Umfrage: Bundesbürger sehen Unterstützung von Gründern durch Venture Capital als wichtig für den Standort Deutschland / Startups treiben digitale Transformation voran

Hamburg (ots) - Innovationen, Arbeitsplätze, Wachstum - fast dreivon vier Bundesbürgern halten die Finanzierung junger, innovativerFirmen durch Venture Capital für richtig und erhoffen sich dadurcheinen Schub für die Volkswirtschaft. So meinen 75 Prozent derBundesbürger, dass mit Hilfe von Risikokapital aus Startups zuweilengroße, profitable Unternehmen und neue Jobs entstünden. Und 77Prozent der Deutschen befürchten, dass ohne Unterstützung von VentureCapital viele Gründer gezwungen wären mit ihren Ideen ins Ausland zugehen - was dem Standort Deutschland schade. Das sind zentraleErgebnisse einer Online-Umfrage der international tätigenVenture-Capital-Gesellschaft e.ventures zum Thema "Welche Bedeutunghat Risikokapital für den Standort Deutschland" zu der im Dezemberdieses Jahres 1.000 Erwachsene in Deutschland repräsentativ befragtwurden.Die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der kommendenUS-Regierung beurteilen dagegen die meisten Bundebürger als wenighilfreich. So halten es 60 Prozent der Bundesbürger für falsch, wennältere, etablierte Branchen steuerlich gefördert würden, um damitteure Arbeitsplätze zu retten. 77 Prozent der Befragten erhoffen sichvielmehr, dass mit Hilfe von Startups und Venture Capital digitalenGeschäftsmodellen und dadurch dem Strukturwandel der Weg geebnetwerde. Allerdings ist fast jedem zweiten Bundesbürger nicht richtigklar, was der Begriff Venture Capital genau bedeutet."Viele junge Firmen treiben die digitale Transformation an undbringen damit auch wichtige Innovationsimpulse zum Mittelstand. Fürdie Entwicklung der Volkswirtschaft sind Startups damit enormhilfreich", bewertet Andreas Haug, General Partner bei e.ventures,die Ergebnisse der Umfrage. Diese jungen Firmen sorgten füreffizientere, transparentere Märkte. Sie veränderten über den Einsatzvon Technologien die Wertschöpfungsketten und entwickelten fürVerbraucher innovative, kundenfreundliche Services. e.venturesverstehe sich als Partner der Gründer und helfe diesen schon in einemsehr frühen Stadium: "Wir sind ein global tätiger Frühphasen-Investorund begleiten weltweit erstklassige Gründer und Teams mit einemdigitalen Geschäftsmodell auf ihrem Weg zu einem nachhaltigenWachstumsunternehmen".Der Risikokapitalgeber e.ventures ist an etlichen Unternehmen imkalifornischen Silicon Valley beteiligt. Haug fürchtet allerdingsnicht, dass sein Geschäft unter einem neuen US-Präsidentenschwieriger wird: "Der Markt für Venture Capital ist eher globalerNatur. Das Kapital fließt dorthin, wo es die besten Rahmenbedingungenfindet. Werden die Möglichkeiten durch protektionistische Sperreneingeschränkt, dann fließen die Investitionen eben in andereRegionen, die bessere Voraussetzungen für Startups und Risikokapitalbieten. Innovation findet in jedem Fall statt, die Frage ist nur wound wer den Nutzen davon hat."Unter folgendem Link finden Sie ein exklusives Interview mitAndreas Haug zum Thema Venture Capital sowie die Umfrageergebnissezum Thema "Welche Bedeutung hat Risikokapital für den StandortDeutschland" http://www.eventures.vc/news/umfrage-venture-capital/Über e.ventures (http://www.eventures.vc)e.ventures ist ein internationaler Frühphasen-Investor innovativerInternet-Unternehmen. Anspruch von e.ventures ist es, mitrevolutionären Geschäftsmodellen neue Märkte zu schaffen. UnsereInvestment Manager begleiten weltweit erstklassige Gründer und Teamsauf ihrem Weg zum erfolgreichen und nachhaltig agierendenUnternehmen. Zu den international bekannten Investments vone.ventures zählen u.a. Groupon, Angie's List, Maker Studios,Shopping.com, del.icio.us, Sonos und kaufDa. Als global agierendesTeam unterstützt e.ventures seine Portfolio-Unternehmen in allenwichtigen Märkten. Von den Standorten in San Francisco, Hamburg,Berlin, Tokio, Peking und São Paulo hält e.ventures direkten Kontaktzu den spannendsten Hot-Spots der digitalen Revolution.