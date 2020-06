Umfrage: Bauarbeiter brauchen besonders lang zur Arbeit

BERLIN (dpa-AFX) - Viele Bauarbeiter haben nach einer Umfrage besonders lange Arbeitswege.



Im Schnitt sind sie 64 Kilometer für den einfachen Weg unterwegs und brauchen dafür 54 Minuten, wie eine Umfrage im Auftrag der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt ergab. Sie verlangt in den laufenden Tarifverhandlungen für die rund 850 000 Bau-Beschäftigten eine Entschädigung für die Wegezeit. Bislang erhalte nicht einmal jeder zehnte Kollege die Wegezeit bezahlt. Die Tarifverhandlungen gehen am 25. Juni in die dritte Runde./bf/DP/stw