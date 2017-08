Umfassendes Firmware-Update für LUMIX GH5 / DSLM-Flaggschiff von Panasonic noch leistungsstärker und mit erweitertem Funktionsumfang (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Panasonic kündigt die neue Firmware-Version 2.0 für die LUMIX GH5an. Mit dem Update präsentiert sich das Flaggschiffmodell der LUMIX GSerie mit zusätzlichen Funktionen und nochmals gesteigerterPerformance. Anregungen für die überarbeitete Firmware liefertenzahlreiche Interviews mit professionellen Foto- und Videografenweltweit, die über ihre Erfahrungen aus dem täglichen Einsatzberichteten. Das Ergebnis ist ein umfassendes Upgrade derKameraleistung, das über eine bloße Erweiterung der bisherigenFirmware deutlich hinausgeht. Ziel der Entwickler ist es, durch dasUpdate auch weiterhin den stetig wachsenden Ansprüchenprofessioneller GH5 Nutzer gerecht zu werden.Die neue Firmware beinhaltet folgende Aktualisierungen undErweiterungen:1. PC-Verknüpfung via "LUMIX Tether"Die PC-Software "LUMIX Tether" ermöglicht es Nutzern, die GH5 viaUSB-Verbindung an einen PC anzuschließen und die Kamera darüber zubedienen. So können beispielsweise die Bilder während einerAufnahmesession parallel auf einem großen Bildschirm angesehenwerden. Ebenso ist es möglich, die Ordner, in denen die Bilddateienabgelegt werden sollen, direkt am PC auszuwählen.2. Optimierter AutofokusDas Firmware-Update optimiert diverse Autofokusfunktionen der GH5.Die Kamera fokussiert nun etwa bei Aufnahmen von kontrastarmenGegenstände noch präziser. Für Videoaufnahmen wurde das AF-Trackingweiter optimiert. Mit der neuen Firmware lässt sich der individuelleAutofokusbereich während der Live-Betrachtung fortlaufend im MultiAF- und im Custom Multi AF-Modus anzeigen. Sobald derAutofokusbereich im Multi AF-Modus den Rand erreicht, lässt er sichauf den anderen Rand (Seite, oben, unten) verschieben. Der Startpunkteiner selbst definierten Fokussierung lässt sich durch das Update imVorfeld des AF Trackings auf dem Live-Bildschirm der Kameraauswählen. GH5 Nutzer können zudem auch den Autofokusbereichverändern, während sie den Auslöser halb gedrückt halten sowie imBurst Mode, bei 6K Foto und bei 4K Fotoaufnahmen.3. Verbesserte Eigenschaften der 6K und 4K FotofunktionenDie Wartezeit, um nach dem Auslösen mit 6K/4K Burst die nächsteSerienaufnahme beginnen zu können, reduziert sich. Zudem lassen sichmit der GH5 nun auch Loop-Aufnahmen im 6K Fotomodus anfertigen. *Eswird empfohlen, für Loop-Aufnahmen im 6K Fotomodus die Panasonic SDMemory Cards mit Video Speed Class 90 zu nutzen.4. ALL-Intra VideoaufnahmenDas Update ergänzt die 4K/Full HD Videoaufnahmemöglichkeiten umden ALL-Intra Videoaufnahmemodus mit 4:2:2/10bit. *Es wird empfohlen,für die 4K All-Intra Videoaufnahme die SD Memory Card mit Video SpeedClass 60 oder höher zu nutzen. Bestätigt wurde der Betrieb mit einerPanasonic SD Memory Card mit der Video Speed Class 90.5. 4K HDR VideoaufnahmemodusDie Photo Style-Optionen wird um das Hybrid Log Gamma (HLG)-Formaterweitert. Das HDR (High Dynamic Range)-Format sorgt dafür, dasshelle und dunkle Bildabschnitte intensiver wiedergegeben werdenkönnen. Dadurch wird das Bild so dargestellt, wie es das menschlicheAuge wahrnimmt. Die Kamera nimmt Videos dazu mit einer Gamma-Kurveauf, kompatibel zum ITU-R BT.2100 Standard. Das HLG-Format kann dannin der Photo Style-Option ausgewählt werden. Darüber hinausermöglicht das Update die Aufnahme von 4K HLG Inhalten mit niedrigerBitrate. Diese können anschließend auf