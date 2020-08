Umfassender Relaunch des Reiseportals meintophotel.de: Rund 400 empfohlene Hotels - immer die richtige Buchungsentscheidung (FOTO)

Landsberg am Lech (ots) - Mein Tophotel steht seit über 25 Jahren für hochwertige Experten-Empfehlungen von Hotels in den Kategorien Wellness, Tagung, Familie, Aktiv und Urlaub mit Hund. Auf der jetzt neu überarbeiteten Webseite http://www.meintophotel.de werden rund 400 von Fachautoren besuchte und empfohlene Hotels präsentiert.Eingebettet in ein Umfeld aus Hintergrundinformationen und Experten-Tipps zur Urlaubsplanung stellt die Plattform damit eine wertvolle Entscheidungshilfe für die nächste Reiseplanung dar. "Unsere Mission war, dem Urlauber mit ansprechendem Storytelling Impulse für seine Reise zu geben und für verlässliche Buchungsentscheidungen zu sorgen", sagt der Verlagsleiter des Freizeit-Verlags Landsberg Jan Peter Kruse.Journalistische Testberichte - Reiseplanung ohne RisikoAlle rund 400 auf der Website von der Redaktion empfohlenen Hotels wurden von Fachautoren persönlich besucht. Die ausführlichen journalistischen Testberichte setzen in Zeiten von "Fake-Bewertungen" daher einen echten Kontrapunkt. "Qualität geht bei der Auswahl der Hotels dabei immer vor Quantität", fügt die Leiterin Hotelguides Print & Digital Jacqueline Schaffrath hinzu.Deshalb behält sich die Redaktion vor, Hotels, die nicht dem Standard entsprechen, für eine Aufnahme in die Mein Tophotel-Community abzulehnen. Damit ist sichergestellt, dass nur Hotels aufgenommen werden, die mit gutem Gewissen und voller Überzeugung empfohlen werden können.Crossmediale PräsenzParallel zur Website werden alle Mitglieder der Mein Tophotel-Community nach wie vor ihren Themenschwerpunkten entsprechend im jährlich erscheinenden hochwertigen Print-Hotelguide präsentiert, der an wichtigen Touchpoints wie auf Reisemessen oder in Airport Lounges ausliegt. Großen Zuspruch finden auch die Möglichkeiten zum Download etwa in den Mediaboxen an Bord der Deutschen Lufthansa, Austrian Airlines und Swiss Air sowie im digitalen Lesezirkel von Wartezimmern, in Kliniken und in der Gastronomie und setzen damit entscheidende Impulse für die Urlaubsplanung.Aktuelle Inhalte und Tipps finden Nutzer in den Social Media Kanälen. Damit erhalten sie stets brandaktuelle News zum Thema Wellness-, Familien-, Aktiv- und Hundeurlaub oder für die nächste Tagung und stehen mit der Reise-Community im Austausch.Virtuelles Rundum-Paket"Das hochwertige Umfeld, die persönlichen Berichte der Autoren und die praktischen Tipps auf http://www.meintophotel.de bieten unseren Usern eine glaubwürdige Orientierungshilfe und eine umfangreiche Auswahl exzellenter Hotels für die nächste Urlaubsplanung und ein virtuelles Rundum-Paket", so Verleger Alexander Holzmann. "Wir freuen uns, den Markt mit dem Relaunch zu bereichern."Mein Tophotel ist eine Marke der Freizeit-Verlag Landsberg GmbH aus der Holzmann Medien-Gruppe, die auch die beiden Fachmagazine Tophotel und HOTEL+TECHNIK herausgibt. Daraus ergibt sich ein hohes Maß an Fachkompetenz und Branchen-Knowhow.Twitter : Neuer Markenauftritt meintophotel.de: Das vom #Freizeit-Verlag Landsberg präsentierte Reiseportal überzeugt mit journalistischen Hotelberichten eingebettet in wertvollen Content wie Insider- und Reise-Tipps und sorgt damit für Urlaubsplanung ohne Risiko #meintophotel #holzmannmedien #relaunch #reiseportalFacebook: Es ist so weit:meintophotel.de launcht einen umfassenden neuen Markenauftritt. Mit einem komplett überarbeiteten Content-Konzept, vielen neuen Features und in top-modernem Design hat das Reiseportal ein brandaktuelles Makeover erfahren. Wir haben die schwierige Zeit genutzt und den Web-Auftritt von Grund auf neu aufgestellt. Schauen Sie doch einmal rein und lassen Sie sich inspirieren von den vielfältigen Insider-Tipps und Hintergrund-Infos rund um die von unseren Fachautoren erstellten journalistischen Hotelberichte. Meintophotel.de steht damit für Urlaubsplanung ohne Risiko. #meintophotel #holzmannmedien #Relaunch #ReiseportalBildmaterial/Bildunterschrift :Bitte geben Sie bei Veröffentlichung der Bilder den Bildnachweis an.Bildnachweis: Mein TophotelBildunterschrift: Mit dem Relaunch des Reiseportals http://www.meintophotel.de erhält der User das virtuelle Rundum-Paket - von Experten empfohlene Hotels inklusive wertvoller Reisetipps.Hier finden Sie das Bild in hoher Auflösung:https://cloud.holzmann-medien.de/index.php/s/MR64D7fAC3SegALPressekontakt:FREIZEIT-VERLAG LANDSBERG GMBHJacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides Print & DigitalMein Tophotelc/o Holzmann Medien GmbH & Co. KGGewerbestraße 286825 Bad WörishofenTel. +49-08247-354131E-Mail:jacqueline.schaffrath@freizeit-verlag.de http://www.meintophotel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147001/4670439OTS: Freizeit-Verlag Landsberg GmbHOriginal-Content von: Freizeit-Verlag Landsberg GmbH, übermittelt durch news aktuell