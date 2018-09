Umfrage: Beschäftigten-Wünsche an Job werden oft enttäuscht

BERLIN (dpa-AFX) - Die Erwartungen vieler Arbeitnehmer an einen sinnvollen und guten Job werden laut einer Umfrage häufig enttäuscht.



Im Beruf am wichtigsten ist 98,4 Prozent der Befragten, sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen, wie das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) am Dienstag in Berlin mitteilte. Am Herzen liegt vielen auch ein gutes Betriebsklima und dass die Firma hinter ihnen steht (jeweils 96,8 Prozent). Wunsch und Wirklichkeit stimmten aber oft nicht überein - demnach erleben nur 69,3 Prozent ihren Arbeitgeber als loyal, ein positives Betriebsklima spüren 78 Prozent. Für die WIdO-Studie wurden 2030 Menschen von 16 bis 65 Jahren befragt.

Der Krankenstand - bezogen auf 13,2 Millionen bei der AOK versicherte Arbeitnehmer in 1,6 Millionen Betrieben - blieb im vergangenen Jahr mit 5,3 Prozent stabil, wie der Fehlzeitenreport der Krankenkasse weiter ergab. Dies beschreibt den Anteil der Arbeitsunfähigkeitstage am Kalenderjahr. Damit fehlte jedes erwerbstätige Mitglied im Schnitt 19,4 Tage wegen einer ärztlichen Krankschreibung./sam/DP/mis