Umfassende Beurteilung des Zustands der Natur zeigt dringenden Handlungsbedarf zum Schutz sowohl von Menschen als auch der Erde

Paris (ots/PRNewswire) - Ein heute nach jahrelangen Recherchen von150 führenden Wissenschaftler der Welt veröffentlichter Berichtzeichnet ein düsteres Bild vom Zustand der Landflächen, Meere undTierwelt unseres Planeten. Laut Campaign for Nature zeigt der Bericht, dass sich Staatsoberhäupter dringend für ein ehrgeiziges weltweitesAbkommen zum Schutz der Natur und damit des Lebens auf der Erdeengagieren müssen.Die umfassende Beurteilung der unter UN-Mandat operierendenIntergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity andEcosystem Services (IPBES) - eine Schwesterorganisation desIntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - stellt fest, dassdieNaturverluste und das daraus resultierende Artensterben nochschlimmer ist als bisher angenommen."Die Natur ist in einer Krisensituation - mit verheerendenKonsequenzen für Gesundheit und Wohlergehen des Menschen ", sagteBrian O'Donnell, Direktor der Campaign for Nature (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2455077-1&h=3790478482&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2455077-1%26h%3D1561386856%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2455077-1%2526h%253D749784090%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.campaignfornature.org%25252F%2526a%253DCampaign%252Bfor%252BNature%26a%3DCampaign%2Bfor%2BNature&a=Campaign+for+Nature). "Esist jedoch noch nicht zu spät, diese Entwicklung rückgängig zumachen. Um dem Problem ernsthaft zu begegnen, müssen sich Regierungenjetzt auf den Schutz von mindestens 30 Prozent der Erde bis zum Jahr2030 verpflichten."Während manche Länder Fortschritte beim Schutz von entscheidendenNaturräumen erzielt haben - derzeitig sind ca. 15 Prozent (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2455077-1&h=3091512528&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2455077-1%26h%3D1830139331%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2455077-1%2526h%253D1836416990%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.protectedplanet.net%25252Fc%25252Fthe-lag-effect-in-the-world-database-on-protected-areas%2526a%253Dabout%252B15%252Bpercent%26a%3Dca.%2B15%25C2%25A0Prozent&a=ca.+15%C2%A0Prozent) derLandflächen und 7 Prozent (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2455077-1&h=1346330343&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2455077-1%26h%3D1606063587%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2455077-1%2526h%253D3699914356%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.protectedplanet.net%25252Fmarine%2526a%253D7%252Bpercent%26a%3D7%25C2%25A0Prozent&a=7%C2%A0Prozent) der Meere geschützt -, sind Wissenschaftlereinhellig der Meinung, dass dieser Fortschritt keinesfalls ausreicht.Im Rahmen der Empfehlungen des Berichts fordern Experten dieEinrichtung von mehr Schutzgebieten wie Parks, Reservaten undindigenen Schutzgebieten in Kombination mit einer entschlossenenVerpflichtung zur massiven Aufstockung der Gelder für denNaturschutz. Die umfassende Beurteilung unterstreicht andere jüngsteWarnungen von Wissenschaftlern, dass Regierungen diese Krise derNatur mit derselben Dringlichkeit angehen müssen wie den Klimawandel."Wenn uns andere Lebewesen am Herzen liegen, wenn wir uns um dieZukunft unserer Kinder sorgen, wenn wir uns eine intakte Umwelt oderdas Erreichen von Entwicklungszielen wünschen, dann gibt es in Bezugauf die natürliche Welt nur einen Weg: Wir müssen schützen, was wirnoch haben. Wir müssen bis zum Jahr 2050 die Hälfte der Erdeschützen, mit einem Zwischenziel von 30 Prozent bis zum Jahr 2030",sagte Jonathan Baillie, Executive Vice Pesident und Chief Scientistder National Geographic Society. "Zum Erreichen dieser Ziele müssenwir die ursprüngliche Natur wiederherstellen und Innovationvorantreiben. Nur dann werden wir in der Lage sein, zukünftigenGenerationen einen gesunden und nachhaltigen Planeten zuhinterlassen."Fast 100 Gruppen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2455077-1&h=1159922051&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2455077-1%26h%3D842664510%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2455077-1%2526h%253D2898575005%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.globaldealfornature.org%25252Fpetition%25252Fen%25252F%2526a%253DNearly%252B100%252Bgroups%26a%3DFast%2B100%2BGruppen&a=Fast+100+Gruppen) auf der ganzenWelt - einschließlich indigener Völker, Naturschutzorganisationen undgemeinnütziger Stiftungen - unterstützen das Ziel, bis zum Jahr 2030mindestens 30 Prozent der Erde zu schützen, um die drohenden Gefahrendurch Auswirkungen von Klimawandel, Zerstörung von Lebensräumen undArtensterben zu bekämpfen.Die umfassende Beurteilung unterstreicht den bedeutenden Beitragvon indigenem und traditionellem Wissen beim Schutz der Natur, wennwir bei der Erhaltung unseres Planeten erfolgreich sein wollen.Insbesondere verdeutlicht der Bericht, dass indigene Völkerhistorisch gesehen bessere Ergebnisse beim Management und derBewahrung der Biodiversität erzielenals nationale Regierungen. In demBericht wird außerdem hervorgehoben, dass indigene Völkerentscheidende Gebiete mit wichtiger Biodiversität verwalten oderNutzungsrechte für diese besitzen. Diese beinhalten etwa 37 Prozentungeschützter Landflächen , die sich noch in natürlichem Zustandbefinden."Die Einbeziehung indigener Völker und die Förderung vonNaturschutz unter indigener Führung sind für unseren Erfolgentscheidend", sagte Francisco von Hildebrand, Direktor der GaiaAmazonas Foundation, einem Partner von Campaign for Nature. "Ein vonindigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften angeführter Umweltschutzist eines der wirksamsten Mittel, um die Natur zu schützen. Jedesneue weltweite Abkommen über den Schutz der Natur muss die Stimmen,Prioritäten und Vorstellungen von indigenen Gemeinschaften auf derganzen Welt reflektieren.""Die Gesundheit und das Wohlergehen jedes Menschen auf unseremPlaneten sind von unserer kollektiven Fähigkeit abhängig, unsereLandflächen, Tierwelt und Gewässer besser zu schützen und fürkommende Generationen zu bewahren. Der Schutz des Wassers, das wirtrinken, der sauberen Luft, die wir atmen, und der natürlichenSysteme, von denen die Weltwirtschaft abhängig ist, erfordert dierasche Ausweitung von Schutzgebieten auf der ganzen Welt", sagteMolly McUsic, Präsidentin der Wyss Foundation, einer gemeinnützigenOrganisation, die im nächsten Jahrzehnt mehr als 1 Mrd. USDinvestiert, um Landgebiete und Meere auf der ganzen Welt zu schützen."Der Erfolg ist möglich. Aber dafür es braucht die finanziellenMittel zum Schutz der Natur von Regierungen sowie Unternehmen,Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen.""Der heutige Bericht spricht Bände: Die Natur befindet sich ineiner Krise, und die Zeit zum Handeln ist gekommen", sagte O'Donnellzum Abschluss. " Regierungen müssen den Verlust von Lebensräumen alsprimäre Bedrohung der Natur verringern, , dem Schutz von mindestens30 Prozent des Planeten bis zum Jahr 2030 zustimmen und dieentsprechenden Gelder bereitstellen. Es ist keine Zeit mehr zuverlieren. Für den Verlust von biologischer Vielfalt gibt es keinenRückspulknopf. Ausgestorbene Arten sind für immer verloren sind."Informationen zur Campaign for NatureDie Campaign for Nature (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2455077-1&h=2584147044&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2455077-1%26h%3D2678704335%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2455077-1%2526h%253D296902603%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.campaignfornature.org%25252F%2526a%253DCampaign%252Bfor%252BNature%26a%3DCampaign%2Bfor%2BNature&a=Campaign+for+Nature) ist eine globale Aktion, umdas Bewusstsein für die Gefahren zu erhöhen, denen sich unserenatürliche Welt ausgesetzt sieht, und um Staatsoberhäupter zuinspirieren, die zum Schutz der Natur erforderlichen Maßnahmen zuergreifen. Im Rahmen der im Oktober 2018 ins Leben gerufenen Kampagnefordern die Wyss Campaign for Nature, die National Geographic Societyund eine wachsende Koalition von Fürsprechern für den Naturschutz vonpolitischen Entscheidungsträgern eine Verpflichtung zu klaren undehrgeizigen Zielen auf der Convention on Biological Diversity'sConference of the Parties im Oktober 2020, um bis zum Jahr 2030mindestens 30 Prozent der Erde zu schützen.