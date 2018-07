Umfrage: Deutlich gestiegenes Tennis-Interesse durch Kerber-Triumph

Hamburg (ots) - Welche Auswirkungen hat ein deutscher Triumph inWimbledon auf den grundsätzlichen Stellenwert der Sportart Tennis?Zwei Tage nach dem historischen Sieg von Angelique Kerber auf demheiligen Rasen des All England Clubs, dem ersten schwarz-rot-goldenenTitelgewinn im Südwesten Londons seit 22 Jahren, befragte dasMarktforschungsunternehmen Nielsen Sports im Auftrag des DeutschenTennis Bundes eine repräsentative Gruppe der Bevölkerung zu ihremTennisinteresse.Das Ergebnis der mehrtägigen Studie: Knapp jeder Zehnte derBefragten - bei einer Grundgesamtheit von rund 70 MillionenBundesbürgern insgesamt 6,3 Millionen Menschen - gab an: DurchKerbers Titelgewinn sowie den erfreulichen Halbfinaleinzug von JuliaGörges, der Fans und Medien zwei Tage lang von einem rein deutschenEndspiel träumen ließ, habe sich ihr Interesse am Tennissport erhöht."Diese Zahlen sind durchaus als Erfolg für die Sportart Tenniseinzuordnen. Die Untersuchung verschiedener Zielgruppen hat ergeben,dass sich das Interesse bei bereits dem Tennissport zugewandtenPersonen gefestigt hat und gleichzeitig auch neue Fans gewonnenwurden", erklärt Pascal Schulte, Vice President Sales Operations &Account Management bei Nielsen Sports.Ulrich Klaus, Präsident des Deutschen Tennis Bundes, bewertet dasErgebnis der Befragung ebenfalls positiv: "Die Zahlen belegen, dassunser Tennissport nach wie vor über ein riesiges Potenzial verfügt.Sechs Millionen Menschen, die sich nach dem grandiosenWimbledon-Turnier nun stärker oder neu für Tennis interessieren, sindfür uns eine interessante und wichtige Zielgruppe. Wir haben dieAufgabe, diese Fans mit unseren bestehenden und auch mit neuenAngeboten zu erreichen."Wie schwierig es heutzutage ist, durch punktuelle Erfolgenationaler Athleten den Stellenwert einer Sportart langfristig zuverbessern, erklärt Schulte so: "Wir stellen bei unseren Erhebungenregelmäßig fest, dass die Interessen der Menschen immer vielfältigerwerden. Der Mechanismus, nach dem herausragende Erfolge deutscherSportler automatisch zu astronomischen TV-Reichweiten undbundesweiter Euphorie führen, funktioniert außerhalb des Fußballsheute nicht mehr so wie früher."Aus diesem Grund bewertet Schulte auch die Einschaltquoten desZDF, das Kerbers Triumph am Samstag live übertragen und imDurchschnitt 2,28 Millionen Zuschauer erreicht hatte, als guten Wert."Gemessen an den Rahmenbedingungen ist die Reichweite als Erfolgeinzuordnen. Das ZDF hatte nicht einmal zwei Tage Zeit, um dieÜbertragung des Wimbledon-Endspiels publik zu machen. Parallel liefin der ARD das Spiel um Platz drei der Fußball-Weltmeisterschaftzwischen Belgien und England - eine enorme Konkurrenz. Und: Durch dieFortsetzung des zweiten Herren-Halbfinals starteten Kerber undWilliams mit rund zweistündiger Verspätung."Die Einschaltquoten belegen darüber hinaus einen sprunghaftenAnstieg der Reichweite des Wimbledonfinals nach Beendigung desFußballspiels. "In der Endphase des Kerber-Matches waren rund 3,6Millionen Zuschauer im ZDF live dabei. Es gibt viele Sportarten, diesich solche Werte wünschen", sagt Schulte.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell