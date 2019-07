Umfrage: 80 Prozent der Anwender lehnen Routerzwang ab - Verbrauchern ist Unabhängigkeit wichtig

Berlin (ots) - Der Verbund derTelekommunikations-Endgerätehersteller (VTKE) blickt sehr positiv aufdrei Jahre Endgerätefreiheit zurück. Vielen Anwendern ist dieWahlfreiheit am Anschluss besonders wichtig und sie entscheiden sichdeswegen für den Kauf eines Geräts im Handel. Die freie Endgerätewahlerweist sich somit als Erfolgsmodell.80 Prozent ist Wahlfreiheit besonders wichtigWie wichtig die Endgerätefreiheit für Anwender ist, unterstreichteine aktuelle Studie*: Rund 80 Prozent der Befragten gaben an, dassihnen die Möglichkeit, ein eigenes Endgerät zu nutzen, wichtig ist.Denn damit können sie sich für ein Produkt entscheiden, das ihremtatsächlichen Bedarf nach Leistung, Funktionalität und Sicherheit ambesten entspricht.Die Verbraucher machen auch rege Gebrauch von ihrem Recht. VieleAnwender entscheiden sich für den Kauf eines Geräts im Handel. Sowurden in den vergangenen Jahren millionenfach frei am Markt - d.h.nicht providerseitig zur Verfügung gestellte - Endgeräte erworben.Freie Endgerätewahl führt zu mehr Vielfalt im MarktAm 1. August 2016 wurde in Deutschland der "Routerzwang" perGesetz abgeschafft. Seitdem haben die privaten und gewerblichenEndnutzer in Deutschland für alle Zugangstechnologien (DSL, Kabel,Glasfaser und LTE) wieder die freie Wahl, ob sie ein Endgerät ihrerWahl im Handel erwerben oder es vom Provider beziehen.Der wiederhergestellte Wettbewerb um das beste Endgerät - wie zumBeispiel Router, Telefone, Telefonanlagen, Alarmierungssysteme usw. -hat zu einer größeren Vielfalt an innovativen, leistungsfähigenProdukten im Markt geführt. Davon profitieren vor allem die Anwender,die nun die Möglichkeit haben, ein Produkt zu kaufen, das am bestenihren Anforderungen entspricht.*Quelle: VTKE-Umfrage durchgeführt vom MarktforschungsinstitutKantar in der Zeit vom 27.Juni bis 1. Juli 2019 / 1.051 befragteErwachsene im Alter von 18 bis 69 Jahren in DeutschlandPressekontakt:Urban BastertTelefon +49 30 39976-214E-Mail: u.bastert@avm.dePamela Krosta-HartlTelefon +49 2405 49936-331E-Mail: pamela.krosta-hartl@lancom.deOriginal-Content von: Verbund der TK-Endgerätehersteller, übermittelt durch news aktuell