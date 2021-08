Umbau wird 2021 fertig: HFH Group ermöglicht attraktives Investment ab 15.000 Euro in traditionsreiche Hamburger Immobilie am Fischmarkt

Hamburg (ots) - Im Rahmen des Anlagesegments HFH Select Invest stellt die HFH Group mit der bekannten Immobilie "Fischerhaus" am Hamburger Fischmarkt ein weiteres Investment als attraktive Vermögensanlage vor. Die Zinsausschüttung erfolgt dabei quartalsweise ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung. Derzeit werden sowohl der Altbau als auch der bestehende Neubauteil umgebaut.Das Segment HFH Select Invest der HFH Group bietet Anlegern projektbezogene Immobilieninvestments bei attraktiven Renditen. Auch das neue Projekt "Fischerhaus" im Hamburger Stadtteil St. Pauli spiegelt die Sorgfalt bei der Auswahl sowie die intensive Prüfung der angebotenen Anlagen wider: Anleger profitieren von der mehr als 20-jährigen Erfahrung und dem Netzwerk der HFH Group.Das Gesamtinvestment liegt bei 7,042 Millionen Euro, der Marktwert nach dem Umbau wird auf ca. 9,9 Millionen Euro prognostiziert. Das eingebrachte Eigenkapital soll durch eine Investitionssumme von 940.000 Euro in Form von Mezzanine-Kapital ergänzt werden. Insgesamt werden 20 Anlagen mit einer Mindestzeichnungssumme von 15.000 Euro und einer Verzinsung von 6 Prozent per anno bei einer Laufzeit von 24 bis 30 Monate angeboten. Die Zinsausschüttung erfolgt quartalsweise ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung.Die attraktive Immobilie dürfte dabei wohl jedem Hamburger bekannt sein: das markante Gebäude mit Restaurant im Erdgeschoss liegt prominent am Fischmarkt. Der Altbau macht dabei in der Grundfläche ein Drittel aus, hinzu kommt ein Neubau. Insgesamt besteht die Gewerbefläche aus 440 m², die Wohnfläche erstreckt sich auf 800 m² im ersten und zweiten Obergeschoss. Zudem verfügt das Bestandsgebäude über acht Stellplätze. Die laufenden Umbauarbeiten des im März 2021 übernommenen Objekts "Fischerhaus" werden im vierten Quartal abgeschlossen. Das Erdgeschoss ist an einen Gastronomen vermietet, der zurzeit selbständig aus- und umbaut.St. Pauli - Hamburgs bekanntester StadtteilDirekt am weltberühmten Hafen liegt St. Pauli. Zwischen Fischmarkt, Landungsbrücken und Speicherstadt verkehren beeindruckend große Kreuzfahrt- und Containerschiffe, Barkassen für Hafenrundfahrten sowie Fähren für den Personentransport entlang der Elbe. Darüber hinaus bietet die nah gelegene Reeperbahn einen unnachahmlichen Mix aus einer quirligen Musik- und Theaterszene, zahlreichen Restaurants, Kneipen, Shops und Clubs sowie dem bekannten Rotlichtviertel.Doch Hamburg gilt nicht nur als Metropole mit internationalem Flair und vielfältigen kulturellen Angeboten, sondern ist auch einer der begehrtesten Wohnorte mit dem höchsten privaten Einkommen aller deutschen Städte. So sorgt der Nachfrageüberhang an qualifiziertem Wohnraum in allen Preissegmenten dafür, dass der Hamburger Immobilienmarkt zu den wertstabilsten in Deutschland gehört. Als Standort der führenden, umsatzstärksten Unternehmen aus den Branchen Industrie, Handel, Medien und Dienstleistung weist die Hansestadt eine der der höchsten Lebensqualitäten weltweit auf und bietet ein hohes Angebot an attraktiven Arbeitsplätzen.Das vollständige Exposé ist abrufbar unter: https://ots.de/YxGtADÜber die HFH Group - www.hfh.deMit der Gründung des HFH Hamburger Finanzhauses legte Tim Bütecke vor mehr als 20 Jahren den Grundstein für die HFH Group. In Zusammenarbeit mit externen Spezialisten verfügen der studierte Diplom-Ingenieur und sein Team über ein umfassendes Portfolio: Baufinanzierung und Vermögenplanung mit Fokus auf Immobilien sind die ausgezeichneten Kernkompetenzen der HFH Group. Dabei setzen die Strategien stets auf eine Mischung aus bewährten, konservativen, digitalen und innovativen Investments.Pressekontakt:Hanna SchliederTel: (040) 41 43 7935Mail: h.schlieder@hfh.deOriginal-Content von: HFH Group, übermittelt durch news aktuell