HEVC-kompatiblen Gerätenwiedergegeben werden, wie etwa den 4K HDR TVs von Panasonic.6. Optimierung von anamorphen VideoaufnahmenDie neue Firmware beinhaltet einen Modus für hochauflösendeanamorphe Videoaufnahmen mit effektiven 18 Megapixeln. *Aufgenommenin HEVCDer neue Anamorphic Desqueeze Display-Modus ermöglicht dabei dieAnsicht eines vergrößerten Bildes während einer Aufnahme mit 2.0x und1.33x anamorphen Linsen.Mit dem Video Guide Line-Modus lassen sich Bilder während derAufnahme in verschiedenen Formaten wie etwa in Cinescope, 16:9 und1:1 darstellen. Dieser Modus kann nicht nur bei anamorphen Aufnahmengenutzt werden, sondern auch in anderen Aufnahmemodi.7. Verbesserte Bildstabilisierung im KamerabodyDie Funktion I.S. Lock für Videoaufnahmen stabilisiert dieAufnahme selbst dann, wenn der Bildwinkel fixiert ist. Zudem gleichtder Bildstabilisator der GH5 Verwackler nun auch bei der Nutzung von2.0x und 1.33x anamorphen Linsen optimal aus.8. Korrektur des WeißabgleichsWurde bisher der K (Kelvin)-Wert, nach der Anpassung derFarbeinstellung, mit Hilfe eines Zweiachsen-Weißabgleichs verändert,wurde die Einstellung automatisch zurückgesetzt. Das Update behebtdiesen Fehler.9. Leichtere Bedienbarkeit bei ZeitrafferaufnahmenDie Dauer bis zum Ende der Aufnahmen sowie die Anzahl derverbleibenden Bilder werden auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.10. Höhere Nutzerfreundlichkeit des Power Safe LVFPower Save LVF kann ab sofort während allerStandby-Display-Optionen genutzt werden.11. Wireless-FunktionenDie bluetoothgestützte Fernbedienungsfunktion kann zukünftig mitder Image App genutzt werden, die gleichzeitig mit derVeröffentlichung der neuen Firmware aktualisiert wird. Wird dieKamera ausgeschaltet, obwohl die drahtlose Bildübertragung noch nichtabgeschlossen ist, nimmt die GH5 die Übertragung automatisch wiederauf, sobald die Kamera wieder angeschaltet [Auto Transfer-Modus].12. Weitere VerbesserungenFür die Modi Playback Zoom und Multi Playback ist künftig eineBewertungsfunktion verfügbar, die auf eine Fn-Taste gelegt werdenkann. Fn-Tasten können nach dem Update zudem auch mit den FunktionenConstant Preview, 6K/4K Foto Bulk Saving, Min. Shtr Speed, RAWProcessing, Rec/Playback Switch, Destination Slot und Mic Level Adjbelegt werden. Die Display-Taste lässt sich künftig sperren.Bei Relay Rec-Aufnahmen konnte in bestimmten Fällen dieVideo-Dateinummer nicht zurückgesetzt werden, während es vorkam, dassdie Dateinummer automatisch zurückgesetzt wurde, sobald die SD-Karteformatiert wurde. Diese Fehler werden durch das Update korrigiert.Darüber hinaus wurde bei Backup Rec-Aufnahmen die Dateinummer selbstnach einem Reset nicht zurückgesetzt wurde. Auch dieser Fehler wurdebehoben. Die Bildqualität bei der Benutzung der folgendenEinstellungen wurde verbessert: Extended low ISO, Intelligent D-rangeControl und Highlight Shadow.Die Veröffentlichung der neuen LUMIX DC-GH5 Firmware Version 2.0ist für Ende September 2017 auf der Website des LUMIX Kundenservicesvorgesehen: http://panasonic.jp/support/global/cs/dscAktuelle Videos zu unseren LUMIX G Kameras und Objektiven findenSie auf Youtube unter:https://www.youtube.com/playlist?list=PL38D7A3980A7AD3F8Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir unsüber die Zusendung eines Belegexemplars!Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html,www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 15D-22525 Hamburg (Germany)Pressekontakt:Ansprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: +49 (0)40 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell