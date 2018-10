Umfassendes Fahrverbot in Berlin - Ein Urteil mit Signalwirkung (FOTO)

--------------------------------------------------------------Mehr Informationenhttp://ots.de/iHAUws--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Nach mehrstündiger Beratung hat die 10. Kammer desVerwaltungsgerichts Berlin entschieden: In der Bundeshauptstadt wirdes weitreichende Fahrverbote geben. Es gebe keinen vernünftigenZweifel daran, dass Fahrverbote die einzig wirksame Maßnahme gegendie NOx-Belastung seien, begründet Richter Ulrich Marticke dasUrteil. Auf elf Straßenabschnitten werden wohl die schmutzigen Dieselder Abgasnormen Euro 0 bis 5 ausgesperrt. Und das schon ab April2019. Es standen sogar Fahrverbote für Euro 6 Diesel zur Diskussion.Für knapp 200.000 Dieselfahrer bedeutet das erheblicheEinschränkungen. Mit dem Berliner Urteil erreicht die Diskussion umFahrverbote wohl ihren Höhepunkt - aber noch lange nicht ihr Ende.Fahrverbot in Berlin wegweisendIlja Ruvinskij, Rechtsanwalt und Partner der Kraus GhendlerRuvinskij Anwaltskanzlei in Köln befürchtet: "Das Berliner Urteil hatSignalwirkung für die gesamte Bundesrepublik. Viele Gerichte werdendem Berliner VG folgen." Aber auch so stünden alle Zeichen auf Rot.Die bisherigen Urteile aus Hamburg, Frankfurt und Stuttgart zeigteneine klare Linie, so der Verbraucheranwalt. In nahezu jeder deutschenGroßstadt drohe über kurz oder lang ein Fahrverbot.Weitere Fahrverbot Urteile erwartetGegen 24 weitere deutsche Städte laufen aktuell Fahrverbotsklagen.Dicke Luft gibt es unter anderem in Aachen, Bonn, Dortmund, Bochum,Essen, Gelsenkirchen, Köln, Mainz, München, Wiesbaden, Hannover,Halle und Kiel. Die Liste der Städte, denen ein Fahrverbot Urteilkurz bevorsteht, ist lang. Auf der roten Liste der DeutschenUmwelthilfe stehen aber noch viele andere Städte. Diese hatte beieigenen Messungen ganze 1.111 NOx-Hotspots aufgedeckt. Das worst casescenario: Fahrverbote in bis zu 426 deutschen Städten.Luftreinhaltepläne auf Kosten der DieselhalterWer der Leidtragende der Fahrverbotsurteile ist, liegt auf derHand: Der Verbraucher. "Die Fahrverbote bringen den Dieselhalter ineine missliche Lage. Er muss jederzeit damit rechnen, mit seinemDiesel in der Stadt nicht mehr fahren zu dürfen. Gleichzeitig wird erzu einem Software Update genötigt, das zu einem höheren Verbrauch undzu Folgeschäden führen kann. Wer das Update verweigert, muss sogarmit einer Stilllegung rechnen.", analysiert Ruvinskij die Zwickmühle,in der nun hunderttausende Dieselhalter stecken.Fahrverbot durch Rückabwicklung umgehenWie aber können sich betroffene Dieselfahrer gegen das Fahrverbotwehren? Ruvinskij sieht hier nur eine Möglichkeit. "Gegen einFahrverbot an sich erfolgreich vorzugehen, ist nahezu unmöglich. DerKunde kann aber dafür sorgen, dass er persönlich nicht mehr von demFahrverbot betroffen ist.", erklärt er. Dies sei durch eineRückabwicklung im Abgasskandal zu erreichen. Dazu könne er einenbestehenden Finanzierungsvertrag widerrufen oder einenSchadensersatzanspruch wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigunggegen den Hersteller geltend machen. Durch die Rückabwicklung könneer seinen Diesel verlustfrei loswerden. Die Erfolgsaussichten seiengut."Die Hersteller haben den Kunden über die hohen Stickoxidwertegetäuscht, um den eigenen Gewinn zu maximieren. Das kommt sie jetztteuer zu stehen." Mithilfe der Rückzahlung kann der Kunde eineNeuanschaffung finanzieren, die von Fahrverboten nicht betroffen ist.Pressekontakt:Herr Rechtsanwalt Ilja RuvinskijKRAUS GHENDLER RUVINSKIJ AnwaltskanzleiAachener Str. 150674 KölnTelefon: 0221 / 986 584 92E-Mail: presse@anwalt-kg.deOriginal-Content von: KRAUS GHENDLER RUVINSKIJ Anwaltskanzlei, übermittelt durch news aktuell