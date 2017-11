Umfangreich ausgestattet: Bestellstart für die neue Sondermodellreihe CLEVER von SKODA (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- CITIGO, FABIA, RAPID und OCTAVIA als Sondermodell CLEVERerhältlich- Kunden profitieren beim Kauf eines CLEVER-Modells in Kombinationmit optionalen Ausstattungspaketen von einem Preisvorteil vonbis zu 4.030 Euro- Garantie+: SKODA gewährt auf die CLEVER-Sondermodellreiheserienmäßig fünf Jahre Garantie(1) (bis zu einer maximalenLaufleistung von 50.000 Kilometer)SKODA CITIGO, FABIA, RAPID und OCTAVIA sind ab sofort alsattraktive Sondermodelle CLEVER bestellbar. Sie basieren auf derAusstattungslinie Ambition. Als CLEVER-Sondermodelle verfügen CITIGO,FABIA, RAPID und OCTAVIA unter anderem über beheizbare Vordersitze,Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie getönte Heck- und hintereSeitenscheiben (Sunset). Mit optionalen Ausstattungspaketen erhaltenKunden weitere attraktive Angebote für die Sondermodellreihe. Durchdie Kombination eines CLEVER-Modells mit diesen Paketen sindPreisvorteile von bis zu 4.030 Euro gegenüber einem vergleichbarausgestatteten Serienmodell möglich. Zusätzlich gewährt SKODA aufalle Fahrzeuge der CLEVER-Sondermodellreihe fünf Jahre Garantie biszu einer maximalen Laufleistung von 50.000 Kilometern. Die sogenannteGarantie+ setzt sich aus der zweijährigen Herstellergarantie und derdreijährigen SKODA Neuwagen-Anschlussgarantie zusammen.Der SKODA CITIGO CLEVER verfügt über Multifunktions-Lederlenkrad,Klimaanlage, DAB+ und das Musiksystem Swing. DankSmartphone-Anbindung Move&Fun können Passagiere ihr Mobiltelefonbequem mit dem Fahrzeug koppeln. Zudem stattet SKODA das Sondermodelldes Kleinstwagens mit 15-Zoll-Leichtmetallfelgen undBluetooth-Freisprecheinrichtung aus. Die vorderen Sitze sindbeheizbar und die Heck- und hinteren Seitenscheiben getönt (Sunset).Der CITIGO CLEVER ist ab 11.760 Euro* erhältlich. In Verbindung mitdem optionalen Ausstattungspaket Urban bietet der CITIGO CLEVER einenPreisvorteil von bis zu 2.070 Euro gegenüber einem vergleichbarausgestatteten Serienmodell.FABIA CLEVER und FABIA COMBI CLEVER verfügen über16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Multifunktionslederlenkrad,Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie beheizbare Vordersitze. ZurSerienausstattung zählen auch Klimaanlage undGeschwindigkeitsregelanlage inklusive Speedlimiter. PraktischesDetail: Die Rücksitzlehne lässt sich geteilt umklappen. Zudem sindSicherheitsfeatures wie Fahrlichtassistent und Nebelscheinwerferinklusive Abbiegefunktion Serie. Der adaptive Abstandsassistent istbei Modellen ab 66 kW (90 PS)* ebenfalls mit an Bord. Der FABIACLEVER startet bei 14.990 Euro*, der FABIA COMBI CLEVER beginnt bei16.290 Euro*. SKODA bietet für den beliebten Kleinwagen zudem zweiAusstattungspakete an. Licht & Design umfasst unter anderemParksensoren vorne und hinten sowie 17-Zoll-Leichtmetallfelgen. DasPaket Infotainment enthält das Navigationssystem Amundsen undSprachbedienung. Dank SmartLink+ können Passagiere das Smartphoneschnell und einfach mit dem Fahrzeug koppeln. Ebenfalls enthalten:der SKODA Connect-Service Infotainment Online für drei Jahre. InKombination mit beiden Ausstattungspaketen summiert sich derPreisvorteil beim FABIA CLEVER auf bis zu 3.250 Euro gegenüber einemvergleichbar ausgestatteten Serienmodell.RAPID CLEVER und RAPID SPACEBACK CLEVER stattet SKODA mit dunkelhinterlegten Nebelscheinwerfern, Frontradarassistent inklusiveCity-Notbremsfunktion und Parksensoren hinten aus. Hinzu kommenBluetooth-Freisprecheinrichtung, Klimaanlage Climatronic,Multifunktions-Lederlenkrad und 16-Zoll-Leichtmetallfelgen. EbenfallsSerie: beheizbare Vordersitze. Der RAPID SPACEBACK CLEVER ist ab18.960 Euro* erhältlich, die Limousinenvariante startet bei 19.060Euro*. Bi-Xenonscheinwerfer mit manueller Leuchtweitenregulierung,Fahrlichtassistent sowie die Ambientebeleuchtung im Innenraum zählenzu den Merkmalen des für RAPID CLEVER-Modelle erhältlichenAusstattungspakets Licht & Sicht. Das zweite optionale Paket, Best ofInfotainment, erweitert die Modelle um das NavigationssystemAmundsen, Infotainment Online für drei Jahre sowie SmartLink+. Kundenprofitieren in Kombination mit beiden Ausstattungspaketen von bis zu4.030 Euro Preisvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestattetenSerienmodell.Auch den Bestseller SKODA OCTAVIA - in Limousinen- undKombiversion - bietet die tschechische Traditionsmarke alsattraktives Sondermodell CLEVER an. Zur Ausstattung gehörenNebelscheinwerfer, Parksensoren hinten und der Frontradarassistentinklusive City-Notbremsfunktion. Zudem sind17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Multifunktions-Lederlenkrad, und dieKlimaanlage Climatronic Serie. Die vorderen Sitze verfügen über eineSitzheizung. Das Infotainmentsystem Bolero und dieBluetooth-Freisprecheinrichtung zählen ebenfalls zurCLEVER-Ausstattung. Die Limousine erhält zudem ein Heckscheibenrollound ein Ablagenetz unter der Hubablage. Den OCTAVIA COMBI CLEVERstattet SKODA mit variablem Ladeboden und Gepäcknetztrennwand aus.Der OCTAVIA CLEVER ist ab 21.590 Euro* erhältlich. Die Kombivariantestartet bei 22.390 Euro*. Das optionale Ausstattungspaket Licht &Sicht umfasst unter anderem LED-Hauptscheinwerfer mitvollautomatischer und situationsabhängiger Lichtsteuerung,automatische Leuchtweitenregulierung und Nebelscheinwerfer mitAbbiegelicht. Zudem haben Kunden die Wahl zwischen denBusinesspaketen Amundsen oder Columbus. Damit erhalten sie dasNavigationssystem Amundsen mit 8-Zoll-Touchdisplay beziehungsweiseColumbus mit 9,2-Zoll-Touchdisplay inklusive SKODA Connect-ServiceInfotainment Online für drei Jahre. In Kombination mit zweiAusstattungspaketen ergibt sich ein Preisvorteil von bis zu 2.595Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell.Alle CLEVER-Sondermodelle erhalten neben der zweijährigenHerstellergarantie die dreijährige SKODA Neuwagen-Anschlussgarantie:die Garantie+. Somit sind bis zu fünf Jahre Gesamtgarantiezeit(1) biszu einer maximalen Laufleistung von 50.000 Kilometern(1) an Bord.Alle Informationen zu Motorisierungen und Ausstattungen finden Sieauf www.skoda-presse.de.(1) dreijährige Anschlussgarantie Garantie+ zusätzlich zurzweijährigen Herstellergarantie bis zu einer maximalenGesamtfahrleistung der angegebenen km-Anzahl innerhalb desGarantiezeitraums von insgesamt fünf Jahren (je nachdem, was zuersteintritt und welche Laufleistung ausgewählt wurde).*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen undbei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1,73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlichist.FABIA 1,2 TSI 66 kW (90 PS)innerorts 6,0 - 5,9 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 - 105 g/km,CO2-Effizienzklasse BFABIA COMBI 1,2 TSI 66 kW (90 PS)innerorts 6,0 - 5,9 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 - 105 g/km,CO2-Effizienzklasse BCITIGO CLEVER 1,0 MPI 44 kW (60 PS)innerorts 5,5 l/100km, außerorts 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 101 g/km, CO2-Effizienzklasse CFABIA CLEVER 1,0 MPI 44 kW (60 PS)innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 110 - 108 g/km,CO2-Effizienzklasse C - BFABIA COMBI CLEVER 1,0 MPI 55 kW (75 PS)innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,4 - 4,3 l/100km, kombiniert4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 109 g/km,CO2-Effizienzklasse C - BRAPID SPACEBACK CLEVER 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 5,3 - 5,2 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert4,5 - 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 103 - 101 g/km,CO2-Effizienzklasse B - ARAPID CLEVER 1,0 TSI 70 kW (95 PS)innerorts 5,3 - 5,2 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert4,5 - 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 103 - 101 g/km,CO2-Effizienzklasse B - AOCTAVIA CLEVER 1,2 TSI 63 kW (90 PS)innerorts 6,1 - 6,0 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 113 g/km,CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA COMBI CLEVER 1,2 TSI 63 kW (90 PS)innerorts 6,1 - 6,0 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 113 g/km,CO2-Effizienzklasse B