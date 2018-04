Umfrage: 64 Prozent der Autobörsen-Nutzer fühlen sich gegängelt - neue Plattform als Alternative

Laatzen (ots) - Online-Autobörsen erfreuen sich großer Beliebtheit- doch die Nutzer sehen sich gegängelt: Dies ist das Ergebnis einerrepräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts INSA-CONSULERE,durchgeführt im Auftrag von auto4.you.de (www.auto4you.de). AufAblehnung stoßen dabei alle Maßnahmen von Seiten derPlattformbetreiber, die darauf abzielen, auf die Kaufentscheidung derInteressenten Einfluss zu nehmen.37 Prozent nutzen Autobörsen bereits für den Fahrzeugkauf - odersehen dies für sich grundsätzlich als Option. Nutzer undAufgeschlossene schätzen die große Auswahl (67 Prozent), dieMöglichkeit des Vergleichs (66 Prozent) sowie die bequeme Recherche(59 Prozent). 41 Prozent sehen es zudem als wahrscheinlich an, dasssie über eine Autobörse ihr Wunschauto finden."Top-Angebote" und fragwürdige Bewertungen nervenDoch wo Licht ist, ist auch Schatten: Autobörsen versuchen, dieKaufinteressenten zu beeinflussen -und das kommt nicht gut an! Fastzwei Drittel (64 Prozent) geben an, dass automatisierte Hinweise sienerven, die Einfluss auf die Kaufentscheidung nehmen sollen. Speziellan "Top-Angeboten" in den Ergebnislisten, die nicht den Suchkriterienentsprechen, stören sich 62 Prozent der Befragten.Preisbewertungen finden zudem 42 Prozent nicht hilfreich - dennsie sind überzeugt, "dass in das Bewertungstool nicht allepreisrelevanten Details mit einfließen". 40 Prozent stehenBewertungen der Händler durch Autobörsen-Nutzer mit äußerster Skepsisgegenüber - sie halten diese für intransparent und oft auch fürungerecht.Autosuche wieder als ungetrübtes VergnügenGute Nachricht für Verbraucher: Um wieder mehr Freude in dieRecherche und den Autokauf zu bringen, stellt sich die neue Autobörseauto4you.de dem Beeinflussungs-Mainstream bewusst entgegen. Keine"Top-Angebote" drängen sich hier in den Vordergrund - keine Werbungund keine Pop-ups lenken ab. Die Nutzer bleiben unbehelligt vonVersicherungs- und Finanzierungsangeboten - und unbeeinflusst vonintransparenten Händler- und Preisbewertungen.Harald Leichnitz von auto4you.de ist überzeugt, damit offene Türeneinzurennen: "Die Nutzer dürfen sich auf eine ungestörte Autosuchefreuen! Jedem wird nur das gezeigt, wonach er wirklich sucht - unddas günstigste Angebot nach den Suchkriterien steht immer an derersten Stelle."Über die Befragung: INSA-CONSULRE hat vom 28. bis 29. März 2018eine bevölkerungsrepräsentative Auswahl von 1.074 Personen zum Thema"Online-Autobörsen" befragt.Über den PlattformbetreiberDie Autobörse auto4you.de ist eine Gründung der GGGGebrauchtwagen-Garantie Gesellschaft mbH mit Sitz in Laatzen. SeitAnfang April 2018 ist sie online. Die GGG-Garantie alsPlattformbetreiber ist seit über 45 Jahren einer der führendendeutschen Anbieter von Gebrauchtwagen-Garantien. Garantienehmerdürfen sich im Schadensfall auf eine schnelle, unbürokratische Hilfeverlassen. Die Reparaturkosten werden dabei gemäß denGarantiebedingungen von der GGG-Garantie übernommen. Weitere Infos:www.ggg-garantie.dePressekontakt:auto4you.dec/o GGG Gebrauchtwagen-Garantie Gesellschaft mbHHarald LeichnitzMagdeburger Str. 730880 LaatzenTel.: (05102) 93 99 - 40E-Mail: presse@auto4you.deInternet: www.auto4you.deOriginal-Content von: auto4you.de c/o GGG Gebrauchtwagen-Garantie Gesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell