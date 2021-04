Umfirmierung nach Übernahme: SYNLAB A&S wird zu SGS Analytics

Weitere Suchergebnisse zu "SGS":

Hamburg (ots) - Vier Monate nach der Übernahme im Januar 2021 wurde die SYNLAB Analytics & Services nun zu SGS Analytics umfirmiert. Die SGS-Gruppe ist das weltweit führende Unternehmen beim Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren. 1878 gegründet, setzt die SGS mit Hauptsitz in Genf mit mehr als 89.000 Mitarbeitern und einem internationalen Netzwerk von über 2.600 Niederlassungen und Laboratorien global anerkannte Maßstäbe für mehr Sicherheit, Effizienz und Qualität. In Deutschland ist die SGS-Gruppe seit 1920 aktiv und bundesweit mit rund 4.000 Mitarbeitern an über 50 Standorten präsent. Zu ihr gehören auch die die SGS-TÜV Saar GmbH und SGS Institut Fresenius GmbH."Die Kombination unserer Netzwerke und unseres Know-how wird zu noch besseren Serviceleistungen für unsere Kunden führen. Durch die Bündelung unserer Kräfte sind wir bestens positioniert, um den steigenden Kundenanforderungen gerecht zu werden, die durch ein höheres Maß an Regulierung in den Bereichen Umwelt, Hygiene, Lebensmittel und Pharma ausgelöst werden. Darüber hinaus wird es auch unser Angebot im Bereich Tribologie, der Untersuchung von Reibung, Schmierung und Verschleiß bei Motoren und Maschinen, verbessern," erklärt Stefan Steinhardt, Managing Director der SGS in Deutschland.Die Namensänderung in SGS Analytics ist der letzte formale Schritt der Integration innerhalb der SGS-Organisation und betrifft auch drei ehemalige A&S-Gesellschaften. Zudem wurde auch der Internet-Auftritt neugestaltet. Unter www.sgs-analytics.de sind alle Dienstleistungen zu finden.Pressekontakt:SGS Holding Deutschland B.V. & Co. KGThorsten VespermannPressesprecherRödingsmarkt 16D-20459 HamburgPhone: +49 40 30101 - 298E-Mail: de.presse@sgs.comwww.sgsgroup.de/presseOriginal-Content von: SGS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell