitskritische Komponenten, für die die funktionale Sicherheitbei Cyberangriffen gewährleistet sein muss."Wenn Cyberangriffe die Unversehrtheit der Insassenbeeinträchtigen können, muss die Cybersicherheit in das Fahrzeug vonAnfang an integriert werden. Es sollte ein Echtzeit-Schutz vonCyberangriffen möglich sein", so Rainer Witzgall, Managing DirectorDACH von Karamba Security. "Unsere Runtime-Integrity-Technologiestellt sicher, dass die Software-Integrität in dem Momentgewährleistet ist, in dem das Fahrzeug das Werk verlässt. Sie basiertauf unserer automatisierten, patentierten Control Flow Integrity(CFI)-Technologie. Die einzige Lösung ist, dass sich das Auto selbstvor Angriffen schützt, und zwar ohne Fehlalarme. Denn im fahrendenAuto haben wir keine Zeit für eine stundenlange Fehlerbehebung."Die vollständige Umfrage erhalten Sie hier: http://ots.de/i1dHQrPressekontakt:PIABO PR GmbHEdith Laga, Senior ConsultantPhone: +49 8421 708 463 1E-Mail: karambasecurity@piabo.netOriginal-Content von: Karamba Security, übermittelt durch news aktuell