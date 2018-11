Umfrage: Deutsche Firmen setzen stärker auf Handel mit EU-Ländern

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Handelsstreit führender Industriestaaten und zunehmende geopolitische Spannungen haben laut einer Umfrage zu einem Umdenken in deutschen Chefetagen geführt.



Deutsche Firmen hätten zuletzt "ihre Expansionspläne für das Ausland überarbeitet und setzen deutlich stärker auf Handelspartner aus EU-Ländern als in der Vergangenheit", geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung der Großbank HSBC hervor. Befragt wurden 8650 Unternehmensentscheider.

Demnach zählen aktuell 30 Prozent der befragten heimischen Unternehmen Frankreich zu ihren wichtigsten drei Handelspartnern. Im Vergleich zur vorangegangenen Umfrage zum Jahreswechsel sei dies ein Anstieg um neun Prozentpunkte, teilte HSBC mit. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch am Beispiel Österreich. Hier ergab die Umfrage einen Anstieg um acht Prozentpunkte auf 25 Prozent.

Dagegen werden die USA als größte Volkswirtschaft der Welt mittlerweile nur noch von etwa einem Fünftel der befragten Firmen zu den wichtigsten Handelspartnern gezählt. Dies sei ein Rückgang um acht Prozentpunkte. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump ist der Protektionismus wieder verstärkt zu einer Bedrohung für den weltweiten Handel geworden.

Während die USA an Anziehungskraft verloren hat, bleibt China nach wie vor ein "bedeutsamer" Handelspartner für deutsche Unternehmen, ergab die Umfrage. Von den befragten Unternehmen hätten elf Prozent die Volksrepublik zu den drei wichtigsten Handelspartner gezählt. Außerdem erwarten sich 31 Prozent der Befragten von dem Projekt "neue Seidenstraße" positive Auswirkungen auf ihr Geschäft.

"Die Konzentration auf Handelspartner aus der EU dürfte ein Grund sein, warum deutsche Unternehmen dem zunehmenden Protektionismus vergleichsweise gelassen entgegensehen", hieß es von HSBC. Trotz der jüngsten protektionistischen Tendenzen in der Weltwirtschaft würden drei Viertel der deutschen Firmen erwarten, dass sie erfolgreich durch das schwierige weltweite Wirtschaftsumfeld navigieren werden./jkr/bgf/he