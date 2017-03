Umfrage: Deutsche Kreuzfahrer sind für sexuelle Abenteuer im Urlaub nicht zu haben

Frankfurt am Main (ots) - Nur etwa einer von 100 deutschenKreuzfahrturlaubern (0,9 Prozent) kann sich vorstellen, mit bekanntenMitreisenden, ein sexuelles Abenteuer zu erleben. Ebenso wenigreizvoll, scheint auch eine Affäre mit unbekannten Mitreisenden (1,7Prozent) oder mit der Besatzung (1,1 Prozent) zu sein. Zu diesemErgebnis kommt eine Umfrage des Kreuzfahrtmagazins CRUCERO, derenResultate in der aktuellen Frühjahrsausgabe zu finden sind.Damit zeigt sich die europäische Kreuzfahrtnation Nr. 1 wesentlichprüder als etwa die Engländer. Hier sollen nach einer Erhebung ausdem Jahr 2015 immerhin 17 Prozent der Cruiser an Bord fremdgehen.Für Deutsche scheint das undenkbar zu sein. Ein weiteres Ergebnisder CRUCERO-Umfrage in diesem Zusammenhang ergibt, dass untergewünschten Themenkreuzfahrten nur fünf Prozent der befragten eineFKK-Kreuzfahrt bevorzugen würden, 3,6 Prozent eine Kreuzfahrt fürHomosexuelle und nur noch 2,7 Prozent eine "Swingerclub-Cruise". Ander Spitze der Themenreisen stehen Sport & Fitness (33,4 Prozent),Fotografie (31,3 Prozent) und Kochkurse (28,1 Prozent). Vor FKK & Co.liegen außerdem Themen-Kreuzfahrten wie Sprachreisen, Rock, Yoga undAstronomie.Bei einem anderen Tabu-Thema zeigen sich die Teilnehmer derUmfrage offener. Auf die Frage: "Falls Sie todkrank sind, aber nochin der Lage, auf Reisen zu gehen - wäre eine letzte Kreuzfahrt fürSie eine Option?" antworteten 62,9 Prozent "Ja, ich kann mirvorstellen, diese Reise anzutreten und möglicherweise nichtzurückzukehren." 27,9 Prozent können sich das nicht vorstellen. NeunProzent der Befragten beschäftigten sich intensiver mit dem Thema undgaben Antworten wie:- "Ja, warum nicht - ich möchte schöne Erinnerungen behalten."- "Das würde ich meiner Ehefrau nicht zumuten wollen!"- "Prinzipiell eine schöne Vorstellung, jedoch für die Angehörigensehr belastend, sowohl emotional als auch praktisch, wenn manBürokratie und zusätzliche Kosten berücksichtigt."Und was erwarten nun die meisten deutschen Urlauber von einerKreuzfahrt? Für 95,8 Prozent steht das Kennenlernen neuer Länder undStädte an erster Stelle, gefolgt von Erholung und einer "schönenZeit" (86,1 Prozent; Mehrfachnennungen waren zu dieser Fragemöglich).An der Online-Umfrage von CRUCERO beteiligten sich im Oktober 2016und Dezember 2016 insgesamt rund 1.000 Teilnehmer.Hinweis für Redaktionen: Weitere Ergebnisse finden Sie hier:crucero-magazin.de/dok1111-256.pdf ; alle Ergebnisse der Umfrage sindbei Nennung der "Quelle: CRUCERO - Das Kreuzfahrtmagazin" zurVeröffentlichung freigegeben.CRUCERO ist das Reisemagazin für Kreuzfahrtliebhaber. DieZeitschrift vereint das Beste aus den Bereichen Reise, Service undLifestyle, erscheint viermal im Jahr und ist im Zeitschriftenhandelsowie online unter www.crucero-magazin.de/kiosk erhältlich.Pressekontakt:CURSUS MEDIA UG (haftungsbeschränkt)Tobias Lange-Rüb - ChefredaktionMittelweg 5 | 60318 Frankfurt am MainTel. 069 / 59676600 | lange-rueb@cursusmedia.deOriginal-Content von: Crucero - Das Kreuzfahrtmagazin, übermittelt durch news aktuell