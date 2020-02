Umfrage: Die Bedeutung von Gehaltssteigerungen als Karriereziel nimmt für deutsche Beschäftigte weiter ab / Work-Life Balance und Stressmanagement dominieren die beruflichen Vorsätze 2020

Frankfurt am Main (ots) - Geld spielt für die Berufstätigen in Deutschland nachwie vor eine zentrale, aber deutlich geringere Rolle als in den vergangenenJahren. 39 Prozent von ihnen streben 2020 eine Gehaltssteigerung an. 2019 warenes noch 46 Prozent und 2018 sogar 48 Prozent. Darüber hinaus legen wenigerBeschäftigte Wert darauf, nach Feierabend besser abzuschalten und Arbeits- sowieFreizeit bewusst zu trennen. Nur 31 Prozent von ihnen äußerten diesen Vorsatz -ein Rückgang um sechs Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Das sind einigeErgebnisse der Studie "Karriereziele 2020", für die 1.030 Deutsche im Auftragder ManpowerGroup befragt wurden.+++ Die Studienergebnisse finden Sie über diesen Link: https://www.manpowergroup.de/neuigkeiten/studien-und-research/studie-karriereziele/ +++Obwohl eine Gehaltserhöhung für die Berufstätigen nicht mehr die gleicheBedeutung hat wie zuvor, ist mehr Geld weiterhin das Top-Karriereziel inDeutschland. Doch danach folgen Bedürfnisse, die nicht materieller Natur sind.So möchten 24 Prozent mehr Wertschätzung für die eigene Arbeit bekommen. Darüberhinaus wünschen sich 19 Prozent, ihre Zeit frei einteilen zu dürfen.Auch Trends wie die Globalisierung und die Digitalisierung haben Auswirkungenauf die Karriereziele. So möchten 18 Prozent der Berufstätigen ihreFremdsprachen- und 15 Prozent ihre Computerkenntnisse verbessern. Außerdemwollen 16 Prozent vielseitigere Aufgaben übernehmen und 14 Prozent öfter imHome-Office arbeiten. Weitere 14 Prozent beabsichtigen, im neuen Jahr einen Jobzu finden, der den eigenen Fähigkeiten und Interessen besser entspricht. Und 12Prozent haben vor, ihre Karrierechancen zu steigern, indem sie sichspezialisieren. Lediglich 10 Prozent streben hingegen nach einerFührungsposition."Weiterbildung ist wichtig, um Unternehmen und Berufstätige fit für diedigitalisierte und globalisierte Arbeitswelt der Zukunft zu machen. Arbeitgebersollten eine Firmenkultur etablieren, in der das lebenslange Lernen ein festerBestandteil ist. Nur so ist es möglich mit den immer schneller fortschreitendenVeränderungsprozessen Schritt zu halten und in Zukunft wettbewerbsfähig zubleiben", sagt Angela Olsen, Vorsitzende der Geschäftsführung der ManpowerGroupDeutschland. "Derzeit haben die Berufstätigen allerdings überwiegend andereKarriereziele und nur 8 Prozent wollen sich 2020 neben dem Job weiterbilden.Hier sind die Unternehmen gefragt, ihre Mitarbeiter zu motivieren und ihnenattraktive Weiterbildungschancen zu eröffnen."Stressmanagement dominiert die beruflichen Vorsätze 2020Auch wenn im Vergleich zum Vorjahr sechs Prozent weniger Berufstätigebeabsichtigen, mentale Belastungen zu reduzieren und nach Feierabend besserabzuschalten, spielt Stressmanagement eine wichtige Rolle bei den beruflichenVorsätzen für 2020. 27 Prozent der Befragten möchten sich Ereignisse im Jobweniger zu Herzen nehmen und 16 Prozent streben mehr Freizeit an. Einverbreiteter Vorsatz ist außerdem, beruflich voranzukommen. 16 Prozent habensich fest vorgenommen, in Zukunft effizienter zu arbeiten, zum Beispiel durchPriorisierung oder besseres Zeitmanagement. 13 Prozent wollen darüber hinaus dieChancen der neuen Technologien nutzen und ihre Digitalkompetenz ausbauen.Weitere 13 Prozent möchten den nächsten Karrieresprung machen und sich bei einemneuen Arbeitgeber bewerben.Viele Berufstätige wollen künftig auch an ihren Soft Skills arbeiten. ZwölfProzent haben sich vorgenommen, den Austausch mit Kollegen zu optimieren und sobesser zusammenzuarbeiten. Da gute Kontakte hilfreich für die Karriere seinkönnen, lautet bei zwölf Prozent der Vorsatz, mehr Networking zu betreiben.Ebenfalls zwölf Prozent wollen im neuen Jahr auch das eigene Auftretenverbessern und ihrem Vorgesetzten so selbstbewusster ihre Kompetenzen undErfolge präsentieren. Doch nicht alle Erwerbsstätigen haben berufliche Vorsätzefür das neue Jahr. 14 Prozent sagen, dass sie mit ihrer Situation im Jobzufrieden sind."Unsere Arbeitswelt befindet sich fortwährend im Wandel. Die fortschreitendeVernetzung führt dazu, dass verstärkt über Team- und Standortgrenzen hinausgearbeitet wird", sagt Olsen. "Das ist nicht nur organisatorisch eineHerausforderung, sondern verlangt den Mitarbeitern auch ein hohes Maß anTeamfähigkeit ab. Deshalb kommt es neben der fachlichen Qualifikation auchzunehmend auf das Vorhandensein der passenden Soft Skills an."Über die StudieDie Studie "Karriereziele 2020" basiert auf einer bevölkerungsrepräsentativenOnline-Befragung von 1.030 Bundesbürgern. 