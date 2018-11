Umfrage: Banken verweigern digitale Geschäftsmodelle

Berlin (ots) - Zwei Drittel der Banken in Deutschland wollen anihrem bestehenden Geschäftsmodell festhalten. Nur 44 Prozent sehensich veranlasst, ihre digitalen Angebote auszubauen. An derVeränderungsfähigkeit allgemein wollen gerade mal 38 Prozentarbeiten. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Procedera Consult.Befragt wurden 104 Fach- und Führungskräfte aus der Bankbranche.Den größten Handlungsdruck verspüren die Institute derzeit bei denKosten. 63 Prozent der Banken wollen weniger Geld für den Betriebausgeben. Mit 69 Prozent liegt der Anteil der Institute, die an deninternen Abläufen etwas verändern wollen, zwar noch höher. Dochhäufig zielen die geplanten Anpassungen bei Prozessen darauf ab,günstiger und schneller zu arbeiten oder den gesetzlichen Auflagenbesser zu genügen. 27 Prozent der befragten Fach- und Führungskräftebestätigen, dass viele Entscheider die Bankenaufsicht BaFininzwischen als wichtigsten Kunden betrachten. "Der Endkunde genießtimmer noch zu selten die höchste Aufmerksamkeit von Bankvorständen",warnt Gisbert Beckmann, Geschäftsführer von Procedera Consult.Besonders kritisch ist es um die Digitalisierung im Bankwesenbestellt. Aktuell arbeitet nur knapp ein Drittel der Institute anneuen Digitalangeboten. 16 Prozent, kaum jedes sechste Institut, istmit der dringend notwendigen Modernisierung des Kernbanksystemsbeschäftigt. Gleichzeitig gilt die veraltete Technik als einer dergrößten Bremsklötze für die Digitalisierung. Probleme bereiten vorallem Prozesse, die sich wegen Beeinträchtigungen im Herzen der ITnicht durchgängig digital abbilden lassen. "Viele Institute arbeitenmit Behelfslösungen, die um das Kernbanksystem herum aufgebautwerden, um eine digitale Fassade aufzubauen", so Beckmann. "DieEchtzeitbuchung auf dem Smartphone entpuppt sich häufig als ein inUmsystemen zwischengespeicherter Auftrag, der erst über Nacht in diezentrale Datenbank geschrieben wird."Beckmann vertritt die Ansicht, dass Banken jetzt damit beginnensollten, intensiv Personal in IT und Betriebsorganisation aufzubauen.Künftig müssten die Institute vor allem bei den Prozessen und derZusammenarbeit mit digitalen Partnern aufschließen. "Verglichen mitden USA stehen die deutschen Banken heute schlechter da als noch vorder Finanzkrise", resümiert Beckmann. "Die Branche hierzulande war zuzaghaft und hat sich zu wenig selbst hinterfragt."Über die StudieIm April und Mai 2018 hat Procedera Consult 104 Fach- undFührungskräfte aus der Bankbranche online zum Stand desProzessmanagements befragt. Die Befragten stammen aus Instituten miteiner Bilanzsumme von mehr als 10 Mrd. Euro (8 Prozent), 5 bis 10Mrd. Euro (33 Prozent), 1 bis 5 Mrd. Euro (50 Prozent) sowie wenigerals 1 Mrd. Euro (9 Prozent). Sie arbeiten in den Abteilungen IT,Kundenservice, Kreditwesen, Vertrieb, Controlling, Interne Revisionund Bankorganisation.Über Procedera ConsultProcedera ist eine auf Organisationsfragen spezialisierteUnternehmensberatung für Banken und Sparkassen. Seit 2008 unterstütztdas Unternehmen fachlich und technisch Organisationsbereiche vonKreditinstituten im Prozessmanagement sowie der Umsetzungregulatorischer Anforderungen. Die Markterfahrung bei der Analyse undÜberarbeitung von Organisationshandbüchern reicht bis 1988 zurück.Als Umsetzungsberater beschäftigt Procedera Fachspezialisten, diezuvor selbst jahrelang Organisationsthemen auf Institutsseiteverantwortet haben.Pressekontakt:Procedera Consult GmbHSusanne Hauptsusanne.haupt@procedera.deTel.: +49 30 86008220Emser Platz 210719 BerlinOriginal-Content von: Procedera Consult GmbH, übermittelt durch news aktuell