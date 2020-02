Umfassendes SWR-Programm zum 250. Geburtstag Hölderlins

Baden-Baden (ots) - Ab 24. Februar in SWR2 und im SWR Fernsehen / u. a. Lesung"Hyperion" mit Jens Harzer, "Lesenswert unterwegs" mit Denis Scheck, Filmporträt"Friedrich Hölderlin" (SWR/ARTE)Zum 250. Geburtstag Friedrich Hölderlins präsentiert SWR2 als Medienpartner desLiteraturarchivs Marbach ab 24. Februar 2020 einen Programmschwerpunkt im Radio,im Fernsehen und online. Jens Harzer, Träger des Iffland-Rings, liest in SWR2Hölderlins einzigartigen Briefroman "Hyperion oder der Eremit in Griechenland".Die Dokumentation "Friedrich Hölderlin - Dichter sein. Unbedingt!" (SWR/ARTE)erzählt Hölderlins tragische Lebensgeschichte vor dem Hintergrund derpolitischen und kulturellen Umbrüche nach der Französischen Revolution. Für dasfilmische Porträt haben u. a. die Württembergische Landesbibliothek und dasDeutsche Literaturarchiv Marbach Originaldokumente zur Verfügung gestellt. SWRLiteraturmoderator Denis Scheck begibt sich in der TV-Reportage "Mein Hölderlin- Eine Reise nach Bordeaux" auf die Spuren des Ausnahmedichters. Jan Wagner,Nora Bossong, Ulrike Draesner, Rüdiger Safranski, Aris Fioretos, Durs Grünbein,Karl-Heinz Ott u. a. sind mit Denis Scheck im Oldtimer unterwegs nach Bordeaux.SWR2 Fortsetzung folgt, 24. Februar bis 20. März: "Hyperion" mit Jens Harzer"SWR2 Fortsetzung folgt" sendet von 24. Februar bis 20. März montags bisfreitags jeweils um 15:30 Uhr die Lesung "Hyperion oder der Eremit inGriechenland". Friedrich Hölderlins Briefroman "Hyperion" ist in der Literatureinmalig: Es sind Briefe an fiktive Adressaten, denen er von Liebe, Philosophieund der Suche nach dem eigenen Lebensweg erzählt - als wäre es eineSelbstfindung als Tagebuch. Jens Harzer, Träger des Iffland-Rings, liest diesenBriefroman ohne Pathos und Dringlichkeit. Er zeigt dabei auch, wieviel"Hyperion" den Menschen heute noch zu sagen hat.SWR2 Forum am 10. März: "Und wozu Dichter in dürftiger Zeit" - Hölderlin heuteDas "SWR2 Forum" am 10. März um 17:05 Uhr dreht sich um die Welt im Krisenmodus:Das Vertrauen in die Demokratien ist erschüttert, das Extreme hat Konjunktur.Schon dem Dichter Friedrich Hölderlin erschien seine eigene Zeit, geprägt vonKrieg und Revolution, dunkel und kalt. Im Rückgriff auf die Antike suchte ernach einer neuen Zukunftsvision. Was hat er uns im Jahr 2020 noch zu sagen, inwelche Beziehung setzt er Literatur, Politik und Gesellschaft zueinander? Esdiskutieren die Lyrikerin Marion Poschmann, der Dichter Michael Krüger und derLiteraturwissenschaftler Rüdiger Safranski. Die Gesprächsleitung hat SilkeArning (SWR2). (Veranstaltung vom 5. März 2020 in der Musikschule Fellbach.)SWR Fernsehen, 29. März: "Friedrich Hölderlin - Dichter sein. Unbedingt!"Die SWR/ARTE-Doku "Friedrich Hölderlin - Dichter sein. Unbedingt!" am 29. Märzum 20:15 Uhr im SWR Fernsehen erzählt Hölderlins tragische Lebensgeschichte vordem Hintergrund der politischen und kulturellen Umbrüche nach der FranzösischenRevolution. Ausgehend von der Zwangseinweisung in eine Tübinger Klinikbetrachten die Regisseure Hedwig Schmutte und Rolf Lambert den Weg desschwäbischen Dichters: von seiner Kindheit, über seine strenge Ausbildung, seineWanderjahre, seine Freundschaften und tragischen Liebesbeziehungen bis hin zuseiner Radikalisierung als politisch denkender Mensch und sprachlicherErneuerer. Schauspieler Thorsten Thierse versetzt sich in die Rolle desDichters, die Zeichnungen stammen von Animationskünstler Ali Soozandeh. NamhafteArchive wie die Württembergische Landesbibliothek und das DeutscheLiteraturarchiv Marbach stellten Originaldokumente zur Verfügung, mit derenHilfe Hölderlins Biografie in einer Art kriminalistischer Ermittlung aufgerolltwird.SWR Fernsehen, 10. September: "Eine Reise nach Bordeaux" mit Denis ScheckIn "Mein Hölderlin - Eine Reise nach Bordeaux" der Reihe "lesenswert unterwegs"mit Denis Scheck am 10. September um 23:15 Uhr folgen Autor*innen undLiteraturexpert*innen den Spuren des Dichters. Winter 1801: Friedrich Hölderlinwartet in Straßburg auf Reisepapiere. Er will nach Bordeaux, um eine Stelle alsHauslehrer anzutreten. Seine Reise tritt er zu Fuß an: nach Lyon,Clermont-Ferrand, durch die Auvergne. Scheck fährt die 1.000 Kilometer langeStrecke im Oldtimer nach. Wechselnde Gäste begleiten ihn, um über den DichterHölderlin zu sprechen, sein Leben und Werk, die Begeisterung für dieFranzösische Revolution, seine verbotene Liebe zu Susette Gontard, dieWanderung, seine letzten Jahre im Tübinger Turm in geistiger Verwirrung.Gedichte werden rezitiert, interpretiert, Hölderlins Bedeutung für die Gegenwartbesprochen. Jan Wagner, Aris Fioretos, Karl-Heinz Ott, Nora Bossong, UlrikeDraesner, Rüdiger Safranski, Durs Grünbein, Jean-Pierre Lefebvre u. a. sind mitDenis Scheck unterwegs.Ausgewählte Sendungen in SWR2 und in der SWR2 App"SWR2 Fortsetzung folgt: Hyperion oder der Eremit in Griechenland", 24. Februarbis 20. März, montags bis freitags jeweils 15:30 Uhr, verfügbar in der SWR2 Appbis 27. März 2020"SWR2 Forum", 10. März, 17:05 Uhr: "Und wozu Dichter in dürftiger Zeit" -Hölderlin heuteSendungen im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek"Friedrich Hölderlin - Dichter sein. Unbedingt!", 29. März, 20:15 Uhr. NachAusstrahlung in der ARD Mediathek."Mein Hölderlin - Eine Reise nach Bordeaux: Lesenswert unterwegs" mit DenisScheck, 10. September, 23:15 Uhr. Ab 9. September in der ARD Mediathek.Eine vollständige Programmübersicht und weitere Informationen zum Schwerpunkt"Hölderlin 2020" im SWR auf www.SWR2.de/hoelderlinWeiterführende Informationen und Links unter:http://swr.li/programmschwerpunkt-hoelderlinPressefotos zum Download auf www.ARD-Foto.dePressekontakt:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deGrit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4520582OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell