Umfrage: Biotechnologie positiv besetzt, Gentechnik weniger (FOTO)

München (ots) -- Biopharmazeutika sind den meisten Deutschen unbekannt- Entwicklung von Therapien auf Basis von Gentechnik wird jedochbegrüßtDie Deutschen sehen die Biotechnologie insgesamt überwiegend positiv, gegenüberder Gentechnik sind sie eher skeptisch.(1) Dabei sind Biopharmazeutika in weitenTeilen der Bevölkerung noch weitgehend unbekannt, Vorbehalte beruhen zumindestzum Teil auf Informationsdefiziten. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage unter1.000 Deutschen zum Biotech-Standort Deutschland im Auftrag desPharmaunternehmens Amgen.Der Begriff Gentechnik weckt bei jedem vierten Deutschen erst einmal negativeAssoziationen.(1) Biotechnologie wie auch Stammzellenforschung sind dagegen beiweit mehr als der Hälfte der Deutschen positiv besetzt, wie die Studie zeigt.Negativ belegt ist die Stammzellenforschung nur für acht Prozent der Befragten,bei der Biotechnologie sind es hingegen nur vier Prozent.(1)Dabei ist die Biotechnologie längst noch nicht allen Menschen ein Begriff. ElfProzent der Befragten gaben an, in der Umfrage zum ersten Mal davon zu hören.(1)Weitere 51 Prozent hatten zwar schon davon gehört, sich aber noch nicht damitbeschäftigt.(1) Biopharmazeutika kannten 24 Prozent der Befragten noch nicht,weitere 48 Prozent hatten davon gehört, sich aber noch nicht weiterinformiert.(1) Die Begriffe Biologika und Biosimilars stießen bei größerenTeilen der Bevölkerung auf Wissenslücken: 53 Prozent der Befragten hörten zumersten Mal in der Umfrage von Biologika, 69 Prozent von Biosimilars. Gentechnikund Stammzellenforschung sind dagegen der großen Mehrheit der Bevölkerunggeläufig. Mehr als die Hälfte der Deutschen hat sich zumindest ein wenig mitdiesen Themen beschäftigt.(1)Rolle der Gentechnik in der MedizinObwohl die Bedeutung der Biotechnologie in der Medizin zunimmt,(2) weiß mehr alsdie Hälfte der Bevölkerung nicht, dass Arzneimittel und Therapien auch auf Basisder Gentechnologie entwickelt werden.(1) So werden Biopharmazeutika mit Hilfevon biotechnischen Verfahren hergestellt oder aus gentechnisch verändertenOrganismen gewonnen. Künstlich hergestelltes, menschliches Insulin fürDiabetes-Patienten ist ein Beispiel für Gentechnik. Sobald dieseEinsatzmöglichkeiten in der Medizin und Pharmaforschung erklärt werden, begrüßen58 Prozent die Gentechnik und die Ablehnung schrumpft auf gerade einmal sechsProzent.(1) Wenn Gentechnologie dabei hilft, Krankheiten wie Krebs, Rheuma oderOsteoporose besser zu behandeln, steigt die Zustimmung in der Bevölkerung sogarauf 90 Prozent.(1) "Die Bedeutung von Biopharmazeutika wächst. Zuletzt erreichtedie Zahl der Neuzulassungen in der EU einen neuen Rekord", sagt Dr. RomanStampfli, Geschäftsführer der Amgen GmbH. "Die Biotechnologie wird uns auchkünftig wertvolle Möglichkeiten eröffnen, neue Therapieansätze gegen vieleschwere Krankheiten zu finden."Mehr Aufklärung erwünschtGut sechs von zehn Deutschen sagen, es sei ihnen gleichgültig, ob Arzneimittelmit oder ohne Gentechnik hergestellt würden.(1) Knapp acht von zehn Befragtenempfinden die Diskussion um die Gentechnik in der Medizin als emotionalaufgeladen.(1) Das erschwere es, sich objektiv einen Überblick zu verschaffen,geben sie an. Und fast neun von zehn Befragten wünschen sich generell zum ThemaBiotechnologie mehr Informationen.(1)Zur StudieFür die Studie "Medizinischer Fortschritt und der Biotech-Standort Deutschland"wurden 1.000 Deutsche im Auftrag von Amgen repräsentativ befragt. Die Befragungführte das Marktforschungsunternehmen Toluna im Juli 2019 online durch.Über AmgenAmgen ist ein weltweit führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, dasmit nahezu 21.000 Mitarbeitern in fast 100 Ländern weltweit seit fast 40 Jahrenvertreten ist. In Deutschland arbeiten wir an verschiedenen Standorten mit über750 Mitarbeitern jeden Tag daran, Patienten zu helfen. Weltweit profitierenjährlich Millionen von Patienten mit schweren oder seltenen Erkrankungen vonunseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie, Kardiologie,Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und bei chronisch-entzündlichenErkrankungen eingesetzt. Neben Originalpräparaten beinhaltet unser Portfolioauch Biosimilars. Wir verfügen über eine vielfältige Pipeline. www.amgen.deFolgen Sie Amgen Deutschland auf:Twitter https://twitter.com/amgengermany?lang=deYouTube https://www.youtube.com/channel/UCeC6oqHqLe4X5z0jbaWrtQwReferenzen1. Amgen-Studie "Medizinischer Fortschritt und der Biotech-StandortDeutschland", Marktforschungsinstitut Toluna, Juli 20192. Biotech-Report 2019: https://www.vfa.de/de/presse/publikationenZukunftsgerichtete AussagenDieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellenErwartungen und Einschätzungen von Amgen basieren. Alle Aussagen, mit Ausnahmevon Aussagen über Fakten aus der Vergangenheit, sind zukunftsgerichteteAussagen. Dies gilt auch für Aussagen über Ertragsprognosen,Betriebsergebnismargen, Investitionsaufwendungen, liquide Mittel oder andereFinanzkennzahlen, erwartete gerichtliche, schiedsgerichtliche, politische,regulatorische oder klinische Ergebnisse oder Praktiken, Verhaltensmuster vonKunden und Verschreibern, Entschädigungsaktivitäten und -ergebnisse sowie andereähnliche Prognosen und Ergebnisse.Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit beträchtlichen Risiken und Unwägbarkeitenbehaftet, einschließlich der nachfolgend genannten und in den von Amgeneingereichten Security and Exchange Commission-Berichten näher beschriebenen.Dazu gehört auch unser jüngster Jahresbericht auf dem Formblatt 10-K sowienachfolgende Periodenberichte auf den Formblättern 10-Q und Form 8-K. Sofernnichts anderes angegeben ist, trifft Amgen diese Aussagen zum vermerkten Datumund verpflichtet sich nicht dazu, in diesem Dokument enthaltenezukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn neue Informationen vorliegen,Ereignisse eintreten oder aufgrund anderer Gründe.Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie übernommen werden undtatsächliche Ergebnisse können von den erwarteten abweichen. Unsere Ergebnissewerden dadurch beeinflusst, wie erfolgreich wir neue und bestehende Produkte imIn- und Ausland vermarkten. Sie hängen von klinischen und regulatorischenEntwicklungen ab, die aktuelle und zukünftige Produkte betreffen, von derUmsatzsteigerung bei kürzlich eingeführten Produkten, vom Wettbewerb mit anderenProdukten (einschließlich Biosimilars), von Problemen oder Verzögerungen bei derHerstellung unserer Produkte sowie von globalen Wirtschaftsbedingungen. Darüberhinaus wird der Vertrieb unserer Produkte vom Preisdruck, der Wahrnehmung in derPolitik und der Öffentlichkeit und von den Erstattungsrichtlinien der privatenund gesetzlichen Krankenkassen sowie Regierungsbehörden und Managed CareProvider beeinflusst und kann zudem von Entwicklungen bei gesetzlichenBestimmungen, klinischen Studien und Richtlinien sowie nationalen undinternationalen Trends zur Eindämmung von Kosten im Gesundheitswesen beeinflusstwerden. Überdies unterliegen unsere Forschungs- und Testarbeit, unserePreisbildung, unser Marketing und andere Tätigkeiten einer starken Regulierungdurch in- und ausländische staatliche Aufsichtsbehörden. Wir oder andere könntennach der Markteinführung unserer Produkte und Medizinprodukte Sicherheits- oderHerstellungsprobleme oder Nebenwirkungen feststellen. Unser Unternehmen könntevon behördlichen Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten und Produkthaftungsklagenbetroffen sein. Darüber hinaus könnte unser Unternehmen von neuen Steuergesetzenbetroffen sein, die zu erhöhten Steuerverbindlichkeiten führen. Für den Fall,dass wir unseren Verpflichtungen aus der mit den US-Regierungsbehördengeschlossenen Vereinbarung zur Unternehmensintegrität nicht nachkommen, drohenbeträchtliche Sanktionen. Außerdem könnte der Schutz für unsere Produkte undTechnologie, der durch angemeldete und erteilte Patente sichergestellt wird, vonunseren Mitbewerbern angegriffen, außer Kraft gesetzt oder unterlaufen werden.Zudem könnten wir in aktuellen oder zukünftigen Rechtsstreitigkeitenunterliegen. Wir führen einen Großteil unserer kommerziellen Fertigung inwenigen Schlüsselbetrieben, unter anderem in Puerto Rico, durch und sind darüberhinaus bei unseren Herstellungsaktivitäten teilweise von Dritten abhängig.Lieferengpässe können den Vertrieb bestimmter aktueller Produkte und dieEntwicklung von Produktkandidaten beschränken. Für die Entwicklung mancherunserer zukünftigen Produkte und für die Vermarktung und den Vertrieb mancherunserer Handelsprodukte setzen wir auf die Zusammenarbeit mit Dritten. Zudemstehen wir bezüglich vieler der von uns vermarkteten Produkte sowie in Bezug aufdie Entdeckung und Entwicklung neuer Produkte in Konkurrenz zu anderenUnternehmen. Die Entdeckung oder Identifizierung neuer Produktkandidaten und dieIndikationserweiterung für bestehende Produkte kann nicht garantiert werden, undder Schritt vom Konzept zum Produkt ist nicht gesichert. Daher kann nicht dafürgarantiert werden, dass ein bestimmter Produktkandidat oder dieIndikationserweiterung eines bestehenden Produktes erfolgreich sein undvermarktet werden wird. Des Weiteren werden manche Rohstoffe, Medizinprodukteund Komponenten für unsere Produkte ausschließlich von Drittanbietern geliefert.Einige unserer Vertriebspartner, Kunden und Kostenträger haben erheblichenEinfluss auf ihre Verkaufsverträge mit uns. Die Entdeckung signifikanterProbleme mit einem Produkt, das einem unserer Produkte ähnelt, kann auf einegesamte Produktklasse zurückfallen und den Vertrieb der betreffenden Produkte,unser Unternehmen und unser Betriebsergebnis stark beeinträchtigen. DieAkquisition anderer Unternehmen oder Produkte unsererseits sowie unsereAnstrengungen zur Eingliederung aufgekaufter Betriebe kann fehlschlagen. Wirsind immer stärker von IT-Systemen, Infrastruktur und Datensicherheit abhängig.Technische Ausfälle, Cyberangriffe oder Verstöße gegen Datensicherheit könnendie Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit unserer Systeme und unsererDaten beeinträchtigen. Unser Aktienkurs schwankt und kann vonunterschiedlichsten Ereignissen beeinflusst werden. Unser Geschäftserfolg kanndie Zustimmung unseres Verwaltungsrats zur Ausschüttung einer Dividende sowieunsere Fähigkeit zur Zahlung einer Dividende oder zum Rückkauf unsererStammaktien beschränken. Möglicherweise gelingt es uns nicht, Geld zu günstigenKonditionen am Kapital- und Kreditmarkt aufzunehmen oder überhaupt Geldaufzunehmen.Pressekontakt:Dr. Corinna JacobE-Mail: communication@amgen.deTelefon: 089-149096-1604Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30303/4450459OTS: Amgen GmbHOriginal-Content von: Amgen GmbH, übermittelt durch news aktuell