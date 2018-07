Umfrage Airline des Jahres 2018 / Singapore Airlines zur besten Fluggesellschaft gewählt - Lufthansa auf Platz 11

Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Airlines":

Buxtehude (ots) - Wer auf Flugreisen Wert auf guten Service legt,wird immer häufiger zur Kasse gebeten. Ob für flexible Tarife,Aufgabegepäck oder Sitzplatzreservierung: Weltweit nehmen dieAirlines laut der Beratungsgesellschaft Idea Works über 82 Milliardenfür Zusatzleistungen ein. Die Zeitschrift REISE & PREISE ließ für die»Airline des Jahres 2018« Leser und Internetuser abstimmen und - aufder Skala 1 bis 6 - Noten für die Serviceleistungen der Airlinesvergeben.Umfragesieger in der Economy Class wurde Singapore Airlines mitder Note 5,37. Auf den Plätzen folgen Emirates (4,99), Qatar Airways(4,93) und Thai Airways (4,77). Beste europäische Fluggesellschaftwurde Austrian Airlines (Platz 5, Note 4,74), gefolgt von Swiss(Platz 10, 4,54) und Lufthansa (Platz 11, 4,52). Damit stellt derLufthansa-Konzern die laut Umfrage drei besten Airlines Europas.Auffällig ist, dass sich die US-Airlines American Airlines (Platz 26,3,88), Delta Air Lines (28/3,82) und United Airlines (37/2,67) imRanking im Gegensatz zu den Vorjahren weit hinten wiederfinden. Aufder Transatlantikstrecke gelten die US-Airlines als Vorreiter derEinführung von kostenpflichtigen Zusatzleistungen.In der Business Class machte ebenfalls Singapore Airlines dasRennen (Note 5,69). Auf dem zweiten Platz landete Qatar Airways(5,56) vor Austrian Airlines (5,55), Emirates (5,39) und Etihad(5,20). In der Gruppe der Ferienflieger ging der 1. Platz an dieSchweizer Airline Edelweiss Air, bei den Low-Cost-Carriern hatNorwegian die Nase vorn. Die Umfrageergebnisse lassen nach Ansichtder Redaktion den Schluss zu, dass Flugreisende nicht für jedeAnnehmlichkeit das Portemonnaie zücken möchten. Wichtig sind einaufmerksamer Bordservice, ein zeitgemäßes Entertainment-Angebot,akzeptable Bordverpflegung und regelmäßige Getränkedurchläufe.Die Umfrageteilnehmer sollten die Serviceleistungen neben einerPauschalnote in insgesamt 10 Rubriken bewerten, aus denen sich dieEndnote zusammensetzt: Sitzkomfort, Bordverpflegung, Getränke,Service an Bord, Toiletten, Pünktlichkeit, Preis-Leistung u.a. DieErgebnisse der Umfrage können unterwww.REISE-PREISE.de/Airline-des-Jahres abgerufen werden.Pressekontakt:Oliver Kühn: Telefon 04161-7169-0, oliver.kuehn@reise-preise.deOriginal-Content von: REISE & PREISE Verlags GmbH, übermittelt durch news aktuell