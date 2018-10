Umfassend informiert mit dem neuen BLM-Newsletter / Jetzt unter www.blm.de registrieren

München (ots) - Was beschäftigt aktuell die Medienpolitik? Wasgibt es Neues in der Radio- und Fernsehbranche? Und welche digitalenTrends sind gerade wichtig? Der neue Newsletter der BayerischenLandeszentrale für neue Medien (BLM), der erstmals morgen, 11.Oktober, versandt wird, gibt Antworten auf diese und viele weitereFragen. Damit möchte die Landeszentrale ihre Programm-Anbieter,Journalisten und interessiertes Fachpublikum künftig noch umfassenderinformieren.Im Mittelpunkt des neuen BLM-Newsletters stehen wichtigeEntwicklungen in der Medienbranche sowie die Aktivitäten derLandeszentrale in Sachen Aufsicht, Forschung und Digitalisierung,Jugendschutz und Medienpädagogik, Netzwerk und Veranstaltungen. Imersten BLM-Newsletter gibt es beispielsweise die aktuellsten Zahlenzu Digital Radio in Bayern. Außerdem geht es um die geplantenRegelungen im neuen Medienstaatsvertrag und zur Wirtschaftlichkeitdes bayerischen Lokalfunks, das neue Ausbildungskonzept derMEDIASCHOOL BAYERN und neue Entwicklungen beim Media Lab Bayern. Injedem Newsletter informiert die Landeszentrale außerdem über kommendeVeranstaltungen.Interesse? Dann registrieren Sie sich unterhttps://www.blm.de/startseite.cfm?newsletterreg. Wir freuen uns überIhre Rückmeldungen zum Newsletter über unsere Social-Media-Kanäle.Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell