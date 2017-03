Umfrage: Deutsche Reisende wünschen sich Mobilität aus einer Hand (FOTO)

München (ots) -Mehr als 50 Prozent der Deutschen wünschen sich eine übergreifendeMobilitätsplattform, die ihre gesamte Reise abdeckt - von der Buchungbis zur Abwicklung. Zu diesem Ergebnis kommt einebevölkerungsrepräsentative Umfrage der Business- und IT-BeratungQ_PERIOR. Um diesem Kundenwunsch nachzukommen, bedarf es jedoch einerstärkeren Vernetzung auf Anbieterseite.Das persönliche Reiseverhalten der Deutschen hat sich durch neueMobilitätsangebote wie Carsharing oder Uber verändert. Wie dieOnline-Befragung von Q_PERIOR zeigt, schlägt sich dieser Wandelunmittelbar in gestiegenen Wünschen und Erwartungen auf Kundenseitenieder. Neben der Option, Reisen vollständig über eine einzigePlattform abzuwickeln, würden beispielsweise vier von zehn DeutschenReisen gerne direkt über Social Media oder Google buchen. Auchalternative Bezahlmodelle wie Mobilität-Flatrates (59 ProzentZustimmung) oder Pay-per-Use (49 Prozent Zustimmung) erfreuen sichgroßer Beliebtheit. "Stand heute sind die Mobilitätsanbieter jedochnicht in der Lage, diesen Kundenwünschen nachzukommen," erklärtAstrid Blechschmidt, verantwortlich für den Bereich Touristik,Transport und Logistik bei Q_PERIOR. "Den am Markt befindlichenLösungen fehlt es vor allem an überregionaler Vernetzung." Einebessere Zusammenarbeit unterschiedlicher Verkehrsverbunde ist jedochGrundvoraussetzung, um die technische Basis - eine Plattform mitSchnittstellen zu unterschiedlichen Systemen - für eine übergreifendeCustomer Journey zu schaffen.Mobilitätsdaten werden kaum genutztNeben einer besseren Vernetzung der Mobilitätsanbieter birgt lautUmfrage auch die Nutzung von Mobilitätsdaten viel Potenzial. Immerhin57 Prozent der Bundesbürger erklären sich bereit, Unternehmen untergewissen Umständen Informationen wie etwa ihr Bewegungsprofil zurVerfügung zu stellen. Vergütung, Zeitersparnis oder personalisierteAngebote stellen dabei die Hauptanreize dar. Vor allemVerkehrsunternehmen können diese Daten gewinnbringend nutzen, um daseigene Angebot zu optimieren. "Wenn die etabliertenMobilitätsanbieter die verfügbaren Daten zukünftig nicht effektivernutzen, laufen sie Gefahr, Kunden an Wettbewerber zu verlieren, dieflexibler auf deren Bedürfnisse eingehen", so Astrid Blechschmidtabschließend.Zum Unternehmen:Q_PERIOR ist eine inhabergeführte Business- und IT-Beratung mitStandorten in Deutschland, Schweiz, Österreich, England, USA, Kanada,Slowakei und Bosnien-Herzegowina. Q_PERIOR unterstütztGroßunternehmen und große Mittelstandsunternehmen mit integrierterFach- und IT-Kompetenz.Neben der Spezialisierung auf die Branchen Versicherungen, Banken,Touristik, Transport & Logistik, Automotive, Energie & Industrie undöffentlicher Sektor bietet Q_PERIOR ein branchenübergreifendesBeratungsspektrum in den Bereichen Audit & Risk, Beschaffung,Business Intelligence, Finanzen & Controlling, Kundenmanagement,Projekt- & Implementierungsmanagement, Strategisches IT-Managementund Technologie. Über alle Bereiche hinweg setzt Q_PERIOR erfolgreichProjekte um, die Unternehmen in Zeiten der Digitalen Transformationwettbewerbsfähiger machen.Kunden (Auswahl):A1, Allianz, ASFiNAG, Audi, BIAC Business Insurance ApplicationConsulting, Basler Versicherung, BMW, Commerzbank, DEVK, DZ Bank,EnBW, ERGO, Generali, Helvetia, Hannover Rück, Infineon Technologies,Linde, MAN, Max-Planck-Gesellschaft, Merkur Versicherung, PaysafeCard, Provinzial NordWest, Saubermacher, Siemens, SchweizerischeBundesbahnen (SBB), Die Schweizerische Post, Swisscom, Swiss Re,Talanx, Verbund, Vienna Insurance Group, Volkswagen, Wüstenrot &WürttembergischePressekontakt:Q_PERIOR AGwww.q-perior.compressestelle@q-perior.comAnna WasserKommunikation DeutschlandTelefon: +49 89 45599 254Mobil: +49 151 12043795Original-Content von: Q_PERIOR AG, übermittelt durch news aktuell