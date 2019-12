Umdenken in der Drogenpolitik: Baden-Württemberg erhält Drogenkonsumraum

Stuttgart/Karlsruhe (ots) - In Karlsruhe öffnet der erste Drogenkonsumraum inBaden-Württemberg. [1] Die Piratenpartei begrüßt die Abkehr von der repressivenDrogenpolitik und fordert ein weiteres Entgegenkommen der Landesregierung."Süchtige mit Strafen zu erziehen funktioniert nicht, das scheint endlich auchin der Landesregierung angekommen zu sein. Wir müssen drogensüchtigen Menschenauf Augenhöhe begegnen und einen Weg aus der Sucht mit den Abhängigen zusammenfinden", kommentiert Borys Sobieski, Landesvorsitzender. "Der Drogenkonsumraumermöglicht es die Situation der Betroffenen zu entschärfen und Zeit zu gewinnen.So entsteht auch ein Kontakt zu den Betroffenen, das ist der erste Schritt umihre Situation zu verbessern."Ein Umdenken in der Drogenpolitik ist in der Piratenpartei seit je her einegrundsätzliche Forderung. Im Programm fordern die Piraten einenverantwortungsvollen Umgang mit Drogen, ohne Kriminalisierung der Konsumenten."Es muss ein Informationskonzept her, so dass Konsumenten eine bewussteEntscheidung treffen können und die Auswirkungen bekannt sind. Gerade beileichten Drogen, wie etwa Marihuana, widersetzt sich die aktuelle Drogenpolitikden wissenschaftlichen Erkenntnissen. Gesundheitsgefahren begegnen wir nichtdurch Kriminalisierung, sondern durch Aufklärung", so Sobieski weiter.Quellen/Fußnoten [1] http://ots.de/arEjiwPressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4462127OTS: Piratenpartei DeutschlandOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell