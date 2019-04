Umfrage: Deutsche Unternehmen spüren Digitalisierungs-Blues / Erst jedes vierte Unternehmen erzielt Umsatzsteigerungen durch Digitalisierung

Hamburg (ots) - Die deutsche Wirtschaft droht, sich bei derDigitalisierung zu verzetteln. Für nur zwölf Prozent der Unternehmenist der digitale Umbau die wichtigste Aufgabe. 81 Prozent stufen dieDigitalisierung zwar immer noch als wichtig ein, der digitale Umbaugilt aber inzwischen als eine Aufgabe unter vielen. Einer der Gründe:erst wenige positive Effekte auf das Wachstum. Trotz digitalerAnstrengungen steigerte erst ein Viertel der befragten Unternehmendadurch seinen Umsatz. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie"Potenzialanalyse Transformation erfolgreich managen" von SopraSteria Consulting. 354 Spitzenmanager, Führungskräfte undSpezialisten wurden dafür befragt.Viele Unternehmen stecken im Digitalisierungsprozess fest. Obwohl46 Prozent schon jetzt digitale Geschäftsmodelle entwickelt haben,ist die Mehrheit der befragten Firmen mit dem bis heute Erreichtennicht zufrieden. 69 Prozent benoten das eigene Unternehmen mit"befriedigend" oder schlechter, wenn es um die Frage geht, wie gutder Betrieb auf die digitale Transformation vorbereitet ist. Dabeiwürde sich ein stärkeres Engagement durchaus lohnen, wie derBundesverband der Deutschen Industrie (BDI) jüngst erst verlautenließ. Bis 2025 würde allein die industrielle Bruttowertschöpfung desLandes um etwa 425 Milliarden Euro steigen, sofern die Industrieweiter an ihrer digitalen Reife arbeitet."Die größten Digitalisierungserfolge erzielen Unternehmen derzeitauf der Kostenseite. Geht es um Wachstumsimpulse, denken Entscheidervielfach noch nicht radikal genug", sagt Simon Oberle, Leiter FutureManagement von Sopra Steria Next. "Viele konzentrieren sich darauf,bewährte analoge Abläufe durch digitale nur zu verbessern, statt überkomplett neu konzipierte Kanäle und Prozesse mit Kunden zu sprechen,gemeinsame Standards für Plattformen zu entwickeln oder in diedigitale Infrastruktur zu investieren."Besonders wichtig sei es, genau diese bestehenden Strukturenaufzubrechen. 59 Prozent der Unternehmen geben zu, dass ausgerechnetdie durch nicht integrierte Software und Daten fortbestehenden Siloszu den größten Hindernissen bei der digitalen Transformation gehören.Ohne eine durchgängig digitalisierte Datenautobahn (Ende-zu-Ende)bleiben viele der digitalen Vorteile reine Zukunftsmusik.Know-how-Lücke als FrustfaktorEine weitere Baustelle ist das nötige Fachwissen. Jedes zweiteUnternehmen beklagt, dass das notwendige Know-how fehlt, um diedigitale Transformation zu meistern. 42 Prozent bemängeln eine IT,die nicht flexibel genug ist, um sie für die neuen Aufgaben fit zumachen. Zudem leiden 37 Prozent unter zu langsam getroffenenEntscheidungen und zumindest teilweise unter zu vielen Beteiligtensowie einer starren Hierarchie. "Die digitale Transformation erfasstvon der IT-Technik bis zur Organisation das gesamte Unternehmen", soSimon Oberle. "Das müssen vor allem die Verantwortlichen unbedingtverinnerlichen und die Belegschaft abholen."Der Experte plädiert deshalb dafür, die digitale Transformationzur Chefsache zu machen und immer wieder darüber zu sprechen. EineGefahr sieht Simon Oberle darin, das Thema einfach zu delegieren. 54Prozent der befragten Firmen haben beispielsweise eine eigeneDigitaleinheit gegründet. Aus den Augen, aus dem Sinn - das dürfe aufkeinen Fall passieren, warnt der Digitalexperte. "Wer eine eigeneDigitaleinheit aufbaut, darf sie anschließend nicht im Kellerverstecken, sondern muss ihr eine starke Stellung im Unternehmengeben."Über die Studie:Die Potenzialanalyse "Transformation erfolgreich managen" vonSopra Steria Consulting und dem F.A.Z.-Institut basiert auf einerOnline-Befragung in den Bereichen Banken, Versicherungen, Energie-und Wasserversorgung, Telekommunikation und Medien, öffentlicheVerwaltung, Automotive sowie sonstiges verarbeitendes Gewerbe. ImFebruar 2019 wurden 354 Entscheider, Manager und Fachkräfte zumStatus der digitalen Transformation, zu den Hürden sowie zu dendurchgeführten Maßnahmen befragt.Zusatzhinweis: "Managementkompass Transformation erfolgreichmanagen" veröffentlichtUm Entscheidern einen tieferen Einblick zu gewähren, woUnternehmen mit ihren Digitalisierungsprojekten stehen, hat SopraSteria Consulting gemeinsam mit dem F.A.Z.-Institut zusätzlich den"Managementkompass Transformation erfolgreich managen"veröffentlicht. Der Studienband liefert Top-Entscheidern Erfahrungenaus aktuellen Transformationsprojekten und zeigt, welcheStellschrauben für den Erfolgt wichtig sind.LINKSStudie herunterladen:http://bit.ly/Studie_Transformation_ManagenInfografik:http://bit.ly/Grafik_Transformation_ManagenManagementkompass bestellen:http://bit.ly/MK_Transformation_ManagenÜber Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de)Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services.Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von SopraSteria, komplexe Transformationsvorhaben, die geschäftskritischeHerausforderungen adressieren, erfolgreich umzusetzen. ImZusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert und Innovationbefähigt Sopra Steria seine Kunden, Informationstechnologien optimalzu nutzen. Mit mehr als 44.000 Mitarbeitern in 25 Ländern erzielteSopra Steria 2018 einen Umsatz in Höhe von 4,1 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unterwww.soprasteria.de/newsroomPressekontakt:Sopra Steria Consulting:Nils RitterTel.: +49 (0) 40 22703-8801E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel.: +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell