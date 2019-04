Umfrage: Bezahlbarer Wohnraum großes Problem

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

BERLIN (dpa-AFX) - Menschen, die in den vergangenen fünf Jahren in Deutschland nach einer Wohnung gesucht haben, sehen darin mehrheitlich ein großes Problem.



Das hat eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des ARD-Deutschlandtrends ergeben. 62 Prozent der Befragten aus dieser Gruppe gaben an, dass es für sie persönlich ein sehr großes oder großes Problem sei, bezahlbaren Wohnraum zu finden.

In Großstädten mit mindestens 100 000 Einwohnern gab rund jeder Zweite (48 Prozent) an, nur schwer bezahlbaren Wohnraum zu finden. Drei Viertel der Befragten gaben an, das Problem aus ihrem Umfeld zu kennen.

Für Samstag sind in verschiedenen Städten Proteste gegen "Mietenwahnsinn" geplant. Allein in Berlin werden 25 000 Demonstranten erwartet./mni/DP/fba