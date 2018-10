Umbruch auf dem Fahrschulmarkt: drivEddy hilft Fahrschülern zum Führerschein

Berlin (ots) - Der Weg zum Führerschein führt künftig für jährlich1,6 Millionen Fahrschüler über das Smartphone / Zahl der Fahrschulensinkt, Zahl der Fahrschüler nimmt jedoch wieder zu / Neue Appdigitalisiert den Fahrschulmarkt und scannt mehr als 18.000Fahrschulen / Bewertung des Unternehmens steigt nach zweierfolgreichen Finanzierungsrunden auf 7,5 Millionen Euro / Carsharingund Zuwanderer treiben Nachfrage nach FührerscheinenHilfe bei der Fahrschulsuche, Theorie-Übungen auf dem Smartphone,einfache Bezahlung: Deutschlandweit ist jetzt das Start-up drivEddygestartet. Das Unternehmen will den Fahrschulmarkt in Deutschlanddigitalisieren und damit revolutionieren. Die Idee: Wer einenFührerschein will, fragt einfach online drivEddy. "Fahrschüler sollensich nicht länger die Füße ablaufen und Angebote vergleichen.drivEddy hilft bei der Auswahl der Ausbildungsstätte und dann Schrittfür Schritt durch den Fahrschulprozess", erklärt Robin Stegemann,Gründer des Start-ups drivEddy. Nach einer ersten Finanzierungsrundeim April über knapp 550.000 Euro haben Investoren jetzt nochmals750.000 Euro investiert und damit die Bewertung des BerlinerStart-ups auf 7,5 Millionen Euro erhöht. drivEddy soll die Fahrschulefür die mobile Generation werden. "Der Markt befindet sich imUmbruch, der in Deutschland mit Blick auf Konzentrationsprozesse,digitale Prozesse und E-Learning noch ganz am Anfang steht. Der Marktwird transparenter und die Wahl der richtigen Fahrschule künftignicht schwieriger sein als das Bestellen einer Pizza oder eines Taxisper App. Digital Natives sind dies nicht anders gewöhnt und derFahrschulmarkt ist aktuell eine der letzten analogen Wüsten."Obwohl immer weniger junge Menschen ein eigenes Auto besitzen,steigt die Zahl der Fahrerlaubnisprüfungen in Deutschland zuletztwieder an. "Um Carsharing zu nutzen oder mehr Jobmöglichkeiten zuhaben, kommt die junge Generation in Zeiten weiter wachsenderMobilität um einen Führerschein nicht herum", erklärt Stegemann.Gleichzeitig ist die Zielgruppe, vornehmlich Digital Natives,digitale und einfache Prozesse gewöhnt.Mit drivEddy sollen sowohl Fahrschüler als auch Fahrschulen vomUmbruch des Marktes profitieren. Die drivEddy-App hilft potentiellenFahrschülern, die passende Fahrschule in ihrer Nähe zu finden undüber Bewertungen anderer Fahrschüler miteinander vergleichen. Die Appzeigt dem Nutzer Informationen wie Preise, Fahrlehrer oderFahrzeugmodelle und gibt konkrete Empfehlungen. Hat sich derFahranfänger für eine Fahrschule entschieden, kann er direkt über diedrivEddy-App Fahrstunden buchen. Die Zahlung funktioniert online auchin Ratenzahlung. "Damit senken wir für Fahranfänger eine weiterewichtige Hürde - die Finanzierung", sagt Stegemann. Während der Phasedes Fahrunterrichts dokumentiert die App den Fortschritt desSchülers, über einen virtuellen Kalender werden die Termine gebucht.Fahrschüler können darüber hinaus über die App auch die Theorielernen. "Wir versprechen eine 90 Prozent höhere Erfolgsquote beimpraktischen Theorie-Test, wenn man sich mit unserer App daraufvorbereitet. Fällt man dennoch durch den Test, zahlen wir mit unsererZufriedenheitsgarantie sogar die Nachprüfung", sagt Stegemann.Auch für Fahrlehrer und Fahrschulen bringt der digitale AnsatzVorteile. drivEddy bietet Fahrschulen neben einem Profil in der Appeine Verwaltungssoftware, um die Zusammenarbeit zwischen Schulen undSchülern zu erleichtern. Termine werden online gebucht und bezahlt,was den Verwaltungsaufwand für die Fahrlehrer verringert. "drivEddyverfolgt das Ziel den Beruf des Fahrlehrers attraktiver zu machen.Online vermittelt drivEddy Informationen zur Ausbildung und hilfteine passende Ausbildungsstätte zu finden", erläutert Stegemann.Über drivEddy:drivEddy bietet Software, App und Plattform für Fahrschüler,Fahrlehrer und Fahrschulen. So lassen sich Fahrschulen vergleichen,Führerscheinpakete und Fahrstunden online buchen, Theorie lernen undder Lernfortschritt bis zum bestandenen Führerschein verfolgen. 1,6Millionen Fahrschüler generieren aktuell allein in Deutschland in18.000 Fahrschulen einen jährlichen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro.Europaweit liegt der Umsatz bei 15 Milliarden Euro. drivEddy willdiesen Markt durch Digitalisierung transparenter machen und so dieFahrschule für die mobile Generation werden. Nach seinem Start imApril und zwei erfolgreichen Finanzierungsrunden kümmern sich aktuellin Berlin 16 Mitarbeiter um das Wachstum des Unternehmens.Pressekontakt:SCRIVO Public RelationsAnsprechpartnerin: Lilla LázárElvirastraße 4, Rgb.D-80636 Münchentel: +49 89 45 23 508 13fax: +49 89 45 23 508 20email: lilla.lazar@scrivo-pr.deweb: www.scrivo-pr.deOriginal-Content von: DrivEddy GmbH, übermittelt durch news aktuell