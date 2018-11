Umfangreiche neue Online-Hilfen für Patienten mit Colitis ulcerosa (FOTO)

Berlin (ots) -Diagnose Colitis ulcerosa: Starke Bauchschmerzen, Krämpfe,chronischer Durchfall, oft mit Blutbeimengung, sowie Übelkeit sinddie häufigsten Symptome dieser chronischen Darmerkrankung.Schätzungen zufolge leiden ca. 168.000 Deutsche an Colitis ulcerosa -Tendenz steigend. Neben den körperlichen Belastungen kann dieErkrankung oft massiven Einfluss auf das Sozialleben der zumeistjungen Patienten haben. Ein hoher Leidensdruck ist die Folge. Dochwas bedeutet das für Betroffene? Auf der neuen Plattformwww.hilfefuermich.de finden Patienten und Angehörige knapp 200qualitätsgeprüfte Antworten zu zahlreichen Fragen um Colitisulcerosa. Neben Informationen rund um die Erkrankung werden hier auchviele Lebensbereiche angesprochen, die für Betroffene von großemInteresse sein können, wie sozialrechtliche Fragen oder auchAnlaufstellen für psychologische Unterstützung."Die Erkrankung gehört zu mir, aber ich versuche trotzdem dasBeste daraus zu machen", Lara ist 31 Jahre alt und lebt bereits seitzehn Jahren mit Colitis ulcerosa. Patienten wie Lara leiden unterstarken körperlichen Symptomen, die sie im Alltag massiv einschränkenkönnen. Neben den körperlichen Belastungen kann die Erkrankung oftEinfluss auf die Berufstätigkeit, das Familienleben und sozialeAktivitäten haben. Dies kann zu einem hohen Leidensdruck und sozialerIsolation der Patienten führen. Laras Tipp: "Finden Sie heraus, wasIhnen persönlich gut tut - in Bezug auf Ernährung, Bewegung,Freizeitaktivitäten, das soziale Umfeld und andere Lebensbereiche.Versuchen Sie immer nach vorne zu schauen und den Lebensmut nicht zuverlieren." Trotz eines schweren Verlaufs mit Komplikationen gehtLara heute sehr bewusst und offen mit der Erkrankung um. Aufwww.pfizer.de/gesundheit/colitisulcerosa spricht die 31-Jährige ineinem bewegenden Video über ihre Erfahrungen und wie sie ihren Alltagmeistert. Andere Betroffene möchte sie motivieren, die Tabuthemendieser Krankheit anzusprechen, und einen persönlichen Weg zu finden,um die Lebensqualität wieder steigern zu können.Hilfefuermich.de - Wegbegleiter für Menschen mit Colitis ulcerosaNach der Diagnose einer chronischen Erkrankung haben Patientenviele Fragen. Das ist auch bei der Colitis ulcerosa nicht anders.Angesichts der vermeintlich "peinlichen" Umstände dieser Erkrankungwie die vielen Toilettengänge über die niemand gerne spricht, ziehensich viele Betroffene und Angehörige in die Anonymität des Internetszurück und suchen dort nach Informationen und Hilfe. DerOnline-Wegweiser "Hilfe für mich"(www.hilfefuermich.de/colitis-ulcerosa) gibt Antworten und stärkt dieGesundheitskompetenz von Patienten und ihren Angehörigen. Die Inhaltewurden von Patienten gemeinsam mit Ärzten speziell für Betroffene undAngehörige entwickelt. In acht Rubriken werden so fundierte Antwortenauf knapp 200 Fragen gegeben. Das Angebot an umfangreichen unddetaillierten Informationen geht weit über Informationen zur Diagnoseund Behandlungsmöglichkeiten hinaus: Neben konkreten Alltagshilfenfinden Betroffene Hilfestellungen beim Umgang mit der Erkrankung imsozialen Umfeld und Zugang zu Selbsthilfegruppen.Ein Wegweiser für Patienten mit Colitis ulcerosaAls neue zentrale und erste Anlaufstelle für Patienten undAngehörige gibt die Pfizer-Website www.wegweiser-colitis.de einenguten Überblick an informativen und vertrauensvollen Webseiten zumThema Colitis ulcerosa. Hier finden Patienten hilfreicheLiteraturhinweise und Aufklärungsvideos rund um die Erkrankung sowieTipps zum Thema Reise, Ernährung und Sport. Neben wichtigen Eckdatenzum Krankheitsbild, Diagnose und Therapie der chronisch entzündlichenDarmerkrankung, stehen diverse Ratgeber und Informationsbroschürenauch zum Download bereit. Beispielsweise finden Patienten hier einenLink zum Informationsportal "CED Kompass" (www.ced-kompass.de),welches detailliert Auskunft über medikamentöseBehandlungsmöglichkeiten bietet stellt und das Informationsangebotabrundet.Über Colitis ulcerosaColitis ulcerosa ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung,die in Deutschland etwa 168.000 Einwohner und europaweit etwa 2,1Millionen Menschen betrifft. Zu den Leitsymptomen der Erkrankunggehören u.a. chronischer Durchfall mit Blut und Schleim,Unterleibsschmerzen und -krämpfe sowie Fieber und Gewichtsverlust.Dadurch kann eine CU erhebliche Auswirkungen auf das Berufs- undSozialleben der Patienten haben. Das Risiko, dass eine Kolotomie(operative Entfernung des gesamten Dickdarms) notwendig werden kann,liegt bei 5-20 %. Die Krankheit bricht häufig bei jungen Erwachsenenim Alter von 15-30 Jahren aus, wobei sich eine zweite Häufung derErstdiagnosen bei 50-70-Jährigen erkennen lässt - Männer und Frauensind dabei in gleichem Maße betroffen.Pfizer - Gemeinsam für eine gesündere WeltWenn Menschen krank werden, können sich viele Dinge für sieverändern - ein oft schwieriger Weg beginnt. Mehr als 10.000 Forscherund etwa 97.000 Mitarbeiter arbeiten bei Pfizer daran, Menschen aufdiesem Weg zu unterstützen. Sie entwickeln, produzieren undvertreiben innovative Medikamente und Impfstoffe sowie einige derweltweit bekanntesten rezeptfreien Produkte. Das Unternehmen mitHauptsitz in New York erzielte im Geschäftsjahr 2017 einenGesamtumsatz von 52,5 Milliarden US-Dollar. In Deutschlandbeschäftigt Pfizer derzeit rund 2.500 Mitarbeiter an drei Standorten:Berlin, Freiburg und Karlsruhe.Pressekontakt:Kontakt und weitere Informationen:Pfizer Deutschland GmbHUnternehmenskommunikationThanh-Van LokeLinkstraße 10, D-10785 BerlinTelefon: +49 (0)30 - 55 00 55 - 51088E-Mail: presse@pfizer.comInternet: www.pfizer.deTwitter: www.twitter.com/pfizer_deYoutube: www.pfizer.de/youtubeAgenturkontakt:Ketchum Pleon GmbHRalf HillerBlumenstraße 28, 80331 MünchenTelefon: +49 (0)89 - 59 04 2 - 1182E-Mail: ralf.hiller@ketchumpleon.comE-Mail: presse.pfizer@ketchumpleon.comOriginal-Content von: Pfizer Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell