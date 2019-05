Umfangreiches Update der SKODA Connect-App (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Kunden erhalten Informationen künftig noch übersichtlicher,schneller und präziser- SKODA Connect-App bietet leichteren Zugang, modularen Aufbau undneue Individualisierungsmöglichkeiten- Erfahrungen der SKODA Kunden in neue App-Version eingeflossenDie SKODA Connect-App hat ein umfassendes Update erhalten. Dabeihat sich SKODA intensiv mit den Erfahrungen seiner Kunden beschäftigtund diese in die neue App-Version einfließen lassen. SKODA Connectfür Smartphones und die in Kürze folgende Variante für Smartwatcheswerden künftig noch übersichtlicher und benutzerfreundlicher. Darüberhinaus konnten die Reaktionsgeschwindigkeit signifikant gesteigertund neue Individualisierungsmöglichkeiten geschaffen werden. Mit derAktualisierung verbunden ist auch eine neue Optik und der App-Zugriffauf zahlreiche Fahrzeuginformationen.Die aktualisierte SKODA Connect-App ist für Mobiltelefone mit denBetriebssystemen Android oder iOS-Betriebssystemen sowie in Kürze fürverschiedene Smartwatches (watchOS, Tizen OS, Wear OS) kostenlos inden jeweiligen App-Stores verfügbar. Im Vergleich zurVorgängerversion bietet sie den SKODA Connect-Usern zahlreicheVerbesserungen: Basierend auf Erfahrungen von Nutzern wurde eine neueÜbersicht der Architektur und Datenstruktur der App entwickelt, mitder die Nutzung noch einfacher und intuitiver ist. Außerdem kann dieApp durch einen neuen modularen Aufbau deutlich flexibler reagieren.Über verschiedene Einstiegspunkte bewegt sich der User wesentlichschneller durch die App. Für einen einheitlichen Auftritt sorgt einneues Design für alle digitalen Kanäle.Neue Individualisierungsmöglichkeiten und zahlreicheVerbesserungenDie SKODA Connect-App bietet den Nutzern jetzt die Option, die Appüber die namentliche Ansprache des Nutzers hinaus stärker zupersonalisieren. So ist es ab sofort möglich, die Reihenfolge derdurchscrollbaren Informationsanzeigen etwa zum Fahrzeugstatus, denFahrdaten oder der Parkposition individuell zu ändern. Darüber hinauslassen sich bis zu drei dieser Anzeigen mit Shortcuts versehen, umsie direkt von der Startseite (,Garage') aus mit einem Klick zuerreichen. Die Hintergrundfarben der App-Bedienoberfläche passen sichder Farbe des betreffenden Fahrzeugs an.Zahlreiche Funktionen der SKODA Connect-App arbeiten jetztschneller und sind leichter zu bedienen. Der Trip Planner, der denFahrer vor einer geplanten Reise abhängig von der Verkehrslage an denAbfahrtstermin erinnert, die Online-Bedienung der Standheizung sowiedie Fernabfrage des aktuellen Fahrzeugzustands sind übersichtlichergestaltet worden. Fahrdaten wie zurückgelegte Distanzen oderKraftstoffverbrauch sind leichter zu überblicken. Die Anzeige derParkposition in der App verfügt nun über eine verbesserte Karte.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell