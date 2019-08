Umbruch bei Conti: „Auscashen“ des Verbrennungsmotors, Konzentration auf E-Mobilität, keine Batterieproduktion, -41 % Gewinn

Continental hatte ja schon im Juli 2019 eine Gewinnminderungswarnung herausgegeben. Die Nachfrage nach Verbrennungsmotoren wird schwächer. So hat Continental entschieden das Geschäft mit "hydraulischen Komponenten" auslaufen zu lassen, es sozusagen "auszucashen". Hier wird kein neues Geld mehr in die Produktion investiert werden. Die Ressourcen, die hier frei werden, will Conti in die Hybrid- und Electric Vehicle investieren. Der Markt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



