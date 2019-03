Umfrage: Arbeitsbelastung für zwei Drittel der Arbeitnehmer sehr hoch

MAINZ (dpa-AFX) - Rund zwei Drittel der Arbeitnehmer in Deutschland stufen einer Umfrage zufolge ihre berufliche Belastung als häufig sehr hoch ein.



Das geht aus einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag des SWR in Mainz hervor. Mit einer entsprechenden Aussage zur Arbeitsbelastung konfrontiert, sagten 33 Prozent der Befragten, dies treffe "voll und ganz zu", 34 Prozent gaben an, dies treffe "eher zu". Nach der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung sagten außerdem fast 70 Prozent, dass die Arbeitsbelastung in den vergangenen Jahren gestiegen sei./hus/DP/jha

