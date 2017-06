Umfrage: Commerzbank ist Deutschlands bester Broker!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

das dürfte Anleger interessieren: In der Extel-Umfrage 2017 belegt die Commerzbank erneut Rang eins in der Kategorie „Germany: Leading Brokerage Firm“. Zudem heimste die Bank Auszeichnungen für die 3 besten Aktienanalysten des Landes ein.

Die Platzierungen im Einzelnen

Im Bereich Aktien-Research wurde das Geldhaus in der Umfrage unter 16.000 europäischen Aktienprofis bereits zum 10. Mal hintereinander an die Spitze der Top-Kategorie „Germany: Country Research“ gewählt.

Mit Achim Matzke, Andreas Hürkamp sowie Petra von Kerssenbrock führen zudem zum wiederholten Mal drei Experten der Commerzbank das Ranking der besten Analysten in Deutschland an. Darüber hinaus befinden sich 2 weitere Commerzbank-Analysten unter den Top-Ten.

Ferner sicherte sich die Commerzbank wie im Vorjahr Rang eins in der Klasse „Germany: Small & Mid Caps Research“. In der Klasse „Germany: Equity Sales“ schob sich die Bank nach Rang zwei im Jahr 2016 ebenfalls wieder auf den ersten Platz. Jeweils einen zweiten Platz gab es in den Kategorien „Germany: Company & Expert Meetings“ sowie „Index Analysis“.

Schwerpunkt auf deutsche Werte

„In geopolitisch unruhigen Zeiten und vor dem Hintergrund regulatorischer Änderungen sind qualitatives Research und beständiger, zuverlässiger Service wichtiger denn je“, kommentierte Christoph Dolleschal, der bei der Commerzbank die Bereiche Equity Research sowie Corporate Equity Distribution leitet. Dem Manager zufolge profitieren Asset Manager sowie Investoren „von unserer strategischen Ausrichtung mit dem Schwerpunkt auf deutsche Werte und der Nähe der Commerzbank zu großen Unternehmen und zum Mittelstand“.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.