Umfrage: Bundesbürger trauen Versicherungen mehr als Google oder Facebook / Jeder Zweite würde personalisierte Verhaltensdaten übermitteln, wenn Tarife dadurch günstiger werden

Berlin (ots) - Immer mehr Menschen sind bereit, ihrenVersicherungen spezifische, personalisierte Verhaltensdaten zurVerfügung zu stellen, wenn sie dadurch als Kunde von günstigerenTarifen profitieren können. So meinen immerhin 50 Prozent derBundesbürger, dass sie ihrer Autoversicherung Zugang zu ihrenFahrdaten geben würden, falls dadurch eine verantwortungsvolleFahrweise finanziell entlohnt werde. Und deutliche 72 Prozent derBefragten meinen, dass sie Versicherungen mehr als Google oderFacebook zutrauten, verantwortungsvoll mit diesen personenbezogenenDaten umzugehen. Das sind zentrale Ergebnisse einer Online-Umfrageder weltweit tätigen Markenberatung Prophet zum Thema "Wie wichtigist Ihnen die Transparenz über Ihre Versicherungsverträge?", zu derim Februar dieses Jahres 1.000 Erwachsene in Deutschlandrepräsentativ befragt wurden.Die Versicherer allerdings tun sich mit dem digitalen Wandel nochsehr schwer. So haben es die Versicherungen nach Meinung vielerKunden bisher versäumt, die Digitalisierung desVersicherungsgeschäftes konsequent umzusetzen. 70 Prozent derBefragten beklagen die schlechte Qualität der Online-Auftritte vonVersicherungen. Die Verbraucher informieren sich daher lieber aufVergleichsportalen wie Check 24 über Tarife und Preise der Branche.Vier von zehn Deutschen monieren zudem, keinen ausreichendenÜberblick über ihren persönlichen Versicherungsschutz zu haben.Neben den technischen Aspekten geht es auch um eine tiefgreifendeorganisatorische und kulturelle Transformation der Branche. "Wer imzukünftigen Wettbewerbsumfeld bestehen will, muss die fortschreitendeDigitalisierung bei der Kundeninteraktion, Prozessintegration undProduktangebot nutzen, um ein modernes, konsistentes Kundenerlebniszu erzeugen", bewertet der neue Prophet-Partner Wolfgang Jacob dieErgebnisse der Umfrage. Jacob, der künftig in Deutschland und derSchweiz für Prophet den Bereich "Financial Services" leiten wird,arbeitete zuvor in führenden Positionen bei der Credit Suisse, derCommerzbank und dem Gerling Konzern (heute HDI).Erfolgreiche Versicherer würden es sich zunutze machen, dass dieMenschen ihnen bei der Datensicherheit deutlich mehr vertrauten alsGoogle oder Facebook, meint der Versicherungsexperte Jacob: "Vorallem junge Leute sind es gewohnt, dass ihre Daten ständig erfasstwerden". Die technischen und rechtlichen Möglichkeiten fürpersonalisierte Tarife sind meist vorhanden. "Offen ist nur noch,welches Unternehmen die Elemente als erstes wirklich intelligent undkundenorientiert vernetzt, um daraus einen Wettbewerbsvorteil zugenerieren", sagt Jacob.Unter folgendem Link finden Sie ein exklusives Interview mitWolfgang Jacob sowie die Umfrageergebnisse aus Deutschland zum Thema"Wie wichtig ist Ihnen die Transparenz über IhreVersicherungsverträge?"http://ots.de/AgvWWÜber Prophet (www.prophet.com)Prophet ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung mit Bürosu.a. in Berlin, London, Zürich, Hongkong, San Francisco und New York.Mit mehr als 350 Beratern unterstützt Prophet Unternehmen wie BMW,Cisco, Deutsche Bank, Ebay, Eon, Electrolux, GE, Johnson & Johnson,McDonald's, Visa, oder Zurich Financial bei der Entwicklung vonWachstumsstrategien, der Innovation ihrer Geschäftsmodelle, derWeiterentwicklung ihrer Markenstrategien sowie der Transformationihres Marketings. Dazu vereint Prophet Kompetenzen in den BereichenInsights, Analytics, Innovation, Digitalisierung, Marke, Marketingund Design zu interdisziplinären Lösungen