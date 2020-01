Umfrage: Deutsche Konzerne setzen große Hoffnung auf US-Markt

NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz der Handelskonflikte zwischen Amerika und Europa setzen deutsche Unternehmen weiter große Hoffnungen auf den US-Markt.



Das ist das Ergebnis einer am Dienstagabend (Ortszeit) in New York vorgestellten Umfrage der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer und der Beratungsfirma KPMG. 96 Prozent der befragten Unternehmen erwarten, dass ihr Geschäft in den Vereinigten Staaten 2020 wächst - im Vorjahr waren es nur 91 Prozent gewesen.

Grund für den Optimismus sei eine solide US-Wirtschaft - und die Tatsache, dass deutsche Unternehmen in den USA allgemein florierten, hieß es bei der Präsentation. Im Rahmen der Umfrage wurden Manager von 177 US-Töchtern deutscher Unternehmen zur wirtschaftlichen Attraktivität Amerikas befragt. "Das US-Geschäft ist für deutsche Konzerne äußerst relevant - und auch profitabel", sagte Peter Riehle, Vorsitzender der Deutsch-Amerikanischen Handelskammern./hbr/DP/zb