Umfrage: 63 Prozent halten Telemedizin für Mittel gegen Ärztemangel

Baierbrunn (ots) - Fast zwei Drittel der Deutschen sehen in derTelemedizin einen Weg, den Ärztemangel auf dem Land zu kompensieren.In einer repräsentativen Umfrage des Apothekenmagazins "SeniorenRatgeber" sagten 63,1 Prozent der Frauen und Männer, gerade inländlichen Gebieten könne die Fernbehandlung eine möglicheUnterversorgung mit Medizinern sehr gut ausgleichen. Fast genau soviele (62,3 Prozent) würden es sehr begrüßen, wenn man bei derTelemedizin schnell Kontakt zu einem Arzt bekäme und nicht ewig aufeinen Termin warten müsste. 68,7 Prozent der Bundesbürger stören beieinem Arztbesuch vor allem die lästigen Wartezeiten in den Praxen,die durch die Telemedizin entfallen könnten. Ungefähr genauso viele(68,2 Prozent) sind überzeugt, dass gerade für chronisch Kranke, dieständig Gesundheitsdaten wie Blutzucker oder Blutdruck mit dem Arztbesprechen müssen, eine Online-Sprechstunde ein sehr gutes Angebotist.Allerdings befürchten zugleich 63,4 Prozent der Deutschen, dassÄrzte, die per Telemedizin behandeln, vor Ort in den Hausarzt- undFacharztpraxen fehlen. Und für 72,9 Prozent der Frauen und Männerkäme eine Fernbehandlung im Rahmen der Telemedizin nur in Frage, wenndiese durch einen ihnen schon vorher persönlich bekannten Arzterfolgt.Die repräsentative Umfrage des Apothekenmagazins "SeniorenRatgeber" wurde von der GfK Markforschung Nürnberg bei 1.007 Frauenund Männern ab 14 Jahren durchgeführt. Befragungszeitraum: 4. bis 11.Januar 2019.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 3/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell