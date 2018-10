München (ots) -Der Markterfolg von Krypto-Währungen hat die Blockchain erstmalseiner breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Blockchain-Technologie,die hinter den Krypto-Währungen steckt, gilt als fälschungssicher.Aktuell geht knapp jeder zweite Bundesbürger davon aus, dass dieBlockchain-Technologie künftig in ihrem Alltag eine wichtige Rollespielen wird. Eine persönliche digitale Identität, die von denBehörden anerkannt wird und verbesserter Datenschutz gegenüberPlattformbetreibern wie Facebook, Google, Amazon und Co. werden alswünschenswerte Ziele genannt. Das sind Ergebnisse deselectronica-Trend-Index (2. Auflage). Dafür wurden im Auftrag derWeltleitmesse und Konferenz für Elektronik "electronica", 1.000Verbraucher in Deutschland von einem Marktforschungsinstitutbevölkerungsrepräsentativ befragt."Blockchain-Technologie ist der Startschuss für ein neuesZeitalter der Datensicherheit", sagt der Neurophysiker Dr. KlausHolthausen, CEO bei der TEAL AI AG. "Die im dezentralenBlockchain-Netzwerk gesicherten Informationen geben nicht nur dieDatenhoheit zurück in die Hände der Verbraucher sondern erlaubenintelligente Anwendungen, die das Leben der Menschen in Zukunftverändern werden. Revolutionär ist beispielsweise der Einsatz smarterVerträge. So können Verbraucher ihre Geräte autorisieren,rechtsverbindliche Bestellungen aufzugeben oder selberOnline-Verträge zu schließen - und zwar fälschungssicher."Blockchain-Netzwerke als Nachfolger von Banken57 Prozent der Bundesbürger sehen die Blockchain als wichtigeZukunftstechnologie, um den Datenschutz gegenüber Plattformbetreibernneben der neuen EU-Datenschutzverordnung DSGVO zu stärken. 51 Prozentder Verbraucher gehen sogar davon aus, dass Banken oder zentraleAnbieter für Online-Transaktionen (Facebook, Google, Amazon & Co.)durch seriöse Blockchain-Netzwerke ersetzt werden können.Blockchain-Vertrag mit PaketzustellerKnapp ebenso viele rechnen damit, dass eine fälschungssicheredigitale Identität Online-Transaktionen künftig transparent macht.Dabei dürfte die Technologie so einfach anwendbar sein wiebeispielsweise eine Smartphone-App - vermuten 43 Prozent."Datenschlüssel als Smartphone-App erlauben es heute schon, digitaleZugriffsrechte sicher zu vergeben", erklärt Dr. Klaus Holthausen. "Sobekommen beispielsweise Paketzusteller über einen smartenBlockchain-Vertrag die Möglichkeit, den Kofferraum desKundenfahrzeugs per Sensorsteuerung zu öffnen und das Paket in einemzuvor definierten Zeitrahmen zuzustellen. Der Phantasie für smarteAnwendungen sind keine Grenzen gesetzt."electronica 2018 - vom 13. bis 16. November in MünchenWelche Trends es rund um Blockchain und smarte Elektronik heuteschon gibt und wie sich die smarte Welt entwickelt, zeigen über 3.000Aussteller aus mehr als 50 Ländern vom 13. bis 16. November auf derelectronica 2018 in München.electronica trend index 2018Für den electronica trend Index 2018 wurden im Juni 2018 insgesamt7.000 Verbraucher in den USA (N=1.000), China (N=1.000), Japan(N=1.000), Deutschland (N=1.000), Frankreich, (N=1.000),Großbritannien (N=1.000) und Italien (N=1.000) über einMarktforschungsinstitut bevölkerungsrepräsentativ befragt(Online-Panel). Die Sonderbefragung "Blockchain-Technologie" erfolgteim September 2018 unter 1.000 Verbrauchern bevölkerungsrepräsentativin Deutschland.Über die electronicaDie electronica ist die Weltleitmesse und Konferenz derElektronik. Die Messe ist der wichtigste internationaleBranchentreffpunkt der Elektronikindustrie und bietet zudem einRahmenprogramm mit Foren und Konferenzen wie der electronicaAutomotive Conference (eAC), der electronica Embedded PlatformsConference (eEPC), der electronica Medical Electronics Conference(eMEC) und dem Wireless Congress. Im Jahr 2018 feiert electronicaExperience mit Live-Demos und Applikationen in Halle C6 Premiere.Seit 2016 wird der electronica Fast Forward Award ausgelobt. An derelectronica 2016 nahmen rund 73.000 Besucher und mehr als 2.900Aussteller teil. Die electronica findet seit 1964 alle zwei Jahre inMünchen statt. Die nächste Veranstaltung ist vom 13. bis 16. November2018.electronica weltweitNeben der electronica organisiert die Messe München Internationaldie electronica China und electronica India. Zu diesem Netzwerk anElektronikmessen zählen zudem die productronica in München, dieproductronica China, die productronica India sowie die eAsia.Messe MünchenDie Messe München ist mit über 50 eigenen Fachmessen fürInvestitionsgüter, Konsumgüter und Neue Technologien einer derweltweit führenden Messeveranstalter. Insgesamt nehmen jährlich über50.000 Aussteller und rund drei Millionen Besucher an den mehr als200 Veranstaltungen auf dem Messegelände in München, im ICM -Internationales Congress Center München, im MOC VeranstaltungscenterMünchen sowie im Ausland teil. Zusammen mit ihrenTochtergesellschaften organisiert die Messe München Fachmessen inChina, Indien, Brasilien, Russland, der Türkei, Südafrika, Nigeria,Vietnam und im Iran. Mit einem Netzwerk vonBeteiligungsgesellschaften in Europa, Asien, Afrika und Südamerikasowie rund 70 Auslandsvertretungen für mehr als 100 Länder ist dieMesse München weltweit präsent.Pressekontakt:econNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: electronica, übermittelt durch news aktuell