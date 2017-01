Umfrage: 61 Prozent der Deutschen für Ausschluss Höckes aus der AfD

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - 61 Prozent der Deutschen sind laut einer Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" dafür, dass die AfD ihren Thüringer Fraktionschef Björn Höcke nach dessen umstrittener Rede in Dresden aus der Partei ausschließt. 23 Prozent sind demnach für einen Verbleib Höckes in der AfD. Im Osten sind es nur 14 Prozent (62 Prozent für einen Ausschluss). 59 Prozent der Bundesbürger und sogar 63 Prozent der Ostdeutschen halten die AfD mittlerweile für eine rechtsextreme Partei, 26 Prozent sind anderer Ansicht (Osten: 27 Prozent).

